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Ne edd túl gyakran ezeket az ételeket, mert károsíthatják az agyat – figyelmeztetnek a kutatók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ultrafeldolgozott élelmiszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 30. 14:00
kockázatagykutatás
Egy új kutatás szerint a változások már középkorú, egyébként egészséges embereknél is megjelenhetnek. Nagy mennyiségben jobb kerülni az ultrafeldolgozott élelmiszereket!
Bors
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Köztudott, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása növelheti az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát. Egy új kutatás szerint azonban az agy egészségére is hatással lehetnek ezek az ételek.

Az agyat is károsíthatják az ultrafeldolgozott élelmiszerek
Az agyat is károsíthatják az ultrafeldolgozott élelmiszerek
Fotó: 123RF

A vizsgálatban közel 8800, 35 és 69 év közötti kanadai felnőtt adatait elemezték. A résztvevők beszámoltak étkezési szokásaikról, testösszetétel-mérésen és agyi MRI-vizsgálaton vettek részt, valamint memória- és figyelemteszteket is kitöltöttek.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek hatása

Az eredmények szerint azoknál, akik a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztották, mintegy 40 százalékkal gyakrabban mutattak ki korai agyi érkárosodásra utaló jeleket, mint azoknál, akik a legkevesebbet ették ezekből a termékekből. Az előbbi csoportban a résztvevők körülbelül 11 százalékánál, míg az utóbbiban 8 százalékánál találtak ilyen elváltozásokat.

Az MRI-felvételeken az úgynevezett néma stroke-ra utaló eltéréseket és a fehérállomány károsodásának jeleit keresték. A néma stroke nem feltétlenül okoz észrevehető tüneteket, a fehérállomány elváltozásai pedig az agy kisereinek problémáira utalhatnak. Érdekesség, hogy a vizsgálatban részt vevők memória- és gondolkodási tesztjeinek eredményei között nem mutatkozott jelentős különbség. A kutatók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen agyi eltérések korábbi vizsgálatokban a későbbi stroke, a kognitív hanyatlás és a demencia magasabb kockázatával is összefüggtek.

Miért lehetnek károsak ezek az élelmiszerek?

Az ultrafeldolgozott termékek közé tartozhatnak például a cukros üdítők, a felvágottak, a csomagolt sós nassolnivalók, egyes szeletelt kenyerek és az instant ételek. Sok ilyen termék jelentős mennyiségű sót, hozzáadott cukrot, telített zsírt vagy különféle adalékanyagokat tartalmaz.

A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat a hasi zsír mennyiségének növekedése. A vizsgálatban a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztóknak több testzsírjuk és több, a hasüregben, a belső szervek körül felhalmozódó zsírjuk volt. A zsigeri zsír elősegítheti a gyulladásos folyamatokat, a magas vérnyomás és a cukorbetegség pedig károsíthatja az ereket. Mivel az agy megfelelő működéséhez elengedhetetlen az egészséges vérellátás, ezek a tényezők hosszú távon az agy állapotára is hatással lehetnek.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a kutatás nem bizonyítja, hogy közvetlenül az ultrafeldolgozott élelmiszerek okozták az elváltozásokat. Egyelőre csak összefüggést találtak a két jelenség között.

Hogyan csökkenthetjük a kockázatot?

A szakértők szerint nem feltétlenül szükséges minden feldolgozott élelmiszert teljesen kiiktatni az étrendből. Sokkal fontosabb a kiegyensúlyozott étkezés és az, hogy a mindennapi táplálkozásban a kevésbé feldolgozott alapanyagok kerüljenek előtérbe.

  • Érdemes gyakrabban fogyasztani hüvelyeseket, például babot és lencsét, valamint friss zöldségeket és gyümölcsöket, olajos magvakat, zabot és natúr joghurtot
  • A cukros üdítőket vízzel helyettesítsük
  • Az otthoni ételkészítéssel könnyebben ellenőrizhetjük az összetevőket
  • Vásárláskor figyeljünk a címkéken feltüntetett hozzáadott cukor-, só- és telítettzsír-tartalomra is.

Fontos kiemelni, hogy a kutatás eredményei további vizsgálatokat igényelnek. Az egészséges étrend hozzájárulhat az agy és a szív- és érrendszer védelméhez, de önmagában nem garantálja a betegségek megelőzését - írja az everydayhealth.com.

 

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