Ez az egyszerűen elkészíthető saláta mentette meg Jennifer Aniston alakját

A pletykák szerint Jennifer Aniston 10 évig minden nap ezt a salátát ette a Jóbarátok forgatásán. Ha igazi Jóbarátok rajongó vagy, kötelező elkészítened! Ha pedig csak simán vágysz egy alakbarát, tápláló salátára, ne keress tovább, mutatjuk a receptet!

Jennifer Aniston még 56 évesen is bomba formában van - köszönhetően ennek a salátának.

Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos

Így készítsd el te is Jennifer Aniston egyszerű, alakbarát salátáját

Jennifer Aniston nevét mindenki ismeri. A színésznő nem csak arról híres, hogy a legendás sorozat, a Jóbarátok egyik főszereplőjét, Rachel Greent alakította, vagy hogy Brad Pitt felesége volt (amiért sokan irigyeljük). Jennifert bomba alakja miatt is sokan csodálják, hiszen 56 évesen sem szaladnak fel rá a kilók. Vajon mi a titka? Nem tudunk minden trükköt, de ez a saláta biztosan hozzájárul Jennifer karcsúságához. Készítsd el te is!

Hozzávalók

Quinoa – amellett, hogy gluténmentes, kiváló fehérjeforrás. Bulgurral is készítheted, természetesen az már nem a gluténmentes változat

– amellett, hogy gluténmentes, kiváló fehérjeforrás. Bulgurral is készítheted, természetesen az már nem a gluténmentes változat Uborka – használhatsz kígyó vagy csemegeuborkát is

– használhatsz kígyó vagy csemegeuborkát is Friss petrezselyem

Friss menta

Lilahagyma – igazi C-vitamin bomba, az íze pedig feldobja a salátát

– igazi C-vitamin bomba, az íze pedig feldobja a salátát Pisztácia – pirított, sózott a legjobb választás

– pirított, sózott a legjobb választás Feta sajt – egészséges zsírt tartalmaz és már az íze miatt sem ajánlott kihagyni

– egészséges zsírt tartalmaz és már az íze miatt sem ajánlott kihagyni Csicseriborsó – főzött változat, de választhatod a konzervet is az egyszerűség kedvéért

– főzött változat, de választhatod a konzervet is az egyszerűség kedvéért Citromlé

Olivaolaj

Só

Bors

A csoda-saláta, amely olyan finomságokat tartalmaz, mint a csicseriborsó, a quinoa, vagy a feta sajt. Jó étvágyat.

Fotó: Anna Mente

Így készítsd el a salátát

Mosd át a quinoát, majd tedd fel a főni közepes lángon egy kis vízzel. 15 perc alatt elkészül. Ha a quinoa már fő, kezdd el előkészíteni a többi hozzávalót. Mosd meg a petrezselymet és a mentát, majd töröld őket szárazra. Jó alaposan aprítsd fel a leveleket, ne sajnáld rá az időt! Utána kockázd fel az uborkát, majd vágd finomra a vöröshagymát. Ha ezekkel is megvagy, jöhet a pisztácia, ezt vágd nyugodtan durvára.

Utána készítsd el a salátaöntetet. Ehhez egy kis tálban keverd össze ízlés szerint az olívaolajat és a citromlevet, sóval és borssal.

Jöhet az összeállítás. Vegyél elő egy nagy tálat, tedd bele a lecsepegtetett csicseriborsót, a főtt quinoát, a finomra vágott vöröshagymát, a felkockázott uborkát, majd morzsold rá a feta sajtot. Öntsd rá az öntet és kész is vagy! Ugye nem is volt nehéz?

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