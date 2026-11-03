JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szorcsik Viki vallomása: Életem szerelmét kaptam vissza Gusztiban!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 10:00
szerelemSzorcsik Viki
A színésznő teljesen összeomlott, amikor elvesztette imádott kedvencét, Nyufit. A fehér kutyus volt Szorcsik Viki társa mindenben, együtt mentek mindenhová. A szomorú gazdi gyönyörű sírhelyet készített kedvencének, amit már nem egyedül, hanem Gusztival látogat.
D.G.
A szerző cikkei

A gyönyörű színésznő úgy nőtt fel, hogy a családban mindig volt kutyájuk. Felnőttként Szorcsik Viki számára természetes volt, hogy neki is lesz. Szívében az első helyet Nyufi töltötte be, a kis fehér szőrmóknak nagyon jó dolga volt, ahová gazdája ment, ott volt neki is a helye.

Szorcsik Viki a tengerpartra is viszi magával kiskutyáját.
Szorcsik Viki párja el kell, hogy fogadja kedvencét 
(Fotó: hot! magazin/ archív)

Szorcsik Viki sok emberben csalódott

Amikor tündéri kedvencét elvesztette, a Power Of Love műsorvezetője összetört. Szorcsik Viki, amikor már lelkileg újra nyitott volt rá, újra magához vett egy kutyust. 

„Nyufi volt a mindenem, életem értelme. Annyi emberben csalódtam, de benne soha! Úgy érzem, hogy egy olyan valaki volt mellettem a személyében, akire tényleg nem tudok mást mondani, mint hogy egy kis angyal: vigyázott rám, és én is rá” – mesélte a hot! magazinnak a színésznő, akit az elmúlt években nem kímélt a sors: imádott öccse elhunyt

Tudtam, hogy nem szeretnék kutya nélkül élni, ezért egy idő után elkezdtem keresni Nyufi utódját. Meg is találtam, és amikor hazaértem vele, leraktuk az ágyára, ő pedig hosszú percekig nézte azt a hatalmas fotót a falon Nyufiról. Biztos vagyok benne, hogy felismerte magát a képen, ugyanis én életem szerelmét kaptam vissza Gusztiban. Ahogy Nyufit, őt is mindenhová viszem magammal. Kicsi kora óta imád kocsiban utazni, de volt velem hajón, SUP-on, görkorizás, rollerezés közben a testemre kötve. Van több pulóverem, aminek van olyan cipzáras része, ami az ő helye. Mexikóban például öt hónapig éltünk kint, és mind a ketten imádtuk.

A Jóban Rosszban sorozatban országosan ismertté vált Viki azt is elárulta, milyen a jelleme kedvencének, aki őt is egy pillanat alatt levette anno a lábáról. 
„Guszti az első pillanattól otthon érezte magát a lakásban. Mindenkit szeret, minden emberhez megy oda. A kutyákhoz is rohan oda ismerkedni, igaz, a nagyobbaktól eleinte fél, de aztán gyorsan feloldódik. Nagyon szófogadó kutya, sosincs pórázon, mert mindig mellettem jön, ezért bárhol, bármikor merek vele sétálni. Természetesen ful­los ellátást kap tőlem, a személyzetétől. Gusztinak veleszületett epi­lep­sziá­ja van, emiatt nyolcóránként gyógy­szert kell kapnia. A betegsége miatt speciális vizet kap, amit sportolóknak fejlesztettek ki!”

hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026.10.28. előtt Gombos Edina és Alberto Costafreda Dobrády Ákos Judy Gryllus Dorka Náray Erika Fenyő Miklós Dudás Miklós Voith Ági
További friss sztárhírek az e heti hot! magazinban
(Fotó: hot! magazin)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu