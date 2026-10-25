„Majd most letilthat a TV2” – Tóth Gabi kifakadt, elárulta, miért nincs idén a Megasztár zsűrijében

A Megasztár idei évadában komoly figyelmet kapott a Helfy testvérek története. Roxi eredetileg egyedül szeretett volna bizonyítani, később azonban nővére, Alexa is bekerült a versenybe. A középdöntő előtt Roxi édesapja azzal próbálta biztatni lányát, hogy „Elvégre Alexa húga vagy”, a fiatal énekesnőt azonban ez inkább fájdalmasan érintette. A történtek Tóth Gabinál kivertek a biztosítékot, és most kendőzetlen őszinteséggel egy TikTok-videóban elárulta, mit gondol a kialakult helyzetről, illetve a zsűriről.

Tóth Gabi elárulta, többek között miért nem zsűri a Megasztár 2026-os évadában. (Fotó: Máté Krisztián)

Ezért nincs ott Tóth Gabi az idei Megasztárban

Az énekesnő saját tapasztalatból ismeri, milyen érzés úgy bekerülni egy tehetségkutatóba, hogy valaki más ismert családtagjának a neve óhatatlanul rávetül a versenyzőre. Ő ugyanis annak idején Tóth Vera húgaként kezdte a Megasztárban.

A legkárosabb dolog történik most a tévében, ami valaha lement. Nekem annak idején bemenni a Megasztárba és évekig Tóth Vera húgaként élni, és kivívni magamnak alanyi jogon azt, hogy én is méltó vagyok arra, hogy itt lehessek, nem volt könnyű.

Gabi szerint éppen ezért különösen érzékenyen érinti, ami most Roxival történik, és azt sem titkolta, hogy Roxi édesapjának mondata kifejezetten felháborította.

A Helfy testvérek édesapja Roxit azzal bíztatta a versenyben, hogy elvégre Alexa húga (Fotó: TV2)

Kinyitotta a bicskát rendesen a zsebembe az apukájuknak ez a mondata, bár nem ítélkezem, mert nem tudom, milyen kontextusból lett kivágva. Nyilván ez nem mentesíti attól, hogy ilyet akkor se mondunk.

Azt is felidézte, hogy amikor ő jelentkezett a Megasztárba, Tóth Vera egészen másképpen kezelte a helyzetet. Elmondása szerint nővére a lehető legnagyobb diszkrécióval támogatta, és tudatosan teret hagyott neki, hogy ne az ő testvéreként, hanem saját jogán bizonyíthasson. Tóth Gabi azt is elmondta, hogy nem tudja, Herceg Erika vagy a műsor szerkesztőinek ötlete volt-e Alexa behívása, amiről határozott gondolatot fogalmazott meg.