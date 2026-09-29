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Harry herceg megszólalt gyerekei váratlan iskolaváltásáról: így érzi magát Archie és Lilibet Angliában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors iskolai élet
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 09:00
Invictus GamesArchie hercegMeghan Markleejtőernyős ugrásHarry herceg
Sussex hercege egy ejtőernyős ugrást követően végre őszintén megnyílt a családi életükről. Harry herceg szerint gyermekei jól beilleszkedtek a brit iskolába.
Fekete Ágnes
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Harry herceg végre őszintén megnyílt arról, hogyan érzik magukat gyermekei, miután ő és Meghan Markle visszaköltöztek az Egyesült Királyságba. A család brit visszatérése nem indult teljesen zökkenőmentesen: a gyerekeket mindössze két nappal az iskolakezdés után másik intézménybe íratták át biztonsági és logisztikai okok miatt.

Harry herceg végre megszólalt gyerekei iskolaváltásáról: így érzi magát Archie herceg és Lilibet hercegnő
Harry herceg végre megszólalt gyerekei iskolaváltásáról: így érzi magát Archie herceg és Lilibet hercegnő (Fotó: Katie Godowski/Northfoto)
  • Harry herceg ejtőernyős ugrását követően végre megtörte a csendet gyermekei iskolai mindennapjairól
  • Sussex hercege szerint Archie herceg és Lilibet hercegnő sikeresen beilleszkedett az új iskolájukba
  • Ez a második iskola, amibe járnak szeptember eleje óta, ugyanis biztonsági okok miatt másik intézménybe kellett őket átíratni. 

Harry herceg megszólalt gyerekei iskolaváltásáról: így érzi magát Archie herceg és Lilibet hercegnő

A herceg végre megtörte hallgatását és egy meglepően rövid, ám annál beszédesebb hírt adott gyermekei iskolás életéről. Sussex hercege szeptember 25-én, egy kanadai jótékonysági ejtőernyős ugrást követően beszélt arról, hogyan alakult az elmúlt néhány hét a családja számára. Állítása szerint Archie herceg és Lilibet hercegnő jól érzik magukat az új iskolájukban:

 

A gyerekek boldogok az iskolában, és ez lehetőséget ad nekem arra, hogy teljes mértékben az Invictusra koncentráljak Birminghamben. A játékok jövő júliusban lesznek.

Két nap után váltottak iskolát

Ez a kijelentés különösen jó hír azok után, hogy Harry herceg gyerekeit az iskolakezdés után két nappal át kellett íratni egy másik intézménybe biztonsági és logisztikai problémák miatt. A People beszámolója szerint a döntés mögött különösen az iskolába való eljutás gyakorlati körülményei álltak. És ezt akkor Harry herceg és Meghan Markle szóvivője is kihangsúlyozta. A sussexi hercegi pár szerint az iskola megváltoztatása nem az intézmény vagy az ott dolgozó tanárok ellen szólt. A döntést a család biztonsági csapatával folytatott egyeztetés után hozták meg.

Harry herceg jótékonysági ejtőernyős ugrást hajtott végre
Harry herceg jótékonysági ejtőernyős ugrást hajtott végre (Fotó: JLPPA/Bestimage/Northfoto)

Harry herceg ejtőernyős ugrása

Miközben a gyerekek az iskolában próbálják megszokni új életüket, Harry herceg is egyre több időt tud a munkájára fordítani. Az előkelőség szeptemberben számos brit rendezvényen is megjelent, köztük a WellChild Awards gálán és az Invictus Gameshez kapcsolódó eseményeken. A mostani nyilatkozat is egy ehhez köthető programon készült: Harry herceg ejtőernyős ugrást hajtott végre egy jótékonysági rendezvényen, amivel egy 102 éves veterán előtt tisztelgett és ahol pénzt gyűjtött a katonák számára.

 

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