Évek óta túlsúllyal küzdesz? Ezt az ízletes koleszterincsökkentő ételt írd fel a bevásárlólistádra

Manapság a magas koleszterinszint rengeteg embert érint, ami hosszú távon növeli a szívinfarktus, az agyvérzés és az érszűkület kockázatát. Ezért, ha szeretnéd megóvni az egészségedet, a következő koleszterincsökkentő ételeket írd fel a bevásárlólistádra!
Bizonyos ételek nemcsak az egészséges étrend alapjaként szolgálnak, hanem hozzájárulnak a koleszterinszint csökkentéséhez is. Ide sorolhatók a nagyobb mennyiségű oldható rostot vagy gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmazó élelmiszerek. Ezzel szemben a telített zsírban gazdag ételek negatívan hathatnak a koleszterinszintre. Íme tehát a legjobb koleszterincsökkentő ételek listája.
A koleszterincsökkentő étrend hallatán a többségnek a kevesebb zsírbevitel jut eszébe. Azonban nem kellene minden zsírt csökkenteni, hanem inkább a megfelelőek mellett letenni a voksodat. Ugyanis a telítetlen zsírokat tartalmazó élelmiszerek (avokádó, olívaolaj, dió) nagyon hasznosak, míg a telített zsírok (disznózsír, vaj) károsak a koleszterinszintre nézve.
Mindkét élelmiszer gazdag oldható rostokban, amelyek egyfajta gélt képeznek a bélben, és segítenek megakadályozni a szervezetben a koleszterin felszívódását. Akár főzz magadnak zabkását reggelire, akár készítsd el az egyéjszakás verziót, rizs helyett pedig használj árpát.
Már napi 80 gramm zabbal rengeteget tehetsz az egészségedért.
Ha igazán finom és kényelmes megoldásra vágysz, ami nagyszerű magas koleszterinszint ellen, akkor kekszek és csipsz helyett nasizz magvakat. A diófélék ugyanis kitűnő telítetlen zsírforrások, emellett pedig rostokban és más hasznos tápanyagokban is gazdagok.
Tartsd szem előtt, hogy egyes termékek magas só- és cukortartalommal rendelkeznek, ami hosszú távon káros. Emellett ügyelj a megfelelő mennyiségre is, hiszen ezek a finomságok igencsak kalóriadúsak.
A hüvelyesek, mint a bab, a borsó vagy a lencse, nagyszerű oldható rostforrások, miközben növényi fehérjében is gazdagok. Sőt, nem kerülnek vagyonokba, és gyorsan és egyszerűen összedobhatsz belőlük egy főzeléket.
A kiegyensúlyozott étrend alapját a gyümölcsök és zöldségek adják, amelyek a magas koleszterinszinttel szemben is felveszik a harcot. Mivel kitűnő rostforrások, csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Nemcsak a friss gyümölcsökből és zöldségekből profitálhatsz, hanem a konzerv és fagyasztott változatokból is. Próbáld őket nassolnivalóként beilleszteni az étrendedbe, vagy akár adj a reggeli zabodhoz gyümölcsöket. Hidd el, isteni lesz!
Ebben a videóban további koleszterincsökkentő ételeket ismerhetsz meg:
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