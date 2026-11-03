Vegyük vissza az irányítást a teendőink felett: az időnyerő Pomodoro-technika

Az időnyerő módszer egyik legnagyobb trükkje, hogy nem hitegetjük magunkat. Ahelyett ugyanis, hogy egy három órás intőintervallumra köteleznénk el magunkat valami mellett – ami már kimondva is rémesen fárasztónak hat –, mindössze egyetlen rövid szakaszt vállalunk. Csak azzal foglalkozunk 25 percig, amit előre kijelöltünk, utána pedig megállunk és 5 percet pihenünk. Így máris kevésbé érezzük megterhelőnek a feladatot. Ráadásul gyorsan kiderül, hogy a legnehezebb részen már túl is vagyunk: az elkezdésen.
A Pomodoro-technikát az 1980-as évek végén, Francesco Cirillo fejlesztette ki, aki egyetemistaként koncentrációs nehézségekkel küzdött. Az, aki korábban még 10 percig sem tudott fókuszálni, későbbi az agilis szoftverfejlesztés és az időmenedzsment területeinek meghatározó alakjává vált. Mindezt pedig a saját módszerének köszönheti. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a rövid időkeret sokkal produktívabbá tette és jobban tudott összpontosítani. A módszerrel ráadásul fokozatosan növelte a átlagos figyelmi idejét is.
A tanulás egyik klasszikus csapdája, amikor hosszú órákat töltünk el egy tankönyv vagy a jegyzetek felett, mégsem haladunk vele. A puszta jelenlét ugyanis nem azonos a koncentrált tudásgyarapítással. Amikor azonban időszakokra bontjuk a felkészülést, könnyebben adhatunk konkrét célt az egyes szakaszoknak. Az első körben például átnézhetjük az anyagot, a következőben megtanulhatjuk a kulcsfogalmakat, majd egy újabb szakaszban megpróbálhatjuk könyv nélkül felidézni, amit már tudunk. Így nem egyetlen hatalmas tanuláshalmazzal kell szembenéznünk, hanem egymásra épülő kisebb lépésekkel. A módszer akkor is jól jöhet, ha könnyen lankad a figyelmünk. Mivel pontosan tudjuk, hogy mennyi ideig kell koncentrálnunk, kevésbé csábító közben felállni, üzeneteket nézegetni vagy teljesen más feladatba kezdeni. A szünetek pedig lehetőséget adnak arra, hogy az agyunk is kapjon egy kis levegőt, mielőtt újra nekifutunk.
A Pomodoro-technika egyik legjobb tulajdonsága, hogy nem kötődik élethelyzetekhez. Bevethetjük például akkor is, ha a takarítást, rendrakást vagy rendszerezést próbáljuk túlélhető méretű feladattá alakítani. Hiszen nem kell azt mondanunk, hogy „ma az egészet megcsinálom”, elég kijelölni csupán egyetlen helyiséget, kupacot, és 25 percig azzal foglalkoznunk. Munka közben is többféle feladatra használhatjuk. Egy-egy blokkot szánhatunk például e-mailekre, szövegírásra, adminisztrációra vagy egy nagyobb projekt egyetlen részfeladatára. Különösen hasznos lehet akkor, ha egyszerre több minden követelné a figyelmünket: ahelyett, hogy folyamatosan ugrálnánk a teendők között, előre eldöntjük, melyikkel foglalkozunk éppen. Ha pedig lejárt a rá szánt idő, dönthetünk úgy, hogy egy szünetet követően folytatjuk, de az is teljesen rendben van, ha megállunk. A módszer nem verseny, tehát nem attól lesz sikeres, hogy minél több kört teljesítünk.
A klasszikus Pomodoro-módszerhez nem kell más, mint egy időzítő és egy lista az előttünk álló feladatokról. Mielőtt elindítjuk az első kört, érdemes eldönteni, pontosan mit szeretnénk elvégezni. A „dolgozom” vagy „tanulok” túl tág, helyette írjuk fel például azt, hogy „megírom a bevezetőt”, „átveszem a második tételt” vagy „rendbe teszem a konyhapultot”.
A 25 perc azonban nem szentírás. Amennyiben számunkra jelenleg a 10-15 perc a reális, kezdjük annyival, és fokozatosan növeljük a koncentrációval töltött időt. Ha pedig úgy éreznénk, a közel fél órát meg se érezzük, emelhetjük 30–40 percre a blokkokat. Ennek az időmenedzsment-technikának ugyanis a lényege nem az, hogy egy paradicsom alakú időzítő mondja meg, hogyan éljük az életünket. Sokkal inkább arra tanít, hogyan összpontosítsuk a figyelmünket. Nem több időt varázsol, hanem segít jobban kihasználni azt, ami már amúgy is rendelkezésünkre áll.
Amikor Francesco Cirillo megalkotta a saját időmenedzsment-módszerét, egy paradicsom formájú konyhai időzítőt használt. Innen ered az elnevezés is, hiszen az olasz pomodoro szó magyarul paradicsomot jelent.
(Fanny)
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