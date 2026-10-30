Ki ne dobd a tökfaragás maradékát: számtalan módon újrahasznosíthatod

Nem minden tök alkalmas fogyasztásra! Fontos tudni, melyik kerülhet a tányérra. A sütőtök ehető, finom és édes húsú zöldség, míg a dísztök kizárólag dekorációs célra szolgál, és mérgező anyagokat tartalmazhat.

A sütőtök húsa és magja számos finomság alapanyaga lehet. Még a rostos, szálas belső részeknek sem a szemetesben van a helyük.

Mutatjuk, hogyan hasznosíthatod a töklámpás készítése során kimaradt részeket.

A halloweeni tökfaragás mára éppolyan bevett hagyománnyá vált a családokban, mint a karácsonyi mézeskalácssütés. Miután azonban elkészül a félelmetes vagy vicces töklámpás, rendszerint egy jókora halom tökhús, -mag és rostos belső marad hátra, amelyekkel alig tudja valaki, mit lehet kezdeni. Épp ezért elhoztunk pár szuper ötletet, amellyel ízletes fogásokat, egészséges nassolnivalókat vagy akár hasznos kerti hozzávalót készíthetünk a tökfaragás maradékából.

A halloweeni tökfaragás izgalmas családi program lehet. Mutatjuk, mit lehet kezdeni a megmaradt részekkel! Fotó: AYO Production

Magyarországot is meghódította az Írországból induló hagyomány, amely később Amerikában tett szert hatalmas népszerűségre. Napjainkban szinte nem találni olyan családot, amely ne készített volna már egy-egy ijesztő vagy éppen szórakoztató töklámpást. Azt viszont kevesen tudják, hogy mit kezdjenek a faragás után megmaradt részekkel.

Újrahasznosítás a halloweeni tökfaragás maradékából

Figyelem, nem minden tök ehető! A dekorációra szánt dísztökök olyan vegyületeket tartalmazhatnak, amelyek komoly tüneteket, például hányást, hasmenést vagy kiszáradást okozhatnak. Éppen ezért csak az étkezésre alkalmas, ehető tökféléket használjuk fel a konyhában. Az ehető és faragható tökök útmutatójáról korábban részletes cikket írtunk, azt ide kattintva tudod elolvasni.

Mit kezdjünk a halloween tök húsával?

A halloween tökből kivájt tökhús talán a legértékesebb része a maradéknak. Enyhén édeskés íze miatt kiváló alapanyaga lehet egy melengető őszi krémlevesnek, természetesen csak akkor, ha sütőtököt faragtunk. Elég hozzá néhány egyszerű hozzávaló, például hagyma, fokhagyma, egy kevés tejszín vagy kókusztej, és máris kész az évszak egyik legnépszerűbb fogása. Ha nem levesre vágyunk, a tökhúst sütőben is elkészíthetjük. Egy kevés olívaolajjal, fokhagymával és rozmaringgal megsütve remek köret válik belőle, de pürék, rakott ételek vagy sütemények alapanyagaként is megállja a helyét.