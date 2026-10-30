Ki ne dobd a tökfaragás maradékát: számtalan módon újrahasznosíthatod

A halloweeni tökfaragás mára éppolyan bevett hagyománnyá vált a családokban, mint a karácsonyi mézeskalácssütés. Miután azonban elkészül a félelmetes vagy vicces töklámpás, rendszerint egy jókora halom tökhús, -mag és rostos belső marad hátra, amelyekkel alig tudja valaki, mit lehet kezdeni. Épp ezért elhoztunk pár szuper ötletet, amellyel ízletes fogásokat, egészséges nassolnivalókat vagy akár hasznos kerti hozzávalót készíthetünk a tökfaragás maradékából.
Magyarországot is meghódította az Írországból induló hagyomány, amely később Amerikában tett szert hatalmas népszerűségre. Napjainkban szinte nem találni olyan családot, amely ne készített volna már egy-egy ijesztő vagy éppen szórakoztató töklámpást. Azt viszont kevesen tudják, hogy mit kezdjenek a faragás után megmaradt részekkel.
Figyelem, nem minden tök ehető! A dekorációra szánt dísztökök olyan vegyületeket tartalmazhatnak, amelyek komoly tüneteket, például hányást, hasmenést vagy kiszáradást okozhatnak. Éppen ezért csak az étkezésre alkalmas, ehető tökféléket használjuk fel a konyhában. Az ehető és faragható tökök útmutatójáról korábban részletes cikket írtunk, azt ide kattintva tudod elolvasni.
A halloween tökből kivájt tökhús talán a legértékesebb része a maradéknak. Enyhén édeskés íze miatt kiváló alapanyaga lehet egy melengető őszi krémlevesnek, természetesen csak akkor, ha sütőtököt faragtunk. Elég hozzá néhány egyszerű hozzávaló, például hagyma, fokhagyma, egy kevés tejszín vagy kókusztej, és máris kész az évszak egyik legnépszerűbb fogása. Ha nem levesre vágyunk, a tökhúst sütőben is elkészíthetjük. Egy kevés olívaolajjal, fokhagymával és rozmaringgal megsütve remek köret válik belőle, de pürék, rakott ételek vagy sütemények alapanyagaként is megállja a helyét.
A tökmagok hasznosíthatók a legegyszerűbben, ha lemossuk a rájuk tapadt rostokat, majd hagyjuk megszáradni azokat. Ezután már csak egy sütőpapírral bélelt tepsi és néhány perc kell a tökéletes rágcsálnivalóhoz. A tökmagokat 180-200 fokon nagyjából 10-15 perc alatt aranybarnára piríthatjuk. Sózva tökéletes nassolnivaló, de salátákra vagy krémlevesek tetejére szórva is kiváló.
Bors-tipp: ha valami különlegesebbre vágyunk, sütés előtt forgassuk meg a magokat egy kevés mézben és fahéjban. Az eredmény egy ropogós, édeskés őszi csemege lesz.
A tök szálas, rostos belsejének a kertben vehetjük hasznát! Komposztként rendkívül gyorsan lebomlik, miközben értékes tápanyagokkal gazdagítja a talajt. Ha nincs komposztálónk, akár a madaraknak is kitehetjük a kert egy félreeső részébe, ahol természetes táplálékforrásként szolgálhat a hidegebb hónapokban. Mindezzel nemcsak pénzt spórolhatunk, de a felesleges élelmiszer-pazarlást is csökkenthetjük.
Bors-tipp: ha nincs időnk vagy lehetőségünk az otthoni tökfaragásra, akkor se szontyolodjunk el! Budapesten több helyen, például a Tökjó! Fesztiválon is van lehetőség faragni és megnézni a mások által készített dekorációkat is!
A maradék tök felhasználásával kapcsolatos további érdekességet az alábbi videóból ismerhetsz meg:
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