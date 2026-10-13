JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez az egyszerűen elkészíthető saláta mentette meg Jennifer Aniston alakját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors saláta
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 13. 12:30
fogyás titokdiétaJennifer Aniston
Egészséges, friss és laktató. Jennifer Ansiton salátájának titka, az egyszerűségében rejlik. Mutatjuk, hogyan készítsd el, hogy te is hosszútávon megőrizhesd az alakod.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A pletykák szerint Jennifer Aniston 10 évig minden nap ezt a salátát ette a Jóbarátok forgatásán. Ha igazi Jóbarátok rajongó vagy, kötelező elkészítened! Ha pedig csak simán vágysz egy alakbarát, tápláló salátára, ne keress tovább, mutatjuk a receptet!

Jennifer Aniston aki egy egyszerű salátának köszönheti bomba alakját
Jennifer Aniston még 56 évesen is bomba formában van - köszönhetően ennek a salátának.
Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos

Így készítsd el te is Jennifer Aniston egyszerű, alakbarát salátáját 

Jennifer Aniston nevét mindenki ismeri. A színésznő nem csak arról híres, hogy a legendás sorozat, a Jóbarátok egyik főszereplőjét, Rachel Greent alakította, vagy hogy Brad Pitt felesége volt (amiért sokan irigyeljük). Jennifert bomba alakja miatt is sokan csodálják, hiszen 56 évesen sem szaladnak fel rá a kilók. Vajon mi a titka? Nem tudunk minden trükköt, de ez a saláta biztosan hozzájárul Jennifer karcsúságához. Készítsd el te is!

Hozzávalók

  • Quinoa – amellett, hogy gluténmentes, kiváló fehérjeforrás. Bulgurral is készítheted, természetesen az már nem a gluténmentes változat
  • Uborka – használhatsz kígyó vagy csemegeuborkát is
  • Friss petrezselyem
  • Friss menta
  • Lilahagyma – igazi C-vitamin bomba, az íze pedig feldobja a salátát
  • Pisztácia – pirított, sózott a legjobb választás
  • Feta sajt – egészséges zsírt tartalmaz és már az íze miatt sem ajánlott kihagyni
  • Csicseriborsó – főzött változat, de választhatod a konzervet is az egyszerűség kedvéért
  • Citromlé
  • Olivaolaj
  • Bors
A saláta amelynek Jennifer Aniston az alakját köszönheti
A csoda-saláta, amely olyan finomságokat tartalmaz, mint a csicseriborsó, a quinoa, vagy a feta sajt. Jó étvágyat. 
Fotó: Anna Mente

Így készítsd el a salátát

Mosd át a quinoát, majd tedd fel a főni közepes lángon egy kis vízzel. 15 perc alatt elkészül. Ha a quinoa már fő, kezdd el előkészíteni a többi hozzávalót. Mosd meg a petrezselymet és a mentát, majd töröld őket szárazra. Jó alaposan aprítsd fel a leveleket, ne sajnáld rá az időt! Utána kockázd fel az uborkát, majd vágd finomra a vöröshagymát. Ha ezekkel is megvagy, jöhet a pisztácia, ezt vágd nyugodtan durvára.

Utána készítsd el a salátaöntetet. Ehhez egy kis tálban keverd össze ízlés szerint az olívaolajat és a citromlevet, sóval és borssal.

Jöhet az összeállítás. Vegyél elő egy nagy tálat, tedd bele a lecsepegtetett csicseriborsót, a főtt quinoát, a finomra vágott vöröshagymát, a felkockázott uborkát, majd morzsold rá a feta sajtot. Öntsd rá az öntet és kész is vagy! Ugye nem is volt nehéz?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu