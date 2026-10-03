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Szoboszlai Dominik exbarátnőjére újra rátalált a szerelem, magyar DJ oldalán találhatta meg a boldogságot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gécsek fanni
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 03. 08:30
szerelemszoboszlai dominik
Újra rátalált a szerelem Szoboszlai Dominik egykori kedvesére. Gécsek Fanni egy magyar DJ oldalán találhatta meg ismét a boldogságot.
Bors
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Úgy tűnik, ismét rátalált a szerelem Szoboszlai Dominik egykori kedvesére. Gécsek Fanni és a magyar válogatott csapatkapitánya 2023 szeptemberében, három év után döntött úgy, hogy külön utakon folytatják. A csinos modell azóta sem maradt teljesen egyedül: korábban egy ingatlanokkal foglalkozó üzletember oldalán találta meg a boldogságot, most pedig a közösségi oldalára feltöltött fotók tanúsága szerint új férfi rabolta el a szívét. Fanni ezúttal egy DJ-vel került közel egymáshoz.

Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni
Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni három év után szakítottak Fotó: Árvai Károly

Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni 2020-ban jöttek össze, kapcsolatuk pedig közel három évig tartott. Szakításuk híre 2023 szeptemberében robbant, miután a rajongóknak feltűnt, hogy eltűntek közös fotóik a közösségi oldalaikról, és már egymást sem követték. A találgatásoknak végül a futballista menedzsere, Esterházy Mátyás vetett véget, aki megerősítette, hogy a pár békében vált el egymástól.

Fanni magánéletéről ezt követően sokáig keveset lehetett tudni. 2024 nyarán azonban már arról szóltak a hírek, hogy ismét foglalt a szíve: akkor egy ingatlanok értékesítésével foglalkozó üzletemberrel hozták hírbe. A korabeli értesülések szerint akkor már hónapok óta együtt lehettek.

Gécsek Fanni ismét szerelmes

Úgy tűnik azonban, azóta ismét fordulat állt be Fanni szerelmi életében, a magyar modell egy DJ oldalán találhatta meg a boldogságot, aki az elmúlt években számos buliban és fesztiválon megfordult, Magyarország mellett külföldön is fellépett. A fiatalok már közös fotókat is megosztottak a közösségi médiában:

 

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