Forralt bortól a sarki fényig: 5 különleges európai téli úti cél, ahová igazán érdemes elutazni

A korai sötétedés után az adventi időszak ünnepi fényei világítják meg az utcákat, a vásári bódék felől sült gesztenye és fűszeres forralt bor illata érkezik. A hidegben tett séta után jólesik beülni egy kávézóba, és az ablak mellől figyelni az esti forgatagot. A legizgalmasabb európai téli úti célok között érdemes aszerint választanunk, hogy városi sétákra, síelésre vagy természeti látnivalókra vágyunk. Alábbi válogatásunkban mindegyikből szemezgettünk.
Strasbourgban az adventi vásárok, az osztrák Alpokban a hegyek adják az utazás fő programját. Erdély történelmi városai többnapos körútra csábítanak, Luzern pedig egy hangulatos tóparti pihenés helyszíne lehet. Izland azoknak kínál különleges élményeket, akik a rövid nappalokhoz és a változékony időjáráshoz is alkalmazkodnak, cserébe jó eséllyel elcsíphetik az északi fényt is. A szabadtéri programok mellé mindenütt tervezzünk be olyan megállókat, ahol átmelegedhetünk.
Az elzászi városban advent idején feldíszített favázas házak és karácsonyi vásárok között sétálhatunk, a katedrális környékétől a Petite France negyedig. Utóbbiban az Ill folyó ágai mentén sorakozó régi épületek és a szűk utcák önmagukban is megérnek egy hosszabb nézelődést. Ha elsősorban az ünnepi hangulatért érkezünk, a foglalás előtt nézzük meg a vásár időpontját: a karácsonyi programok nem tartanak egész télen.
A tiroli Wilder Kaiser térségében Ellmau, Going, Scheffau és Söll közül is választhatunk szálláshelyet, de Ausztria más hegyi terepei is várnak, ha a legfestőibb, legvadregényesebb hegyek között töltenénk a szabadságunkat. A sípályák mellett kijelölt téli sétautak is várnak, így sífelszerelés nélkül is tervezhetünk szabadtéri programot. A völgyben kényelmes túraútvonalakkal érdemes kezdenünk, a hosszabb kirándulásokról pedig az aktuális hóviszonyok alapján döntsünk.
Nagyszeben, Segesvár és Brassó jó kiindulópont, ha Erdélyben történelmi városközpontokat járnánk be a téli hónapokban. Segesváron a ma is lakott várnegyed utcáin barangolhatunk, Brassóban pedig a Tanács tér és a Fekete-templom környékére szervezhetjük a sétát. Ne próbáljuk mindhárom várost egyetlen napba sűríteni: hagyjunk időt a múzeumokra és egy kiadós, meleg ebédre is.
Izlandon a hosszú, sötét éjszakák lehetőséget adnak a sarki fény megfigyelésére, de a látványhoz megfelelő időjárás és naptevékenység is kell. Reykjavík felfedezését geotermikus fürdőzéssel és a városon kívüli tájak bejárásával egészíthetjük ki. A kirándulásokat rugalmasan tervezzük, mert a jeges utak, az erős szél és a rövid nappalok télen jelentősen befolyásolhatják, meddig jutunk.
Luzernben a tóparti séta és az óváros felfedezése köré építhetjük a napunkat, közben kávéházi megállókkal szakítva meg a nézelődést. A város jelképe, a fedett Kapellbrücke a Reuss folyón vezet át, ezért a part menti séta során ezt is könnyen útba ejthetjük. Ezt a helyszínt válasszuk, ha a téli pihenés számunkra kényelmes városnézést, vízparti panorámát és ráérős délutánokat jelent.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.