Ne edd túl gyakran ezeket az ételeket, mert károsíthatják az agyat – figyelmeztetnek a kutatók

Köztudott, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása növelheti az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát. Egy új kutatás szerint azonban az agy egészségére is hatással lehetnek ezek az ételek.
A vizsgálatban közel 8800, 35 és 69 év közötti kanadai felnőtt adatait elemezték. A résztvevők beszámoltak étkezési szokásaikról, testösszetétel-mérésen és agyi MRI-vizsgálaton vettek részt, valamint memória- és figyelemteszteket is kitöltöttek.
Az eredmények szerint azoknál, akik a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztották, mintegy 40 százalékkal gyakrabban mutattak ki korai agyi érkárosodásra utaló jeleket, mint azoknál, akik a legkevesebbet ették ezekből a termékekből. Az előbbi csoportban a résztvevők körülbelül 11 százalékánál, míg az utóbbiban 8 százalékánál találtak ilyen elváltozásokat.
Az MRI-felvételeken az úgynevezett néma stroke-ra utaló eltéréseket és a fehérállomány károsodásának jeleit keresték. A néma stroke nem feltétlenül okoz észrevehető tüneteket, a fehérállomány elváltozásai pedig az agy kisereinek problémáira utalhatnak. Érdekesség, hogy a vizsgálatban részt vevők memória- és gondolkodási tesztjeinek eredményei között nem mutatkozott jelentős különbség. A kutatók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen agyi eltérések korábbi vizsgálatokban a későbbi stroke, a kognitív hanyatlás és a demencia magasabb kockázatával is összefüggtek.
Az ultrafeldolgozott termékek közé tartozhatnak például a cukros üdítők, a felvágottak, a csomagolt sós nassolnivalók, egyes szeletelt kenyerek és az instant ételek. Sok ilyen termék jelentős mennyiségű sót, hozzáadott cukrot, telített zsírt vagy különféle adalékanyagokat tartalmaz.
A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat a hasi zsír mennyiségének növekedése. A vizsgálatban a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztóknak több testzsírjuk és több, a hasüregben, a belső szervek körül felhalmozódó zsírjuk volt. A zsigeri zsír elősegítheti a gyulladásos folyamatokat, a magas vérnyomás és a cukorbetegség pedig károsíthatja az ereket. Mivel az agy megfelelő működéséhez elengedhetetlen az egészséges vérellátás, ezek a tényezők hosszú távon az agy állapotára is hatással lehetnek.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a kutatás nem bizonyítja, hogy közvetlenül az ultrafeldolgozott élelmiszerek okozták az elváltozásokat. Egyelőre csak összefüggést találtak a két jelenség között.
A szakértők szerint nem feltétlenül szükséges minden feldolgozott élelmiszert teljesen kiiktatni az étrendből. Sokkal fontosabb a kiegyensúlyozott étkezés és az, hogy a mindennapi táplálkozásban a kevésbé feldolgozott alapanyagok kerüljenek előtérbe.
Fontos kiemelni, hogy a kutatás eredményei további vizsgálatokat igényelnek. Az egészséges étrend hozzájárulhat az agy és a szív- és érrendszer védelméhez, de önmagában nem garantálja a betegségek megelőzését - írja az everydayhealth.com.
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