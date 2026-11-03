Ne dobd ki a töklámpást: 5 meglepő ötlet a halloweeni tök újrahasznosítására

Mielőtt a kukába hajítanád a művedet, érdemes utánajárnod, hányféleképpen kaphat második esélyt a töklámpásod. Ebben segítünk most neked!
A kiszuperált töklámpás karrierje nem ér véget azzal, hogy elmúlik halloween. Habár a karácsonyi díszek között már nem állná meg a helyét, van számtalan olyan hely, ahol továbbra is hasznát veheted.
A tök gyorsan lebomló szerves anyag, ezért kiváló alapanyag a komposzthalomhoz. Előtte távolítsd el a gyertyamaradványokat, a viaszt és az esetleges díszítéseket, majd vágd kisebb darabokra. Így hamar tápanyagban gazdag humusszá alakulhat, amelyet később a kertedben is felhasználhatsz.
Az egyik legötletesebb megoldás, ha a töklámpást madáretetővé alakítod. A kivájt tökbe szórj napraforgómagot vagy más madáreleséget, majd helyezd ki a kertbe vagy az erkélyre. A hideg hónapokban a cinegék, verebek és más énekesmadarak is hálás vendégeid lehetnek.
A még jó állapotú faragott tök látványos őszi kaspóként is működhet. Töltsd meg virágfölddel, ültess bele árvácskát, krizantémot vagy más szezonális növényt, és máris különleges dekorációvá válik. Ráadásul amikor a tök elkezd lebomlani, a kertbe kerülve természetes módon visszaforgatható a talajba – addig pedig támogatja a beleültetett növények fejlődését – írja a diygarden.
Amennyiben sütőtököt használtál, de nem festetted le, és nem került rá semmilyen vegyszer vagy csillámpor, a kert egy félreeső pontján kint hagyhatod a természet számára. Több külföldi szakportál szerint a mókusok, madarak és más kisebb állatok szívesen elfogyasztják a tök húsát és magjait.
A tök magjai könnyen eltehetők. Mosd meg, szárítsd ki, majd tavasszal vesd el a kertben. Egy kis szerencsével jövőre saját termesztésű tökből készülhet az újabb halloweeni dekoráció. A kertészeti szakoldal szerint ez az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb módja körforgás fenntartására.
Hozzáértők szerint a legrosszabb megoldás, ha a faragott tök egyszerűen a szemétbe kerül. Ha idén sok munkát fektettél a tökfaragásba, érdemes a töklámpás újrahasznosítása mellett döntened. Egy kis kreativitással a halloween sztárja még hetekkel vagy hónapokkal később is hasznos lehet.
Gyakorlati tippekért nézd meg ezt a videót:
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