Herkules kvíz: vajon hibátlanul teljesíted a próbatételt? 10-ből 9-en elbuknak!

Először a TV2 képernyőjén láthattuk Herkules című sorozatot. Mai szemmel kicsit butácskának tűnhet, de nem véletlenül volt a 90-es években az egyik legnézettebb széria. Nosztalgiázz velünk! Töltsd ki a következő kvízt!

Herkules kvíz: vajon neked sikerül hibátlanul?

Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto

A Herkules című sorozat tele van mitológiai utalásokkal.

Ezt a kvízt csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni.

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A 90-es években járunk, még nem a Bosszúállók voltak a legnépszerűbb hősök, hanem az olyan sikeres sorozatkarakterek mint Herkules. A széria nemcsak akciót és kalandot, hanem humort és felejthetetlen karaktereket is adott. Elrepített minket a mitológia világába, miközben számtalan tanulságot is csempészett a kalandok közé.

Ez a kvíz nem könnyű – csak a valódi rajongók jutnak el hibátlanul a végéig. Ha azt hiszed, te mindent tudsz Herkulesről, most itt az idő, hogy bebizonyítsd! Induljon hát a kvíz!