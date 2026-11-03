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A vízibiciklitől az üvegbetonig: 5 különleges magyar találmány, amit alig ismerünk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar találmány
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 09:30
tudományszabadalomfeltalálók
Hazánk mindig is bővelkedett világhírű feltalálókban: elég csak Rubik Ernőre, Neumann Jánosra, vagy éppen Puskás Tivadarra gondolnunk. A történelem órákon tanultak azonban meg sem közelítik, hogy valójában mennyi magyar találmány született az elmúlt egy évszázadban. Mi most megmutatunk öt kevésbé ismert, furcsa eszközt, amelyről kevesen tudják, hogy magyar szabadalom.
K.B.
A szerző cikkei
  • Mondd neked valamit az a név, hogy gömböc? Esetleg láttál már olyan lakást, ahol átereszti a fényt a betonfal?
  • Ha igen, akkor te a tudtod nélkül is találkoztál már néhány „friss” magyar találmánnyal.
  • Összeszedtünk néhány kevésbé ismert, ám annál izgalmasabb hazai szabadalmat, amelyek bizonyítják, hogy a magyar feltalálók kreativitása napjainkra sem fogyott el.

Ha a különleges magyar találmányokról esik szó, a legtöbben a Rubik-kockát vagy a golyóstollat emlegetik; pedig hazánk feltalálói ennél jóval furcsább és meglepőbb dolgokat is alkottak az elmúlt évtizedekben a vízen futó kerékpártól egészen az átlátszó betonig. Mutatjuk a részleteket!

Magyar találmányt jegyző feltaláló illusztrációja
Számos magyar találmány létezik, mégis ugyanarról a pár darabról tanulunk csak az iskolában. Most mutatunk néhány kevésbé ismert szabadalmat! Fotó: 123RF

A Gömböctől a vakoknak fejlesztett társasjátékig: ezek a magyar találmányok méltatlanul kevés figyelmet kapnak

Tudtad-e, hogy egy magyar mérnök forradalmasította az építész szakmát, a szabadalmát pedig számos nagy cég próbálta meg kisajátítani eredménytelenül? Arról hallottál-e, hogy létezik egy társasjáték, amelyet egyenlő esélyekkel játszhat egy látó és egy látássérült? Ha szeretnéd bővíteni a tudásod a magyar találmányok terén, olvass tovább!

1. Gömböc

A gömböc egy olyan homogén test, amelynek egyetlen stabil és egy instabil egyensúlyi pontja van. Mit jelent ez? Azt, hogy ha eldöntjük, akkor szinte bármilyen helyzetből visszabillen a nyugalmi helyzetébe. Ez azért számít szenzációnak a tudományos világban, mert sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán létezik-e olyan forma, amely képes erre. A gömböcöt két magyar matematikus, Domokos Gábor és Várkonyi Péter alkotta meg, a találmányuk szobra pedig a mai napig látható a Corvin-sétány végén.

2. Vízen futó kerékpár

Az elmúlt két évszázadban több magyar kutató is próbálkozott vele, hogy megalkosson egy olyan szerkezetet, amely képes úszótestek és légcsavarok segítségével a víz felszínén közlekedni. Végül Bentsik János épített meg egy vízen futó kerékpárt 1901-ben, amellyel a korabeli feljegyzések szerint sikeresen körbetekerte a Balatont. Ez a szerkezet még hydroplán-szerű vagy úszótestekre szerelt kerékpárvázból állt, és 10 km/órás sebességre volt képes. A szabadalom később Amerikába is eljutott, ahol továbbfejlesztették. János hatása azonban nem tűnt el nyomtalanul a magyar kultúrában: a szocializmusban hazánk igazi vízibicikli nagyhatalommá vált.

Delfines vízibicikli a Balatonon
Kevesen tudják, de a vízibicikli ősét is a magyaroknak köszönhetjük. Fotó: 1234RF

3. Átlátszó beton – LiTraCon

Kevesen tudják, de a napjainkban hatalmas népszerűségnek örvendő fényáteresztő beton valójában magyar szabadalom. Losonczi Áron építészmérnök találta fel az üvegbetont 2001-ben, és azóta is ő fejleszti. Az angol neve, a Light Transmitting Concrete után kapta a LiTraCon becenevet. Érdekesség még az átlátszó betonról, hogy a világhírű Time magazin 2004-ben az év egyik legjelentősebb találmányának választotta, emellett Áronnak a világ 3. számú cementgyártó cégével is pereskednie kellett, hogy bebizonyítsa: valóban ő szabadalmaztatta először ezt a terméket.

4. Vakoknak fejlesztett társasjáték

Magyar fejlesztők egy csoportja fejlesztette ki a Tactilis nevű társasjátékot, amely egy, a fizikai tapintást és a dizájnt ötvöző innovatív memóriajáték-készlet. Kifejezetten úgy tervezték, hogy a vakok és a látó emberek is egyenlő esélyekkel játszhassanak egymás ellen. A fejlesztés a Magyar Formatervezési Díj 2017-es versenyén megkapta az Oktatásért Felelős Minisztérium különdíját.

5. Kerékpárra építhető nyomkövető

A magyar fejlesztésű GPS-eszközt kerékpárok védelmére tervezték, és a kulacstartó alatt lehet elrejteni. Rendszer mozgás esetén azonnal riasztást küld, és valós időben követi nyomon az ellopott jármű útvonalát. Az ötletet egy magyar GPS-szakértő saját tapasztalatai inspirálták, miután azt látta, hogy a gyerekei őrizetlen kerékpárjai pillanatok alatt képesek voltak felszívódni. A fejlesztést hazai gyártással vitték piacra, az eszköz pedig innovatív megoldást kínált a külföldi nyomkövetőkkel szemben, amelyek egyszerűen leszerelhetők voltak – számolt be a Magyar Nemzet.

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