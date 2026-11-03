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Szakmai sikert hoz ez az ékkő a török horoszkóp szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 17:30
törökökametiszt drágakőmágiadrágakőspirituális
Vajon melyik drágakő segíthet abban, hogy magabiztosabban haladj előre a karrieredben, és megtaláld a munka-magánélet közötti egyensúlyt? A török horoszkóp öt különleges jegye szerint a születésed napja nemcsak a személyiségedről árulkodhat, hanem arról is, milyen ékkő jelképezi számodra a sikert. Keresd ki a hozzád legjobban passzoló drágakövet!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A török horoszkóp öt különleges jegye a születésed napja alapján segít felfedezni, melyik ékkő illik hozzád.
  • A drágakövekhez évszázadok óta a védelem, a bölcsesség és a szerencse szimbolikus jelentését társítják.
  • Tudd meg, melyik kő jelképezheti a szakmai sikert, a kreativitást és a munkahelyi harmóniát a csillagjegyed szerint

A történelem során a drágakövek mindig is a státusz, a hatalom és a személyes önkifejezés eszközei voltak. A török horoszkóp nem kevesebbet ígér, minthogy rávezet arra, melyik az a ritka ékkő, amelynek ha ráhangolódsz a rezgéseire, a siker az utadba szegődik. 

Török horoszkópban szereplő ékkövek egy nő ujjain
Az ékszer iránti vonzalom egyidős az emberiséggel, nem csoda, hogy a török horoszkóp fókuszában is a drágakövek állnak. Forrás: 123RF

Török horoszkóp és az ékkövek legendái

A török horoszkóp az ősi török népek szimbólumrendszeréből merít. A türkiz kő az oszmán időkben a katonák és lovasok amulettjeként volt ismert; úgy hitték, megvédi őket a lovasbalesetektől és erőt ad a csatában.

Ma is a nemzeti identitás része, és a belőle készült ékszereket a mai napig a védelem, a siker és a barátság szimbólumaként hordják.

Törökország büszkélkedhet a világ egyik legritkább drágakövével, a zultanittal (szultanit), amelyet kizárólag egyetlen anatóliai hegységben bányásznak. Ez a különleges kő a fényviszonyoktól függően képes megváltoztatni a színét a zöldtől a pezsgő és rózsaszín árnyalatokig. A helyi hiedelmek szerint a zultanit fejleszti a tiszta gondolkodást.

A török horoszkóp 5 alapvető csillagjegye és a nap, amelyen születtél

A Tengrihez, Umayhoz és más mitológiai alakokhoz kapcsolódó elnevezések a természet és az emberi tulajdonságok különböző oldalait idézik meg. Az alább bemutatott török horoszkóp a születési hónap helyett a hónap napjához rendeli a jegyeket, így te is könnyen kikeresheted a sajátod.

  • Tengri: Az ég istenének védelme alatt (01, 06, 11, 16, 21, 26, 31. napok)
  • Umay: A társaságkedvelő lélek (02, 07, 12, 17, 22, 27. napok)
  • Erlik: A művészi lázadó (03, 08, 13, 18, 23, 28. napok)
  • Ay Dede: A kalandvágyó utazó (04, 09, 14, 19, 24, 29. napok)
  • Mergen: Az igazság bajnoka (05, 10, 15, 20, 25, 30. napok)

Így segít utadon a misztikus ékköved

A kövek tisztítása, kézben tartása vagy meditáció közbeni használata segít lelassulnod és a jelenben lenned, ami önmagában is energetizál és csökkenti a szorongást. Nézzük, milyen drágakő hozhatja el számodra a sikert!

Tengri – Az ég istenének védelme alatt

A hozzád illő ékkő a zafír, amely a bölcsesség, a tisztánlátás és a méltóság jelképe. A hagyományos szimbolika szerint segíthet emlékeztetni arra, hogy a fontos szakmai döntéseket megfontoltan hozd meg, és akkor is bízz a saját képességeidben, amikor nagyobb felelősség kerül a válladra.

Zafír gyűrű egy nő ujján
Amikor Károly herceg 1981-ben eljegyezte Diana hercegnét, szakított a királyi hagyományokkal: nem egy egyedi tervezésű gyémántgyűrűt választott, hanem egy katalógusból rendelt meg egy 12 karátos ovális kék zafírt. Forrás: 123RF

Umay – A társaságkedvelő lélek

A rózsakvarc lehet a te szerencseköved, hiszen a szeretet, az együttérzés és a harmonikus kapcsolatok szimbóluma. A munkahelyeden ez arra ösztönözhet, hogy építs a kapcsolatteremtő képességedre, ápolj támogató szakmai kapcsolatokat, és merj olyan együttműködésekbe kezdeni, amelyek új lehetőségeket nyithatnak meg előtted.

Rózsakvarc virággal
A rózsakvarc a szeretet, az együttérzés és a harmónia köveként ismert. Forrás: 123RF

Erlik – A művészi lázadó

A te ékköved az ametiszt, amelyet a belső egyensúly, az intuíció és a kreatív gondolkodás jelképének tartanak. Viselése emlékeztethet arra, hogy a szokatlan ötleteid értékesek lehetnek a szakmai életben, és hogy a legnagyobb áttöréseidet akkor érheted el, ha az újító lendületet tudatos tervezéssel párosítod.

Szerencsehozó ametiszt
Maga a név a görög amethystos szóból ered, ami azt jelenti: nem részeg. Az ókori görögök úgy hitték, hogy az ametiszt megvédi őket a mámorosodástól. Forrás: 123RF

Ay Dede – A kalandvágyó utazó

A türkiz a te szerencsét hozó ékköved, amelyet számos hagyományban a védelemhez, a bátorsághoz és az utazáshoz kapcsolnak. A szimbolikája arra biztathat, hogy merj új szakmai utakra lépni, vállalj el egy izgalmas projektet, vagy nyiss olyan lehetőségek felé, amelyek hosszú távon is gazdagíthatják a tapasztalataidat.

Türkiz kövekből álló lánc egy nő kezében
A türkiz az egyik legősibb védelmező és gyógyító kő. Forrás: 123RF

Mergen – Az igazság bajnoka

A hozzád leginkább illő kő a hegyikristály, amely a tisztaságot, a fókuszt és a gondolatok rendezettségét jelképezi. Ez az ékkő arra emlékeztethet, hogy az alaposság, az igazságérzet és a következetesség a szakmai siker fontos ismérvei, különösen akkor, amikor összetett problémákat kell megoldani vagy nehéz döntéseket kell meghozni.

Hegyikristályból álló ékszer gyártása
A hegyikristály a célok következetes követésére emlékeztet. Forrás: 123RF

Végül egy videó a világ legszebb drágaköveiről:

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