Rácz Jenő őszintén vallott: „A bizalmamat könnyen el lehet játszani”

Rácz Jenő nemcsak a képernyőn, hanem a hétköznapokban is résen van, ha bizalomról van szó. A Michelin-csillagos séf Az Árulók forgatása alatt hetekig nem találkozhatott a családjával, ám a kislányára is gondolt, mielőtt beköltözött a kastélyba.
Rácz Jenő Az Árulók forgatásán is résen volt, hiszen a hétköznapokban is alaposan megválogatja, kit enged közel magához.
Nagyon nehezen bízom meg az emberekben, hiszen egész gyerekkoromban olyan hatások értek, amik arra késztettek, hogy soha ne higgyek senkinek. Ám én ennek ellenére próbálok mindenkihez pozitívan állni, és mindenkinek ugyanannyi esélyt adni. Viszont a bizalmamat könnyen el lehet játszani, így ki vagyok élezve arra, hogy észrevegyem, ha valaki nem szolgált rá.
– mondta a hot!-nak.
Rácz Jenő kislánya, Kamilla már négyéves, így a séf előre gondoskodott róla, hogy a forgatás alatt se érezze annyira az édesapja hiányát.
„Nehéz volt lelkileg, hogy a családommal teljesen megszűnt a kapcsolat, ám tudtam, hogy ez mivel jár, elvégre nem ez az első reality, amiben szerepelek. Így aztán otthon mindent megterveztünk Dórival. A kislányomnak, Kamillának előre gyártottam hangüzeneteket és videókat, amiket a feleségem mindennap lejátszott neki, így olyan volt, mintha éppen aznap üzennék neki.”
„Bár a családom hiánya kőkemény volt, minden nehézség ellenére imádtam az egészet. Ez az első olyan műsor, ahova bármikor visszamennék.”
Rácz Jenő és Gyuricza Dóra kapcsolata irigylésre méltó, a séf szerint a harmóniájuk titka a folyamatos kommunikáció.
„Dórival mindent megbeszélünk egymással, mivel szerintem az rendkívül fontos, hogy a felek folyamatosan kommunikáljanak; igaz ez bármelyik emberi kapcsolatra, függetlenül a jellegétől” – mondta a séf, aki karakteréről is vallott.
„Amikor a konyhában állok, egy szerepet játszom, hiszen ott én vagyok a főnök, viszont ebben a műsorban lekerült rólam ez, és egyszerűen csak ember lehettem. Örülök, hogy a nézők kapnak egy kis betekintést abba, hogy milyen vagyok valójában.”
„Ez az egész egy elképesztő önismereti út volt számomra. Egy kicsit visszarepített a gyermekkoromba, abba az időszakba, amikor egy új közösségbe kerültem: beszéltek rólam a hátam mögött, ám azt senki sem tudta, hogy mi az igazság.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.