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Ezt szinte mindenki elrontja: nem szabad így tárolni a tejet a hűtőben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hűtőszekrény
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 25. 17:30
tárolástejkonyhai tippek
Ugye te sem szeretnéd, hogy a frissen vásárolt élelmiszerek idő előtt megromoljanak a hűtőszekrényedben? Akkor valamit tudnod kell a tej tárolása kapcsán, mert ezt majdnem biztos, hogy te is rosszul csinálod!
K.B.
A szerző cikkei
  • Több élelmiszer, köztük a tej is rosszul viseli, ha nem megfelelő körülmények között tároljuk.
  • A magyar hűtőszekrények örök tartozéka szinte mindenhol az ajtóban kap helyet, pedig ezzel hatalmas hibát követünk el.
  • Mutatjuk, miért nem szabad a külső polcokon tárolni a tejet, és melyek azok az élelmiszerek, amelyeket szintén a belső polcokra kellene tenni inkább.

Rutinos mozdulatokkal pakoljuk tele a hűtőnket egy nagybevásárlás után, mert már megszoktuk, hogy melyik élelmiszert hogyan és hol kényelmes vagy praktikus tartani. A tej tárolása esetén azonban gyakran elkövetünk egy tipikus hibát. Mutatjuk, milyen aggasztó trend érhető tetten szinte minden háztartásban!

Tej tárolása a hűtőszekrényben
A tej tárolása a hűtőszekrényben: szinte mindenki az ajtóban tartja, pedig hatalmas hibát követnek el ezzel. Fotó: 123RF

A tej tárolása helyesen: nem mindegy, hova teszed

A tej is azon élelmiszerek csoportjába tartozik, amelyek mindennap előkerülnek. A napindító kávénk és szinte minden otthoni koszt kihagyhatatlan összetevője, éppen ezért szeretjük a legkönnyebben hozzáférhető helyre tenni: a hűtőajtóba. Csakhogy ami kényelmes, még nem biztos, hogy ideális is. Lehet, hogy a hűtőajtó kialakítása tökéletes a palackok és flakonok tárolására, az ajtónyitogatás miatt azonban itt a legnagyobb a hőingás, amire a tej (és más tejtermékek is) kifejezetten érzékenyek. Ha itt tároljuk, azzal tulajdonképpen egy plusz löketet adunk a romlás gyorsaságának, és ha meg nem is romlik, nagy valószínűséggel veszít a minőségéből.

Hova tegyük, hogy kimaxoljuk a tej eltarthatóságát?

Szakértők szerint a tej hosszabb ideig marad friss, ha a hűtő belső, középső polcain, és lehetőleg hátul kap helyet.

Nem csak a tej jár rosszul: a romlandó élelmiszerek tárolására is figyelj

Ugyanez vonatkozik a tojásra, a készételekre és minden más tejtermékre is: a belső, középső polcok egyikére célszerű helyezni ezeket. Még kevesebben tudják, de az alsó polc a nyers húsok számára biztosít ideális helyet, mivel itt van a leghidegebb az egész hűtőszekrényben.

Mi kerülhet a hűtőajtóba?

Nyugodj meg, nem marad üresen! Ide érdemes rakni a ketchupot, mustárt, szószokat, lekvárokat és üdítőket, illetve minden más olyan terméket, amely ellenállóbb a magasabb hőfokokkal szemben.

További praktikus hűtőszekrény tippekért nézd meg ezt a videót:

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