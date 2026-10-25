Ezt szinte mindenki elrontja: nem szabad így tárolni a tejet a hűtőben

Több élelmiszer, köztük a tej is rosszul viseli, ha nem megfelelő körülmények között tároljuk.

A magyar hűtőszekrények örök tartozéka szinte mindenhol az ajtóban kap helyet, pedig ezzel hatalmas hibát követünk el.

Mutatjuk, miért nem szabad a külső polcokon tárolni a tejet, és melyek azok az élelmiszerek, amelyeket szintén a belső polcokra kellene tenni inkább.

Rutinos mozdulatokkal pakoljuk tele a hűtőnket egy nagybevásárlás után, mert már megszoktuk, hogy melyik élelmiszert hogyan és hol kényelmes vagy praktikus tartani. A tej tárolása esetén azonban gyakran elkövetünk egy tipikus hibát. Mutatjuk, milyen aggasztó trend érhető tetten szinte minden háztartásban!

A tej tárolása a hűtőszekrényben: szinte mindenki az ajtóban tartja, pedig hatalmas hibát követnek el ezzel. Fotó: 123RF

A tej tárolása helyesen: nem mindegy, hova teszed

A tej is azon élelmiszerek csoportjába tartozik, amelyek mindennap előkerülnek. A napindító kávénk és szinte minden otthoni koszt kihagyhatatlan összetevője, éppen ezért szeretjük a legkönnyebben hozzáférhető helyre tenni: a hűtőajtóba. Csakhogy ami kényelmes, még nem biztos, hogy ideális is. Lehet, hogy a hűtőajtó kialakítása tökéletes a palackok és flakonok tárolására, az ajtónyitogatás miatt azonban itt a legnagyobb a hőingás, amire a tej (és más tejtermékek is) kifejezetten érzékenyek. Ha itt tároljuk, azzal tulajdonképpen egy plusz löketet adunk a romlás gyorsaságának, és ha meg nem is romlik, nagy valószínűséggel veszít a minőségéből.

Hova tegyük, hogy kimaxoljuk a tej eltarthatóságát?

Szakértők szerint a tej hosszabb ideig marad friss, ha a hűtő belső, középső polcain, és lehetőleg hátul kap helyet.

Nem csak a tej jár rosszul: a romlandó élelmiszerek tárolására is figyelj Ugyanez vonatkozik a tojásra, a készételekre és minden más tejtermékre is: a belső, középső polcok egyikére célszerű helyezni ezeket. Még kevesebben tudják, de az alsó polc a nyers húsok számára biztosít ideális helyet, mivel itt van a leghidegebb az egész hűtőszekrényben.

Mi kerülhet a hűtőajtóba?

Nyugodj meg, nem marad üresen! Ide érdemes rakni a ketchupot, mustárt, szószokat, lekvárokat és üdítőket, illetve minden más olyan terméket, amely ellenállóbb a magasabb hőfokokkal szemben.