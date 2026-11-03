A vízibiciklitől az üvegbetonig: 5 különleges magyar találmány, amit alig ismerünk

Mondd neked valamit az a név, hogy gömböc? Esetleg láttál már olyan lakást, ahol átereszti a fényt a betonfal?

Ha igen, akkor te a tudtod nélkül is találkoztál már néhány „friss” magyar találmánnyal.

Összeszedtünk néhány kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb hazai szabadalmat, amelyek bizonyítják, hogy a magyar feltalálók kreativitása napjainkra sem fogyott el.

Ha a különleges magyar találmányokról esik szó, a legtöbben a Rubik-kockát vagy a golyóstollat emlegetik; pedig hazánk feltalálói ennél jóval furcsább és meglepőbb dolgokat is alkottak az elmúlt évtizedekben a vízen futó kerékpártól egészen az átlátszó betonig. Mutatjuk a részleteket!

Számos magyar találmány létezik, mégis ugyanarról a pár darabról tanulunk csak az iskolában. Most mutatunk néhány kevésbé ismert szabadalmat! Fotó: 123RF

A Gömböctől a vakoknak fejlesztett társasjátékig: ezek a magyar találmányok méltatlanul kevés figyelmet kapnak

Tudtad-e, hogy egy magyar mérnök forradalmasította az építész szakmát, a szabadalmát pedig számos nagy cég próbálta meg kisajátítani eredménytelenül? Arról hallottál-e, hogy létezik egy társasjáték, amelyet egyenlő esélyekkel játszhat egy látó és egy látássérült? Ha szeretnéd bővíteni a tudásod a magyar találmányok terén, olvass tovább!

1. Gömböc

A gömböc egy olyan homogén test, amelynek egyetlen stabil és egy instabil egyensúlyi pontja van. Mit jelent ez? Azt, hogy ha eldöntjük, akkor szinte bármilyen helyzetből visszabillen a nyugalmi helyzetébe. Ez azért számít szenzációnak a tudományos világban, mert sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán létezik-e olyan forma, amely képes erre. A gömböcöt két magyar matematikus, Domokos Gábor és Várkonyi Péter alkotta meg, a találmányuk szobra pedig a mai napig látható a Corvin-sétány végén.

2. Vízen futó kerékpár

Az elmúlt két évszázadban több magyar kutató is próbálkozott vele, hogy megalkosson egy olyan szerkezetet, amely képes úszótestek és légcsavarok segítségével a víz felszínén közlekedni. Végül Bentsik János épített meg egy vízen futó kerékpárt 1901-ben, amellyel a korabeli feljegyzések szerint sikeresen körbetekerte a Balatont. Ez a szerkezet még hydroplán-szerű vagy úszótestekre szerelt kerékpárvázból állt, és 10 km/órás sebességre volt képes. A szabadalom később Amerikába is eljutott, ahol továbbfejlesztették. János hatása azonban nem tűnt el nyomtalanul a magyar kultúrában: a szocializmusban hazánk igazi vízibicikli nagyhatalommá vált.