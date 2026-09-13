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Elképesztő babona, Szoboszlai Dominik edzője furcsa szokást követ évek óta

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 13. 13:00
szoboszlai dominikandoni iraola
Furcsa babonát követ évek óta az FC Liverpool vezetőedzője. Andoni Iraola váratlan szokását a gólöröme közbe leplezték le.
CHI
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Nagy figyelmet keltett a Liverpool mesterének, Andoni Iraolának legutóbbi gólöröme. A baszk tréner addig hadonászott, amíg kiszúrták, hogy néhány ujján ragasztás látható. Mint kiderült, minden mérkőzés előtt szalagot teker a jobb mutató- és a bal középső ujjára Andoni Iraola.

Andoni Iraola babonából tekeri be az ujjait
Andoni Iraola babonából tekeri be az ujjait Fotó: NurPhoto via AFP

Andoni Iraola babonája évek óta tart

„Ez butaság, puszta babona. Még játékosként kezdtem, olyan régóta csinálom, hogy hozzászoktam” – árulta el a történet hátterét Szoboszlaiék edzője, aki eddig veretlen a Liverpool kispadján, vagyis működik a babona.

Iraola a bilbaói Athletic Club utánpótlásakadémián nőtt fel, és azóta rendszeresen "tekergeti" az ujjait. Ez a szokás végigkísérte őt, ahogy játékosként feljebb lépett a ranglétrán, majd edzői karrierje során is folytatódott.

A labdarúgás egyébként tele van babonákkal. A Liverpool korábbi mestere, a német válogatott szövetségi kapitánya, Jürgen Klopp rendszeresen hátat fordít, ha csapata tizenegyeseket rúg..

A Liverpool korábbi kapusa, Pepe Reina a meccseket megelőző este rendre megivott egy pohár bort, és megevett pár sajtos-sonkás melegszendvicset. A hazai mérkőzések napjain mindig ugyanazon a Queens Drive-i benzinkútnál állt meg, függetlenül attól, hogy mennyire volt tele az autója üzemanyagtartálya. A spanyol válogatott kapusa mindig ugyanazon a 39-es parkolóhelyen állt meg az Anfield Roadon, mert a Liverpool két egymást követő mérkőzésen sem kapott gólt, amikor ezt a helyet használta - írja a The Athletic.

 

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