A vízibiciklitől az üvegbetonig: 5 különleges magyar találmány, amit alig ismerünk

Ha a különleges magyar találmányokról esik szó, a legtöbben a Rubik-kockát vagy a golyóstollat emlegetik; pedig hazánk feltalálói ennél jóval furcsább és meglepőbb dolgokat is alkottak az elmúlt évtizedekben a vízen futó kerékpártól egészen az átlátszó betonig. Mutatjuk a részleteket!
Tudtad-e, hogy egy magyar mérnök forradalmasította az építész szakmát, a szabadalmát pedig számos nagy cég próbálta meg kisajátítani eredménytelenül? Arról hallottál-e, hogy létezik egy társasjáték, amelyet egyenlő esélyekkel játszhat egy látó és egy látássérült? Ha szeretnéd bővíteni a tudásod a magyar találmányok terén, olvass tovább!
A gömböc egy olyan homogén test, amelynek egyetlen stabil és egy instabil egyensúlyi pontja van. Mit jelent ez? Azt, hogy ha eldöntjük, akkor szinte bármilyen helyzetből visszabillen a nyugalmi helyzetébe. Ez azért számít szenzációnak a tudományos világban, mert sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán létezik-e olyan forma, amely képes erre. A gömböcöt két magyar matematikus, Domokos Gábor és Várkonyi Péter alkotta meg, a találmányuk szobra pedig a mai napig látható a Corvin-sétány végén.
Az elmúlt két évszázadban több magyar kutató is próbálkozott vele, hogy megalkosson egy olyan szerkezetet, amely képes úszótestek és légcsavarok segítségével a víz felszínén közlekedni. Végül Bentsik János épített meg egy vízen futó kerékpárt 1901-ben, amellyel a korabeli feljegyzések szerint sikeresen körbetekerte a Balatont. Ez a szerkezet még hydroplán-szerű vagy úszótestekre szerelt kerékpárvázból állt, és 10 km/órás sebességre volt képes. A szabadalom később Amerikába is eljutott, ahol továbbfejlesztették. János hatása azonban nem tűnt el nyomtalanul a magyar kultúrában: a szocializmusban hazánk igazi vízibicikli nagyhatalommá vált.
Kevesen tudják, de a napjainkban hatalmas népszerűségnek örvendő fényáteresztő beton valójában magyar szabadalom. Losonczi Áron építészmérnök találta fel az üvegbetont 2001-ben, és azóta is ő fejleszti. Az angol neve, a Light Transmitting Concrete után kapta a LiTraCon becenevet. Érdekesség még az átlátszó betonról, hogy a világhírű Time magazin 2004-ben az év egyik legjelentősebb találmányának választotta, emellett Áronnak a világ 3. számú cementgyártó cégével is pereskednie kellett, hogy bebizonyítsa: valóban ő szabadalmaztatta először ezt a terméket.
Magyar fejlesztők egy csoportja fejlesztette ki a Tactilis nevű társasjátékot, amely egy, a fizikai tapintást és a dizájnt ötvöző innovatív memóriajáték-készlet. Kifejezetten úgy tervezték, hogy a vakok és a látó emberek is egyenlő esélyekkel játszhassanak egymás ellen. A fejlesztés a Magyar Formatervezési Díj 2017-es versenyén megkapta az Oktatásért Felelős Minisztérium különdíját.
A magyar fejlesztésű GPS-eszközt kerékpárok védelmére tervezték, és a kulacstartó alatt lehet elrejteni. Rendszer mozgás esetén azonnal riasztást küld, és valós időben követi nyomon az ellopott jármű útvonalát. Az ötletet egy magyar GPS-szakértő saját tapasztalatai inspirálták, miután azt látta, hogy a gyerekei őrizetlen kerékpárjai pillanatok alatt képesek voltak felszívódni. A fejlesztést hazai gyártással vitték piacra, az eszköz pedig innovatív megoldást kínált a külföldi nyomkövetőkkel szemben, amelyek egyszerűen leszerelhetők voltak – számolt be a Magyar Nemzet.
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