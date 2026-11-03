JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vegyük vissza az irányítást a teendőink felett: az időnyerő Pomodoro-technika

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors pomodoro technika
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 16:00
időgazdálkodásbeosztás
Ott tornyosulnak felettünk a feladatok, de valahogy mégsem sikerül velük haladunk. Miért? Mert minden azon van, hogy elvonja a figyelmünket. Ilyenkor sokat segíthet, ha nem az egész feladatra tekintünk, csak arra a 25 percre, amit rászánunk. Bemutatjuk a Pomodoro-technikát, az egyik leghatékonyabb időgazdálkodás technikát.
  • A Pomodoro-technika furcsa neve ellenére egy nagyon hatékony módszer, ami a rohanó mindennapjainkban, a doomscrolling korában sokaknak segítségére lehet a feladatok elvégzésében, a tanulásban.
  • Amikor leülnénk dolgozni vagy tanulni, még gyorsan megnézzük az üzeneteinket, elpakolunk ezt-azt, válaszolunk egy e-mailre, és valahogy beszippant a közösségi média is. Ismerős?
  • Az időmenedzsment technika éppen ezt a szétesett figyelmet próbálja kordában tartani, méghozzá úgy, hogy rövid, jól körülhatárolható időszakokra osztja a feladatokat és a pihenést.
  • Az időgazdálkodási technika egy olasz szoftverfejlesztő nevéhez fűződik, aki a saját tanulási problémáira keresett megoldást.

Mi az a Pomodoro-technika?

Az időnyerő módszer egyik legnagyobb trükkje, hogy nem hitegetjük magunkat. Ahelyett ugyanis, hogy egy három órás intőintervallumra köteleznénk el magunkat valami mellett – ami már kimondva is rémesen fárasztónak hat –, mindössze egyetlen rövid szakaszt vállalunk. Csak azzal foglalkozunk 25 percig, amit előre kijelöltünk, utána pedig megállunk és 5 percet pihenünk. Így máris kevésbé érezzük megterhelőnek a feladatot. Ráadásul gyorsan kiderül, hogy a legnehezebb részen már túl is vagyunk: az elkezdésen.

Mi az a Pomodoro-technika?
Mi az a Pomodoro-technika? (Képünk illusztráció)  Fotó: Pexels

A Pomodoro-technikát az 1980-as évek végén, Francesco Cirillo fejlesztette ki, aki egyetemistaként koncentrációs nehézségekkel küzdött. Az, aki korábban még 10 percig sem tudott fókuszálni, későbbi az agilis szoftverfejlesztés és az időmenedzsment területeinek meghatározó alakjává vált. Mindezt pedig a saját módszerének köszönheti. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a rövid időkeret sokkal produktívabbá tette és jobban tudott összpontosítani. A módszerrel ráadásul fokozatosan növelte a átlagos figyelmi idejét is.

A Pomodoro-technika lényege: Feladatok helyett perceket nézzünk

A tanulás egyik klasszikus csapdája, amikor hosszú órákat töltünk el egy tankönyv vagy a jegyzetek felett, mégsem haladunk vele. A puszta jelenlét ugyanis nem azonos a koncentrált tudásgyarapítással. Amikor azonban időszakokra bontjuk a felkészülést, könnyebben adhatunk konkrét célt az egyes szakaszoknak. Az első körben például átnézhetjük az anyagot, a következőben megtanulhatjuk a kulcsfogalmakat, majd egy újabb szakaszban megpróbálhatjuk könyv nélkül felidézni, amit már tudunk. Így nem egyetlen hatalmas tanuláshalmazzal kell szembenéznünk, hanem egymásra épülő kisebb lépésekkel. A módszer akkor is jól jöhet, ha könnyen lankad a figyelmünk. Mivel pontosan tudjuk, hogy mennyi ideig kell koncentrálnunk, kevésbé csábító közben felállni, üzeneteket nézegetni vagy teljesen más feladatba kezdeni. A szünetek pedig lehetőséget adnak arra, hogy az agyunk is kapjon egy kis levegőt, mielőtt újra nekifutunk.

A Pomodoro-technika tanulás mellett másra is jó

A Pomodoro-technika egyik legjobb tulajdonsága, hogy nem kötődik élethelyzetekhez. Bevethetjük például akkor is, ha a takarítást, rendrakást vagy rendszerezést próbáljuk túlélhető méretű feladattá alakítani. Hiszen nem kell azt mondanunk, hogy „ma az egészet megcsinálom”, elég kijelölni csupán egyetlen helyiséget, kupacot, és 25 percig azzal foglalkoznunk. Munka közben is többféle feladatra használhatjuk. Egy-egy blokkot szánhatunk például e-mailekre, szövegírásra, adminisztrációra vagy egy nagyobb projekt egyetlen részfeladatára. Különösen hasznos lehet akkor, ha egyszerre több minden követelné a figyelmünket: ahelyett, hogy folyamatosan ugrálnánk a teendők között, előre eldöntjük, melyikkel foglalkozunk éppen. Ha pedig lejárt a rá szánt idő, dönthetünk úgy, hogy egy szünetet követően folytatjuk, de az is teljesen rendben van, ha megállunk. A módszer nem verseny, tehát nem attól lesz sikeres, hogy minél több kört teljesítünk.

A Pomodoro-technika lényege: Feladatok helyett perceket nézzünk
A Pomodoro-technika lényege: Feladatok helyett perceket nézzünk. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A Pomodoro-technika alkalmazása lépésről lépésre

A klasszikus Pomodoro-módszerhez nem kell más, mint egy időzítő és egy lista az előttünk álló feladatokról. Mielőtt elindítjuk az első kört, érdemes eldönteni, pontosan mit szeretnénk elvégezni. A „dolgozom” vagy „tanulok” túl tág, helyette írjuk fel például azt, hogy „megírom a bevezetőt”, „átveszem a második tételt” vagy „rendbe teszem a konyhapultot”.

  1. Válasszunk ki egy feladatot! Ha nagyobb munkáról van szó, bontsuk kisebb részekre. A cél az, hogy az előttünk álló időben ne azon kelljen gondolkodnunk, pontosan mi is a dolgunk.
  2. Állítsuk be az időzítőt 25 percre! Indítsuk el, és csak a kiválasztott feladattal foglalkozzunk. Érdemes elnémítani az értesítéseket, félretenni a telefont, és maximum zenét hallgatni közben.
  3. Amikor lejár az idő, álljunk meg! Tartsunk 5 perc szünetet. Ne kezdjünk bele másba, csak álljunk fel, igyunk, nyújtózzunk, szellőztessük ki a fejünket, vagy egyszerűen pihentessük a szemünket.
  4. Jöhet a következő kör! Az újbóli fókuszált koncentrációt ismét rövid szünet kövesse. Ezt egészen négy ismétlésig csinálhatjuk, de utána tartsunk egy nagyobb lélegzetű, nagyjából 15–30 perces pihenőt.

A 25 perc azonban nem szentírás. Amennyiben számunkra jelenleg a 10-15 perc a reális, kezdjük annyival, és fokozatosan növeljük a koncentrációval töltött időt. Ha pedig úgy éreznénk, a közel fél órát meg se érezzük, emelhetjük 30–40 percre a blokkokat. Ennek az időmenedzsment-technikának ugyanis a lényege nem az, hogy egy paradicsom alakú időzítő mondja meg, hogyan éljük az életünket. Sokkal inkább arra tanít, hogyan összpontosítsuk a figyelmünket. Nem több időt varázsol, hanem segít jobban kihasználni azt, ami már amúgy is rendelkezésünkre áll.

Miért Pomodoro-technika a módszer neve?

Amikor Francesco Cirillo megalkotta a saját időmenedzsment-módszerét, egy paradicsom formájú konyhai időzítőt használt. Innen ered az elnevezés is, hiszen az olasz pomodoro szó magyarul paradicsomot jelent.

(Fanny)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu