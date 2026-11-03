Paris Jackson újabb fejezetet nyitott Michael Jackson hagyatékának évek óta tartó vitájában. A fiatal nő azt szeretné, hogy a bíróság kötelezze a hagyaték kezelőit, hogy utaljanak át körülbelül 600 millió dollárt, vagyis több száz milliárd forintnak megfelelő összeget a családi alapba. A fiatal nő ugyanis úgy véli, a hagyaték végrehajtója, John Branca akadályozza az őt és testvéreit megillető pénz kifizetését, miközben a pop királyának vagyona évek óta elképesztő ütemben növekszik tovább. A hagyaték képviselői azonban egészen másképp látják a helyzetet, és azt állítják, hogy a jogi akadályok miatt egyelőre nem lehet teljesíteni Michael Jackson lányának követelését.

Paris Jackson 600 millió dollárt követel apja, Michael Jackson hagyatékának kezelőitől (Fotó: Delpech - Melloul - Sarkissian/Bestimage/Northfoto)

Michael Jackson lánya 600 millió dollárt követel apja örökségéből

lánya 600 millió dollárt követel apja örökségéből Paris Jackson szerint a családi alap több mint 17 éve nem kapott egyetlen dollárt sem, annak ellenére, hogy a hagyaték jelentős bevételeket termelt

szerint a családi alap több mint 17 éve nem kapott egyetlen dollárt sem, annak ellenére, hogy a hagyaték jelentős bevételeket termelt A popkirály hagyatékának kezelői azzal védekeznek, hogy a függőben lévő jogi ügyeket először le kell zárni ahhoz, hogy az alap feltölthető legyen.

Paris Jackson 600 millió dollárt követel apja, Michael Jackson örökségéből

Michael Jackson lánya azt kéri a Los Angeles-i bíróságtól, kötelezze apja hagyatékának kezelőit arra, hogy helyezzenek át 600 millió dollárt, vagyis majdnem 200 milliárd forintot az ő és testvérei javát szolgáló vagyonkezelői alapba. A beadványában arra hivatkozik, hogy a hagyaték az elmúlt években jelentős bevételeket termelt, miközben a családi alap több mint 17 évvel Michael Jackson halála után sem kapta meg a teljes összeget. Paris Jackson szerint a vagyon kezelői túl sokáig tartották vissza a pénzt, és nem adtak megfelelő magyarázatot arra, miért nem történt meg korábban az átutalás.

Paris Jackson azzal vádolja Michael Jackson hagyatékának végrehajtóját, John Brancát, hogy visszatartja az őt megillető összeg kifizetését (Fotó: Albert L. Ortega/Northfoto)

Paris Jackson apja hagyatékának végrehajtóját vádolja

Paris Jackson bírósági beadványában különösen élesen bírálja John Brancát, Michael Jackson hagyatékának egyik végrehajtóját. A dokumentum szerint a férfi akadályozza a családi alap feltöltését és a pénzügyi döntések feletti ellenőrzését arra használta, hogy visszatartsa a kedvezményezetteknek járó összegeket.