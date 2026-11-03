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A szeretet kifejezése, vagy valami más? Ezért nyalogatja a kutyád az arcodat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szeretet
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 11:00
nyalogatáskedvenckutya
A kedvenceink más módszerekkel fejezik ki a törődésüket, mint mi. A kutya esetében a nyalogatás az, amivel képes jelezni a vonzalmát. Az arcnyalogatás különösen gyakori, ami egyes gazdik számára imádnivaló, mások számára viszont inkább zavaró lehet. De vajon mi állhat pontosan ennek a viselkedésnek a hátterében? Az alábbiakban erre térünk ki részletesebben!
H. A.
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A háziállatok, köztük a kutyák is, egészen másként fejezik ki az érzelmeiket, mint az emberek. A kutya esetében az arcnyalogatás egy gyakori jelenség, amit a legtöbb gazdi a szeretet jelének tekint, azonban más is állhat a háttérben. Az alábbiakban erre térünk ki részletesebben!

Kutya, mint háziállat a fűben
A kutya és az arcnyalogatás: ez állhat a háttérben / Fotó: 123RF

A kutya és a nyalogatás: a szeretet kifejezésének egy módja

A nyalogatás a kutyák részéről egy ösztönös viselkedés, amely egészen korán alakul ki, amikor kölyökként az anyjuk nyalogatja őket: egyrészt, hogy megtisztítsa, másrészt, hogy megnyugtassa őket. A felnőtt állatok megismétlik ezeket a gesztusokat azokkal, akiket a "falka" tagjainak tekintenek. Ez az ő módszerük arra, hogy kifejezzék: "Szeretlek" és "Köszönöm, hogy itt vagy", hasonlóan az emberek ölelkezéséhez és puszilkodásához.

Ha egy kutya megnyalja az arcodat, a karod vagy a lábad, azzal többnyire azt szeretné kifejezni, hogy fontos vagy neki, és biztonságban érzi magát melletted. A nyalogatás azonban nem mindig a szeretet megnyilvánulása.

 

Fel akarja hívni magára a figyelmet

Néha a nyalogatás egyszerűen csak egy módja annak, hogy felkeltse a figyelmünket, mert játszani akar, sétálni, vagy egyszerűen csak a közelünkben szeretne lenni. Sok kutya hamar megtanulja, hogy a nyalogatás hatékony módszer arra, hogy magára vonzza a figyelmet, ami csak megerősíti ezt a viselkedést.

 

Az alávetettség és a tisztelet kifejezése

A kutyák világában a nyalogatás a behódolás jele is lehet. Azok az állatok, amelyek úgy érzik, alacsonyabb helyet foglalnak el a hierarchiában, gyakran nyalogatják azokat, akiket erősebbnek vagy fontosabbnak tartanak: jelen esetben a gazdájukat. A nyalogatás a tisztelet kifejezése is lehet, kivált az emberekkel való kapcsolatokban, akiket a kutya a „falka” vezetőjének tekint.

 

Valamit éreznek

A kutyáknak hihetetlenül kifinomult a szaglásuk. Ha ételmaradék van a bőrödön, vagy egyszerűen csak megérez valami érdekeset, a nyalogatás egy természetes reakció. Még az izzadság is vonzó lehet a kutyák számára, mivel sókat és feromonokat tartalmaz.

 

A stressz és a feszültség csökkentése

A nyalogatás nyugtató hatású lehet, ugyanis a folyamat során felszabaduló endorfinoknak hála jobban és nagyobb biztonságban érzik magukat. Ez egy természetes stresszcsökkentő mechanizmus, amelyet a kutyák gyakran használnak bizonytalan vagy stresszes helyzetekben.

 

Kényszeres viselkedés

Bizonyos esetekben a túlzott nyalogatás viselkedési problémák jele lehet: magányos, unatkozó vagy stresszes kutyáknál megszállottság alakulhat ki a nyalogatás iránt. Így tehát, ha azt veszed észre, hogy a kedvenced túlzottan vagy kényszeresen nyalogat, érdemes viselkedésterapeutával konzultálni.

(Via)

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