Sztárban Sztár: Gudics Máté érezte, nincs túl jó helyzetben

Hiába kapott maximális pontszámot, Gudics Máté búcsúzott vasárnap a Sztárban Sztár műsorában. A versenyzők ezúttal is két produkcióval álltak színpadra: az énekes az AC/DC frontembereként, Brian Johnsonként, valamint Belinda Carlisle bőrébe bújva egyaránt lenyűgözte a zsűrit, a nézők szavazatai azonban teljesen megkavarták a sorrendet, így végül a veszélyzónában állva Dr. Mátyás jutott tovább kettejük közül.

Megszólalt a kiesést követően Gudics Máté / Fotó: Gábor Zoltán

Megszólalt a kiesést követően Gudics Máté

Megmondom őszintén, amikor már nem én lettem a napi győztes, akkor sejtettem, hogy nem vagyok túl jó helyzetben. Nagyon szerettem volna elérni ebben a műsorban, hogy egyenes ágon továbbmenjek. Nyilván tisztában vagyok a többi versenyző követőtáborával. Többen régebb óta benne vannak a szakmában, tehát nyilván itt már azért nagyon sokat számít, hogy ki milyen bázist tud összegyűjteni. Egyáltalán nem vagyok csalódott. Annak nagyon örülök, hogy két ilyen produkcióval távozom, mert nem fogok otthon magamra ujjal mutogatni, hogy úristen, ezt elrontottam, és ezért estem ki. Úgyhogy igazából büszke vagyok a mai teljesítményemre. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eddig szavazott rám. Teljesen nyugodt szívvel és kellemesen megyek haza, mert nagyon jól éreztem magam az elmúlt másfél hónapban. Ez egy hatalmas kaland volt nekem, és lehet, hogy legközelebb még ennél is tovább fogok jutni

- nyilatkozta az énekes az Origónak, aki tehát cseppet sem keseredett el, és büszkén tekint vissza az aznap este nyújtott teljesítményére.

A műsor folyamán Gudics Máté két maximális pontszámú produkcióval örvendeztette meg a zsűrit és a közönséget egyaránt, így kiváltképp minden oka megvolt arra, hogy emelt fővel távozzon az elődöntőben. Az énekes egyébként nem búcsúzik hosszú időre: jövő héten a többi kiesett versenyzővel együtt még visszatér egy közös produkcióra.

Lecsúszott a döntőről Gudics Máté, ám cseppet sem csalódott / Fotó: Mediaworks

Mindeközben Ádám Szofi beismerte - hiába nyújt hétről hétre fantasztikus teljesítményt -, a színpadra lépés előtt továbbra is eluralkodik rajta az izgulás.

Mindig izgulok, ezt nem tudom legyőzni. Ha koncertekről volt szó, előfordult, hogy bevágtam egy shot vodkát, és az segített. Ebben a műsorban viszont érzem a kamerák előtt, hogy egy egész ország néz, ez pedig óriási izgalmat vált ki belőlem. Még nem tudtam ezt legyőzni, de lehet, hogy szükségem is van rá. Van az a fajta izgulás, ami kell ahhoz, hogy jól sikerüljön a produkció, szóval ez valahogy még segít is nekem. Úgy érzem, eddig csak hozzáadott az előadásaimhoz

- nyilatkozta lapunknak az énekesnő, aki múlt vasárnap Rihannaként, illetve Opitz Barbiként bizonyított.