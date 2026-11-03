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Paris Jackson 600 millió dollárt követel apja, Michael Jackson örökségéből

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 16:30
Paris Jacksonbírósághagyaték
Michael Jackson lánya újabb jogi vitába keveredett apja hagyatékának kezelőivel. Paris Jackson bírósági beadványában 600 millió dollárt követel az örökségből.
Fekete Ágnes
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Paris Jackson újabb fejezetet nyitott Michael Jackson hagyatékának évek óta tartó vitájában. A fiatal nő azt szeretné, hogy a bíróság kötelezze a hagyaték kezelőit, hogy utaljanak át körülbelül 600 millió dollárt, vagyis több száz milliárd forintnak megfelelő összeget a családi alapba. A fiatal nő ugyanis úgy véli, a hagyaték végrehajtója, John Branca akadályozza az őt és testvéreit megillető pénz kifizetését, miközben a pop királyának vagyona évek óta elképesztő ütemben növekszik tovább. A hagyaték képviselői azonban egészen másképp látják a helyzetet, és azt állítják, hogy a jogi akadályok miatt egyelőre nem lehet teljesíteni Michael Jackson lányának követelését.

Paris Jackson Michael Jackson egy szem lánya.
Paris Jackson 600 millió dollárt követel apja, Michael Jackson hagyatékának kezelőitől (Fotó: Delpech - Melloul - Sarkissian/Bestimage/Northfoto)
  • Michael Jackson lánya 600 millió dollárt követel apja örökségéből
  • Paris Jackson szerint a családi alap több mint 17 éve nem kapott egyetlen dollárt sem, annak ellenére, hogy a hagyaték jelentős bevételeket termelt
  • A popkirály hagyatékának kezelői azzal védekeznek, hogy a függőben lévő jogi ügyeket először le kell zárni ahhoz, hogy az alap feltölthető legyen. 

Paris Jackson 600 millió dollárt követel apja, Michael Jackson örökségéből

Michael Jackson lánya azt kéri a Los Angeles-i bíróságtól, kötelezze apja hagyatékának kezelőit arra, hogy helyezzenek át 600 millió dollárt, vagyis majdnem 200 milliárd forintot az ő és testvérei javát szolgáló vagyonkezelői alapba. A beadványában arra hivatkozik, hogy a hagyaték az elmúlt években jelentős bevételeket termelt, miközben a családi alap több mint 17 évvel Michael Jackson halála után sem kapta meg a teljes összeget. Paris Jackson szerint a vagyon kezelői túl sokáig tartották vissza a pénzt, és nem adtak megfelelő magyarázatot arra, miért nem történt meg korábban az átutalás.

Paris Jackson tovább harcol az örökségéért.
Paris Jackson azzal vádolja Michael Jackson hagyatékának végrehajtóját, John Brancát, hogy visszatartja az őt megillető összeg kifizetését (Fotó: Albert L. Ortega/Northfoto)

Paris Jackson apja hagyatékának végrehajtóját vádolja

Paris Jackson bírósági beadványában különösen élesen bírálja John Brancát, Michael Jackson hagyatékának egyik végrehajtóját. A dokumentum szerint a férfi akadályozza a családi alap feltöltését és a pénzügyi döntések feletti ellenőrzését arra használta, hogy visszatartsa a kedvezményezetteknek járó összegeket.

Michael Jackson a pop koronázatlan királya volt.
Michael Jackson hagyatékának kezelői szerint jogi viták miatt nem tudják teljesíteni Paris Jackson követelését (Fotó: f73/Northfoto)

Michael Jackson hagyatékának kezelője tagadja az ellene felhozott vádakat

John Branca és a hagyaték kezelői azonban tagadják, hogy visszatartották volna a gyermekeknek járó örökséget, vagy szándékosan csökkentették volna a kifizetéseket. Azt állítják, hogy a kedvezményezettek ideáig több mint 200 millió dollárnyi juttatásban részesültek, és a pénzügyi döntéseiket kizárólag a hagyaték jogi helyzete alapján hozták meg. A Michael Jackson lánya által követelt összeg átutalásának az egyik legnagyobb akadálya pedig az adóhatósággal folytatott jogvita, ugyanis körülbelül 700 millió dolláros adókkal és büntetésekkel kapcsolatos vita zajlik jelenleg a hagyatékkal kapcsolatosan. Ennek rendezése nélkül pedig nem lehet biztonságosan végrehajtani a teljes vagyonelosztást. A bírósági meghallgatást december 4-re tűzték ki. 

 

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