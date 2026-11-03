Napi 7 gramm is elegendő: így befolyásolhatja a várható élettartamot az olívaolaj

Az olívaolaj jótékony hatását az egészségre számos tanulmány támasztja elő, és ami elsősorban egyszeresen telítetlen zsírsavakat, illetve gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező vegyületeket is tartalmaz. A tudósok már évek óta vizsgálják, hogy az olívaolaj rendszeres fogyasztása vajon befolyásolhatja-e az élettartamot is. A választ erre egyrészt a Harvard Egyetem tudósai által végzett tanulmány adta meg, amelynek eredményeit még 2022 januárjában tették közzé a Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban.

Így befolyásolhatja az élettartamot az olívaolaj / Fotó: Unsplash (Illusztráció) / Roberta Sorge

Így befolyásolhatja az élettartamot az olívaolaj

A tudósok ekkor 92 ezer nő és férfi adatait elemezték, akiket 28 éven át követtek figyelemmel, mialatt rendszeresen gyűjtöttek adatokat az egészségi állapotukról és az étkezési szokásaikról. A végén arra a megállapításra jutottak, hogy azoknál, akik több olívaolajat - napi valamivel több mint fél evőkanálnyit -, fogyasztottak, 19%-kal alacsonyabb volt a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata, mint azoknál, akiknek az étrendje csak alkalmanként vagy egyáltalán nem tartalmazta az olajat.

Ezenkívül a magasabb olívaolaj-fogyasztás a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, a neurodegeneratív betegségek és a légzőszervi betegségek okozta halálozás alacsonyabb kockázatával is összefüggésbe volt hozható.

A kutatók azt is vizsgálták, milyen hatással van más zsírok olívaolajjal való helyettesítése. Az elemzések ekkor azt mutatták, hogy a vaj, a margarin vagy a majonéz olívaolajjal való helyettesítése 34%-kal alacsonyabb halálozási kockázattal járt együtt azokhoz a személyekhez képest, akik nem iktattak be ilyen étrendbeli változtatásokat.

Az olívaolaj és a demencia: erre a megállapításra jutottak a kutatók

Egy másik kutatás során 2024-ben a szakemberek ismét elemezték a korábbi tanulmány adatait: ekkor az olívaolaj-fogyasztás és a demenciával összefüggő halálozás kockázata közötti összefüggésre összpontosítottak. Ekkor 92 383 embert vontak be, akiknek átlagéletkora a megfigyelés kezdetén 56,4 év volt, a 28 éves periódus alatt pedig 4751 demenciához kapcsolódó halálesetet regisztráltak.

Az eredmények azt mutatták, hogy a napi legalább 7 g olívaolaj fogyasztása 28%-kal alacsonyabb demenciához kapcsolódó halálozási kockázattal járt együtt azokhoz az emberekhez képest, akik nem fogyasztottak olívaolajat, vagy csak ritkán.

A kutatók azt is vizsgálták, más termékek olívaolajjal való helyettesítése hasonló előnyökkel járhat-e. A számításaik azt mutatták, napi mindössze 5 g margarin vagy majonéz azonos mennyiségű olívaolajjal való helyettesítése 8–14%-kal alacsonyabb demenciához kapcsolódó halálozási kockázattal járt, azonban nem figyeltek meg statisztikailag szignifikáns összefüggést, amikor a vajat vagy más növényi olajokat olívaolajjal helyettesítették.