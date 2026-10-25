Rácz Jenő őszintén vallott: „A bizalmamat könnyen el lehet játszani”

Rácz Jenő nemcsak a képernyőn, hanem a hétköznapokban is résen van, ha bizalomról van szó. A Michelin-csillagos séf Az Árulók forgatása alatt hetekig nem találkozhatott a családjával, ám a kislányára is gondolt, mielőtt beköltözött a kastélyba.

Rácz Jenő számára nagy élmény volt Az Árulók

(Fotó: hot! magazin/ RTL)

Rácz Jenő a gyerekkori élményei miatt nagyon nehezen bízik meg az emberekben

Az Árulók forgatása alatt teljesen megszűnt a kapcsolat a családjával

Kislányának, Kamillának előre felvett hangüzeneteket és videókat hagyott otthon

A séf szerint a feleségével, Dórival a folyamatos beszélgetés a harmónia titka

Rácz Jenő: „A családom hiánya kőkemény volt”

Rácz Jenő Az Árulók forgatásán is résen volt, hiszen a hétköznapokban is alaposan megválogatja, kit enged közel magához.

Nagyon nehezen bízom meg az emberekben, hiszen egész gyerekkoromban olyan hatások értek, amik arra késztettek, hogy soha ne higgyek senkinek. Ám én ennek ellenére próbálok mindenkihez pozitívan állni, és mindenkinek ugyanannyi esélyt adni. Viszont a bizalmamat könnyen el lehet játszani, így ki vagyok élezve arra, hogy észrevegyem, ha valaki nem szolgált rá.

– mondta a hot!-nak.

Rácz Jenő kislánya folyamatosan kapott üzeneteket

Rácz Jenő kislánya, Kamilla már négyéves, így a séf előre gondoskodott róla, hogy a forgatás alatt se érezze annyira az édesapja hiányát.

„Nehéz volt lelkileg, hogy a családommal teljesen megszűnt a kapcsolat, ám tudtam, hogy ez mivel jár, elvégre nem ez az első reality, amiben szerepelek. Így aztán otthon mindent megterveztünk Dórival. A kislányomnak, Kamillának előre gyártottam hangüzeneteket és videókat, amiket a feleségem mindennap lejátszott neki, így olyan volt, mintha éppen aznap üzennék neki.”

„Bár a családom hiánya kőkemény volt, minden nehézség ellenére imádtam az egészet. Ez az első olyan műsor, ahova bármikor visszamennék.”

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra kapcsolata irigylésre méltó, a séf szerint a harmóniájuk titka a folyamatos kommunikáció.

„Dórival mindent megbeszélünk egymással, mivel szerintem az rendkívül fontos, hogy a felek folyamatosan kommunikáljanak; igaz ez bármelyik emberi kapcsolatra, függetlenül a jellegétől” – mondta a séf, aki karakteréről is vallott.