Évek óta túlsúllyal küzdesz? Ezt az ízletes koleszterincsökkentő ételt írd fel a bevásárlólistádra

Manapság a magas koleszterinszint rengeteg embert érint, ami hosszú távon növeli a szívinfarktus, az agyvérzés és az érszűkület kockázatát. Ezért, ha szeretnéd megóvni az egészségedet, a következő koleszterincsökkentő ételeket írd fel a bevásárlólistádra!

Ez az 5 koleszterincsökkentő étel garantáltan segít, ha magas koleszterinszinttel küzdesz.

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A magas koleszterinszint megelőzésének, illetve csökkentésének legjobb módja egy kiegyensúlyozott étrend követése.

Már számtalan kutatás alátámasztotta az alábbi ételek eredményességét.

Ezeket az élelmiszereket könnyedén beillesztheted az étrendedbe.

Ez az 5 koleszterincsökkentő étel segít elkerülni a korai halálozást

Bizonyos ételek nemcsak az egészséges étrend alapjaként szolgálnak, hanem hozzájárulnak a koleszterinszint csökkentéséhez is. Ide sorolhatók a nagyobb mennyiségű oldható rostot vagy gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmazó élelmiszerek. Ezzel szemben a telített zsírban gazdag ételek negatívan hathatnak a koleszterinszintre. Íme tehát a legjobb koleszterincsökkentő ételek listája.

Ne félj a telítetlen zsíroktól

A koleszterincsökkentő étrend hallatán a többségnek a kevesebb zsírbevitel jut eszébe. Azonban nem kellene minden zsírt csökkenteni, hanem inkább a megfelelőek mellett letenni a voksodat. Ugyanis a telítetlen zsírokat tartalmazó élelmiszerek (avokádó, olívaolaj, dió) nagyon hasznosak, míg a telített zsírok (disznózsír, vaj) károsak a koleszterinszintre nézve.

Fogyassz zabot és árpát

Mindkét élelmiszer gazdag oldható rostokban, amelyek egyfajta gélt képeznek a bélben, és segítenek megakadályozni a szervezetben a koleszterin felszívódását. Akár főzz magadnak zabkását reggelire, akár készítsd el az egyéjszakás verziót, rizs helyett pedig használj árpát.

Már napi 80 gramm zabbal rengeteget tehetsz az egészségedért.

Ezeket az élelmiszereket könnyedén beillesztheted az étrendedbe.

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Nassolj dióféléket és magvakat

Ha igazán finom és kényelmes megoldásra vágysz, ami nagyszerű magas koleszterinszint ellen, akkor kekszek és csipsz helyett nasizz magvakat. A diófélék ugyanis kitűnő telítetlen zsírforrások, emellett pedig rostokban és más hasznos tápanyagokban is gazdagok.

Tartsd szem előtt, hogy egyes termékek magas só- és cukortartalommal rendelkeznek, ami hosszú távon káros. Emellett ügyelj a megfelelő mennyiségre is, hiszen ezek a finomságok igencsak kalóriadúsak.

Csinálj hüvelyesekből főzelékeket

A hüvelyesek, mint a bab, a borsó vagy a lencse, nagyszerű oldható rostforrások, miközben növényi fehérjében is gazdagok. Sőt, nem kerülnek vagyonokba, és gyorsan és egyszerűen összedobhatsz belőlük egy főzeléket.