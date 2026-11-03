Ne dobd ki a töklámpást: 5 meglepő ötlet a halloweeni tök újrahasznosítására

Bemutatjuk, mire használhatod a halloween után megmaradt dísztököt és sütőtököt.

Míg az ehető tökök a vadon élő állatok táplálékaként szolgálhatnak, addig a dísztökök komposztként vagy virágcserépként kaphatnak új esélyt.

Cikkünkben gyakorlati tippeket adunk ahhoz, hogyan hasznosíthatod újra a megmaradt díszeket.

Mielőtt a kukába hajítanád a művedet, érdemes utánajárnod, hányféleképpen kaphat második esélyt a töklámpásod. Ebben segítünk most neked!

A faragott tök újrahasznosítása még sosem volt ilyen egyszerű: mutatjuk, hogyan használhatod fel a kidobásra szánt töklámpást. Fotó: 123RF

Ne dobd ki a töklámpást, mutatjuk, mire használhatod halloween után

A kiszuperált töklámpás karrierje nem ér véget azzal, hogy elmúlik halloween. Habár a karácsonyi díszek között már nem állná meg a helyét, van számtalan olyan hely, ahol továbbra is hasznát veheted.

1. Készíts belőle természetes komposztot

A tök gyorsan lebomló szerves anyag, ezért kiváló alapanyag a komposzthalomhoz. Előtte távolítsd el a gyertyamaradványokat, a viaszt és az esetleges díszítéseket, majd vágd kisebb darabokra. Így hamar tápanyagban gazdag humusszá alakulhat, amelyet később a kertedben is felhasználhatsz.

2. A madarak kedvenc etetője lehet

Az egyik legötletesebb megoldás, ha a töklámpást madáretetővé alakítod. A kivájt tökbe szórj napraforgómagot vagy más madáreleséget, majd helyezd ki a kertbe vagy az erkélyre. A hideg hónapokban a cinegék, verebek és más énekesmadarak is hálás vendégeid lehetnek.

3. Virágtartóként is jó szolgálatot tehet

A még jó állapotú faragott tök látványos őszi kaspóként is működhet. Töltsd meg virágfölddel, ültess bele árvácskát, krizantémot vagy más szezonális növényt, és máris különleges dekorációvá válik. Ráadásul amikor a tök elkezd lebomlani, a kertbe kerülve természetes módon visszaforgatható a talajba – addig pedig támogatja a beleültetett növények fejlődését – írja a diygarden.

4. A vadállatok is örülnek neki

Amennyiben sütőtököt használtál, de nem festetted le, és nem került rá semmilyen vegyszer vagy csillámpor, a kert egy félreeső pontján kint hagyhatod a természet számára. Több külföldi szakportál szerint a mókusok, madarak és más kisebb állatok szívesen elfogyasztják a tök húsát és magjait.