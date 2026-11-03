JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ne dobd ki a töklámpást: 5 meglepő ötlet a halloweeni tök újrahasznosítására

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tökfaragás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 12:30
toptippektöklámpáskomposztálásújrahasznosítás
A halloweeni bulik véget értek, a mécsesek kialudtak, és sokan már azon gondolkodnak, hogyan szabaduljanak meg a faragott tököktől. Pedig a töklámpás újrahasznosítása rendkívül egyszerű. Mutatjuk, hogyan csináld!
K.B.
A szerző cikkei
  • Bemutatjuk, mire használhatod a halloween után megmaradt dísztököt és sütőtököt.
  • Míg az ehető tökök a vadon élő állatok táplálékaként szolgálhatnak, addig a dísztökök komposztként vagy virágcserépként kaphatnak új esélyt.
  • Cikkünkben gyakorlati tippeket adunk ahhoz, hogyan hasznosíthatod újra a megmaradt díszeket.

Mielőtt a kukába hajítanád a művedet, érdemes utánajárnod, hányféleképpen kaphat második esélyt a töklámpásod. Ebben segítünk most neked!

Töklámpás faragása
A faragott tök újrahasznosítása még sosem volt ilyen egyszerű: mutatjuk, hogyan használhatod fel a kidobásra szánt töklámpást. Fotó:   123RF

Ne dobd ki a töklámpást, mutatjuk, mire használhatod halloween után

A kiszuperált töklámpás karrierje nem ér véget azzal, hogy elmúlik halloween. Habár a karácsonyi díszek között már nem állná meg a helyét, van számtalan olyan hely, ahol továbbra is hasznát veheted.

1. Készíts belőle természetes komposztot

A tök gyorsan lebomló szerves anyag, ezért kiváló alapanyag a komposzthalomhoz. Előtte távolítsd el a gyertyamaradványokat, a viaszt és az esetleges díszítéseket, majd vágd kisebb darabokra. Így hamar tápanyagban gazdag humusszá alakulhat, amelyet később a kertedben is felhasználhatsz.

2. A madarak kedvenc etetője lehet

Az egyik legötletesebb megoldás, ha a töklámpást madáretetővé alakítod. A kivájt tökbe szórj napraforgómagot vagy más madáreleséget, majd helyezd ki a kertbe vagy az erkélyre. A hideg hónapokban a cinegék, verebek és más énekesmadarak is hálás vendégeid lehetnek.

3. Virágtartóként is jó szolgálatot tehet

A még jó állapotú faragott tök látványos őszi kaspóként is működhet. Töltsd meg virágfölddel, ültess bele árvácskát, krizantémot vagy más szezonális növényt, és máris különleges dekorációvá válik. Ráadásul amikor a tök elkezd lebomlani, a kertbe kerülve természetes módon visszaforgatható a talajba – addig pedig támogatja a beleültetett növények fejlődését – írja a diygarden.

4. A vadállatok is örülnek neki

Amennyiben sütőtököt használtál, de nem festetted le, és nem került rá semmilyen vegyszer vagy csillámpor, a kert egy félreeső pontján kint hagyhatod a természet számára. Több külföldi szakportál szerint a mókusok, madarak és más kisebb állatok szívesen elfogyasztják a tök húsát és magjait.

5. Ültesd el a jövő évi halloween tök alapanyagát

A tök magjai könnyen eltehetők. Mosd meg, szárítsd ki, majd tavasszal vesd el a kertben. Egy kis szerencsével jövőre saját termesztésű tökből készülhet az újabb halloweeni dekoráció. A kertészeti szakoldal szerint ez az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb módja körforgás fenntartására.

Hozzáértők szerint a legrosszabb megoldás, ha a faragott tök egyszerűen a szemétbe kerül. Ha idén sok munkát fektettél a tökfaragásba, érdemes a töklámpás újrahasznosítása mellett döntened. Egy kis kreativitással a halloween sztárja még hetekkel vagy hónapokkal később is hasznos lehet.

Gyakorlati tippekért nézd meg ezt a videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu