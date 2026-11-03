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Forralt bortól a sarki fényig: 5 különleges európai téli úti cél, ahová igazán érdemes elutazni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 12:00
adventi időszaktéli hangulatsarki fény
Induljunk adventi városnézésre, készüljünk a karácsonyi hangulatra, keressük fel a tiroli falvakat, vagy fürödjünk meleg vízben az izlandi hidegben! Válogass a legszebb európai téli úti célok közül, és találd meg, hol töltenél el szívesen néhány napot a következő hónapokban!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Öt európai úti célt mutatunk, ahol a téli hónapokra is érdemes utazást tervezni.
  • Strasbourg ünnepi vásárokkal, az osztrák Alpok síeléssel és téli sétákkal vár.
  • Erdély történelmi városai, Izland természeti látnivalói és Luzern tópartja is felfedezésre csábít.

A korai sötétedés után az adventi időszak ünnepi fényei világítják meg az utcákat, a vásári bódék felől sült gesztenye és fűszeres forralt bor illata érkezik. A hidegben tett séta után jólesik beülni egy kávézóba, és az ablak mellől figyelni az esti forgatagot. A legizgalmasabb európai téli úti célok között érdemes aszerint választanunk, hogy városi sétákra, síelésre vagy természeti látnivalókra vágyunk. Alábbi válogatásunkban mindegyikből szemezgettünk.

Brassó a legszebb téli úti célok egyike Európában.
Ezek a leglátványosabb téli úti célok Európában, ha már hangolódnánk a karácsonyi ünnepekre. 
Fotó: SCStock / Shutterstock

Melyek a legjobb téli úti célok Európában?

Strasbourgban az adventi vásárok, az osztrák Alpokban a hegyek adják az utazás fő programját. Erdély történelmi városai többnapos körútra csábítanak, Luzern pedig egy hangulatos tóparti pihenés helyszíne lehet. Izland azoknak kínál különleges élményeket, akik a rövid nappalokhoz és a változékony időjáráshoz is alkalmazkodnak, cserébe jó eséllyel elcsíphetik az északi fényt is. A szabadtéri programok mellé mindenütt tervezzünk be olyan megállókat, ahol átmelegedhetünk.

Strasbourg, Franciaország

Az elzászi városban advent idején feldíszített favázas házak és karácsonyi vásárok között sétálhatunk, a katedrális környékétől a Petite France negyedig. Utóbbiban az Ill folyó ágai mentén sorakozó régi épületek és a szűk utcák önmagukban is megérnek egy hosszabb nézelődést. Ha elsősorban az ünnepi hangulatért érkezünk, a foglalás előtt nézzük meg a vásár időpontját: a karácsonyi programok nem tartanak egész télen. 

Az osztrák Alpok

A tiroli Wilder Kaiser térségében Ellmau, Going, Scheffau és Söll közül is választhatunk szálláshelyet, de Ausztria más hegyi terepei is várnak, ha a legfestőibb, legvadregényesebb hegyek között töltenénk a szabadságunkat. A sípályák mellett kijelölt téli sétautak is várnak, így sífelszerelés nélkül is tervezhetünk szabadtéri programot. A völgyben kényelmes túraútvonalakkal érdemes kezdenünk, a hosszabb kirándulásokról pedig az aktuális hóviszonyok alapján döntsünk. 

Erdély, Románia

Nagyszeben, Segesvár és Brassó jó kiindulópont, ha Erdélyben történelmi városközpontokat járnánk be a téli hónapokban. Segesváron a ma is lakott várnegyed utcáin barangolhatunk, Brassóban pedig a Tanács tér és a Fekete-templom környékére szervezhetjük a sétát. Ne próbáljuk mindhárom várost egyetlen napba sűríteni: hagyjunk időt a múzeumokra és egy kiadós, meleg ebédre is. 

Izland

Izlandon a hosszú, sötét éjszakák lehetőséget adnak a sarki fény megfigyelésére, de a látványhoz megfelelő időjárás és naptevékenység is kell. Reykjavík felfedezését geotermikus fürdőzéssel és a városon kívüli tájak bejárásával egészíthetjük ki. A kirándulásokat rugalmasan tervezzük, mert a jeges utak, az erős szél és a rövid nappalok télen jelentősen befolyásolhatják, meddig jutunk. 

Luzern, Svájc

Luzernben a tóparti séta és az óváros felfedezése köré építhetjük a napunkat, közben kávéházi megállókkal szakítva meg a nézelődést. A város jelképe, a fedett Kapellbrücke a Reuss folyón vezet át, ezért a part menti séta során ezt is könnyen útba ejthetjük. Ezt a helyszínt válasszuk, ha a téli pihenés számunkra kényelmes városnézést, vízparti panorámát és ráérős délutánokat jelent. 

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