Fotó buktatta le: nem akárkinek üzent Szoboszlai Dominik a gólja után

Látványos gólörömmel ünnepelte találatát Szoboszlai Dominik a szerda esti Liverpool–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen (2–1). A magyar válogatott középpályás a 40. percben egyenlített: Wirtz passza után egy ütközést követően is folytatta az akciót, majd Araújo remek visszakészítéséből higgadtan a hosszú sarokba lőtt, megszerezve idénybeli első BL-gólját. A 25 éves játékos önfeledten ünnepelt, közben azonban feleségéről, Buzsik Borkáról sem feledkezett meg, akinek egy kedves mozdulattal üzent.

Szoboszlai Dominik előbb csapattársaival ünnepelt, majd a gólöröm végén feleségének, Buzsik Borkának üzent Fotó: NurPhoto via AFP

Liverpool–Atlético Madrid Bajnokok Ligája (2-1)

Szoboszlai Dominik gólja után Buzsik Borkának üzent

Mint már oly sokszor, Buzsik Borka ezúttal is a lelátóról követte a mérkőzést. Miután Szoboszlai Dominik megszerezte az egyenlítő találatot, a lelátó azon része felé mutatott, ahol felesége és vélhetően kislánya is helyet foglalt, majd hatalmas csókot nyomott a gyűrűsujjára. Nem ez volt az első alkalom, hogy Szoboszlai egy gólja után ilyen módon üzent szerelmének: a magyar válogatott középpályás korábban is többször a gyűrűsujját megcsókolva fejezte ki érzéseit Buzsik Borka iránt.

Szoboszlai says he loves to play with Mac Allister

Dominik Szoboszlai believes his midfield partnership with Alexis Mac Allister can bring long-term success despite early-season critics expressing doubts.

The Hungary captain started alongside the pic.twitter.com/yvjP5mD32N — king001 (@dalvinking) September 11, 2026

A Liverpool szombaton 16 órától a Fulhamet fogadja az Anfield Roadon, és minden bizonnyal Buzsik Borka is a lelátóról szurkol majd férjének.