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Herkules kvíz: vajon hibátlanul teljesíted a próbatételt? 10-ből 9-en elbuknak!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors misztikum
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 25. 12:00
sorozatHerkuleskvíz
Tedd próbára az erődet és a memóriádat! A következő kvíz, igazi rajongóknak készült! Te vajon mennyire emlékszel a hősre, aki isteneket győzött le, démonokat űzött el, és közben még viccelődni is tudott? Most kiderül!
Bors
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Először a TV2 képernyőjén láthattuk Herkules című sorozatot. Mai szemmel kicsit butácskának tűnhet, de nem véletlenül volt a 90-es években az egyik legnézettebb széria. Nosztalgiázz velünk! Töltsd ki a következő kvízt!

kvíz, Herkules, Kevon Sorbo
Herkules kvíz: vajon neked sikerül hibátlanul?
Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto
  • A Herkules című sorozat tele van mitológiai utalásokkal. 
  • Ezt a kvízt csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni.

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A 90-es években járunk, még nem a Bosszúállók voltak a legnépszerűbb hősök, hanem az olyan sikeres sorozatkarakterek mint Herkules. A széria nemcsak akciót és kalandot, hanem humort és felejthetetlen karaktereket is adott. Elrepített minket a mitológia világába, miközben számtalan tanulságot is csempészett a kalandok közé.  

Ez a kvíz nem könnyű – csak a valódi rajongók jutnak el hibátlanul a végéig. Ha azt hiszed, te mindent tudsz Herkulesről, most itt az idő, hogy bebizonyítsd! Induljon hát a kvíz! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki alakítja Herkulest a sorozatban?

 

 

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