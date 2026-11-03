Szorcsik Viki vallomása: Életem szerelmét kaptam vissza Gusztiban!

A gyönyörű színésznő úgy nőtt fel, hogy a családban mindig volt kutyájuk. Felnőttként Szorcsik Viki számára természetes volt, hogy neki is lesz. Szívében az első helyet Nyufi töltötte be, a kis fehér szőrmóknak nagyon jó dolga volt, ahová gazdája ment, ott volt neki is a helye.

Szorcsik Viki párja el kell, hogy fogadja kedvencét

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Szorcsik Viki sok emberben csalódott

Amikor tündéri kedvencét elvesztette, a Power Of Love műsorvezetője összetört. Szorcsik Viki, amikor már lelkileg újra nyitott volt rá, újra magához vett egy kutyust.

„Nyufi volt a mindenem, életem értelme. Annyi emberben csalódtam, de benne soha! Úgy érzem, hogy egy olyan valaki volt mellettem a személyében, akire tényleg nem tudok mást mondani, mint hogy egy kis angyal: vigyázott rám, és én is rá” – mesélte a hot! magazinnak a színésznő, akit az elmúlt években nem kímélt a sors: imádott öccse elhunyt.

Tudtam, hogy nem szeretnék kutya nélkül élni, ezért egy idő után elkezdtem keresni Nyufi utódját. Meg is találtam, és amikor hazaértem vele, leraktuk az ágyára, ő pedig hosszú percekig nézte azt a hatalmas fotót a falon Nyufiról. Biztos vagyok benne, hogy felismerte magát a képen, ugyanis én életem szerelmét kaptam vissza Gusztiban. Ahogy Nyufit, őt is mindenhová viszem magammal. Kicsi kora óta imád kocsiban utazni, de volt velem hajón, SUP-on, görkorizás, rollerezés közben a testemre kötve. Van több pulóverem, aminek van olyan cipzáras része, ami az ő helye. Mexikóban például öt hónapig éltünk kint, és mind a ketten imádtuk.

A Jóban Rosszban sorozatban országosan ismertté vált Viki azt is elárulta, milyen a jelleme kedvencének, aki őt is egy pillanat alatt levette anno a lábáról.

„Guszti az első pillanattól otthon érezte magát a lakásban. Mindenkit szeret, minden emberhez megy oda. A kutyákhoz is rohan oda ismerkedni, igaz, a nagyobbaktól eleinte fél, de aztán gyorsan feloldódik. Nagyon szófogadó kutya, sosincs pórázon, mert mindig mellettem jön, ezért bárhol, bármikor merek vele sétálni. Természetesen ful­los ellátást kap tőlem, a személyzetétől. Gusztinak veleszületett epi­lep­sziá­ja van, emiatt nyolcóránként gyógy­szert kell kapnia. A betegsége miatt speciális vizet kap, amit sportolóknak fejlesztettek ki!”