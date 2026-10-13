Ez az egyszerűen elkészíthető saláta mentette meg Jennifer Aniston alakját

A pletykák szerint Jennifer Aniston 10 évig minden nap ezt a salátát ette a Jóbarátok forgatásán. Ha igazi Jóbarátok rajongó vagy, kötelező elkészítened! Ha pedig csak simán vágysz egy alakbarát, tápláló salátára, ne keress tovább, mutatjuk a receptet!
Jennifer Aniston nevét mindenki ismeri. A színésznő nem csak arról híres, hogy a legendás sorozat, a Jóbarátok egyik főszereplőjét, Rachel Greent alakította, vagy hogy Brad Pitt felesége volt (amiért sokan irigyeljük). Jennifert bomba alakja miatt is sokan csodálják, hiszen 56 évesen sem szaladnak fel rá a kilók. Vajon mi a titka? Nem tudunk minden trükköt, de ez a saláta biztosan hozzájárul Jennifer karcsúságához. Készítsd el te is!
Mosd át a quinoát, majd tedd fel a főni közepes lángon egy kis vízzel. 15 perc alatt elkészül. Ha a quinoa már fő, kezdd el előkészíteni a többi hozzávalót. Mosd meg a petrezselymet és a mentát, majd töröld őket szárazra. Jó alaposan aprítsd fel a leveleket, ne sajnáld rá az időt! Utána kockázd fel az uborkát, majd vágd finomra a vöröshagymát. Ha ezekkel is megvagy, jöhet a pisztácia, ezt vágd nyugodtan durvára.
Utána készítsd el a salátaöntetet. Ehhez egy kis tálban keverd össze ízlés szerint az olívaolajat és a citromlevet, sóval és borssal.
Jöhet az összeállítás. Vegyél elő egy nagy tálat, tedd bele a lecsepegtetett csicseriborsót, a főtt quinoát, a finomra vágott vöröshagymát, a felkockázott uborkát, majd morzsold rá a feta sajtot. Öntsd rá az öntet és kész is vagy! Ugye nem is volt nehéz?
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.