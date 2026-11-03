Paris Jackson 600 millió dollárt követel apja, Michael Jackson örökségéből

Paris Jackson újabb fejezetet nyitott Michael Jackson hagyatékának évek óta tartó vitájában. A fiatal nő azt szeretné, hogy a bíróság kötelezze a hagyaték kezelőit, hogy utaljanak át körülbelül 600 millió dollárt, vagyis több száz milliárd forintnak megfelelő összeget a családi alapba. A fiatal nő ugyanis úgy véli, a hagyaték végrehajtója, John Branca akadályozza az őt és testvéreit megillető pénz kifizetését, miközben a pop királyának vagyona évek óta elképesztő ütemben növekszik tovább. A hagyaték képviselői azonban egészen másképp látják a helyzetet, és azt állítják, hogy a jogi akadályok miatt egyelőre nem lehet teljesíteni Michael Jackson lányának követelését.
Michael Jackson lánya azt kéri a Los Angeles-i bíróságtól, kötelezze apja hagyatékának kezelőit arra, hogy helyezzenek át 600 millió dollárt, vagyis majdnem 200 milliárd forintot az ő és testvérei javát szolgáló vagyonkezelői alapba. A beadványában arra hivatkozik, hogy a hagyaték az elmúlt években jelentős bevételeket termelt, miközben a családi alap több mint 17 évvel Michael Jackson halála után sem kapta meg a teljes összeget. Paris Jackson szerint a vagyon kezelői túl sokáig tartották vissza a pénzt, és nem adtak megfelelő magyarázatot arra, miért nem történt meg korábban az átutalás.
Paris Jackson bírósági beadványában különösen élesen bírálja John Brancát, Michael Jackson hagyatékának egyik végrehajtóját. A dokumentum szerint a férfi akadályozza a családi alap feltöltését és a pénzügyi döntések feletti ellenőrzését arra használta, hogy visszatartsa a kedvezményezetteknek járó összegeket.
John Branca és a hagyaték kezelői azonban tagadják, hogy visszatartották volna a gyermekeknek járó örökséget, vagy szándékosan csökkentették volna a kifizetéseket. Azt állítják, hogy a kedvezményezettek ideáig több mint 200 millió dollárnyi juttatásban részesültek, és a pénzügyi döntéseiket kizárólag a hagyaték jogi helyzete alapján hozták meg. A Michael Jackson lánya által követelt összeg átutalásának az egyik legnagyobb akadálya pedig az adóhatósággal folytatott jogvita, ugyanis körülbelül 700 millió dolláros adókkal és büntetésekkel kapcsolatos vita zajlik jelenleg a hagyatékkal kapcsolatosan. Ennek rendezése nélkül pedig nem lehet biztonságosan végrehajtani a teljes vagyonelosztást. A bírósági meghallgatást december 4-re tűzték ki.
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