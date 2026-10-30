Ne edd túl gyakran ezeket az ételeket, mert károsíthatják az agyat – figyelmeztetnek a kutatók

Köztudott, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása növelheti az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát. Egy új kutatás szerint azonban az agy egészségére is hatással lehetnek ezek az ételek.

Az agyat is károsíthatják az ultrafeldolgozott élelmiszerek

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A vizsgálatban közel 8800, 35 és 69 év közötti kanadai felnőtt adatait elemezték. A résztvevők beszámoltak étkezési szokásaikról, testösszetétel-mérésen és agyi MRI-vizsgálaton vettek részt, valamint memória- és figyelemteszteket is kitöltöttek.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek hatása

Az eredmények szerint azoknál, akik a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztották, mintegy 40 százalékkal gyakrabban mutattak ki korai agyi érkárosodásra utaló jeleket, mint azoknál, akik a legkevesebbet ették ezekből a termékekből. Az előbbi csoportban a résztvevők körülbelül 11 százalékánál, míg az utóbbiban 8 százalékánál találtak ilyen elváltozásokat.

Az MRI-felvételeken az úgynevezett néma stroke-ra utaló eltéréseket és a fehérállomány károsodásának jeleit keresték. A néma stroke nem feltétlenül okoz észrevehető tüneteket, a fehérállomány elváltozásai pedig az agy kisereinek problémáira utalhatnak. Érdekesség, hogy a vizsgálatban részt vevők memória- és gondolkodási tesztjeinek eredményei között nem mutatkozott jelentős különbség. A kutatók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen agyi eltérések korábbi vizsgálatokban a későbbi stroke, a kognitív hanyatlás és a demencia magasabb kockázatával is összefüggtek.

Miért lehetnek károsak ezek az élelmiszerek?

Az ultrafeldolgozott termékek közé tartozhatnak például a cukros üdítők, a felvágottak, a csomagolt sós nassolnivalók, egyes szeletelt kenyerek és az instant ételek. Sok ilyen termék jelentős mennyiségű sót, hozzáadott cukrot, telített zsírt vagy különféle adalékanyagokat tartalmaz.

A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat a hasi zsír mennyiségének növekedése. A vizsgálatban a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztóknak több testzsírjuk és több, a hasüregben, a belső szervek körül felhalmozódó zsírjuk volt. A zsigeri zsír elősegítheti a gyulladásos folyamatokat, a magas vérnyomás és a cukorbetegség pedig károsíthatja az ereket. Mivel az agy megfelelő működéséhez elengedhetetlen az egészséges vérellátás, ezek a tényezők hosszú távon az agy állapotára is hatással lehetnek.