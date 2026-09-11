Fotó buktatta le: nem akárkinek üzent Szoboszlai Dominik a gólja után

Látványos gólörömmel ünnepelte találatát Szoboszlai Dominik a szerda esti Liverpool–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen (2–1). A magyar válogatott középpályás a 40. percben egyenlített: Wirtz passza után egy ütközést követően is folytatta az akciót, majd Araújo remek visszakészítéséből higgadtan a hosszú sarokba lőtt, megszerezve idénybeli első BL-gólját. A 25 éves játékos önfeledten ünnepelt, közben azonban feleségéről, Buzsik Borkáról sem feledkezett meg, akinek egy kedves mozdulattal üzent.
Mint már oly sokszor, Buzsik Borka ezúttal is a lelátóról követte a mérkőzést. Miután Szoboszlai Dominik megszerezte az egyenlítő találatot, a lelátó azon része felé mutatott, ahol felesége és vélhetően kislánya is helyet foglalt, majd hatalmas csókot nyomott a gyűrűsujjára. Nem ez volt az első alkalom, hogy Szoboszlai egy gólja után ilyen módon üzent szerelmének: a magyar válogatott középpályás korábban is többször a gyűrűsujját megcsókolva fejezte ki érzéseit Buzsik Borka iránt.
A Liverpool szombaton 16 órától a Fulhamet fogadja az Anfield Roadon, és minden bizonnyal Buzsik Borka is a lelátóról szurkol majd férjének.
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