Vegyük vissza az irányítást a teendőink felett: az időnyerő Pomodoro-technika

A Pomodoro-technika furcsa neve ellenére egy nagyon hatékony módszer, ami a rohanó mindennapjainkban, a doomscrolling korában sokaknak segítségére lehet a feladatok elvégzésében, a tanulásban.

Amikor leülnénk dolgozni vagy tanulni, még gyorsan megnézzük az üzeneteinket, elpakolunk ezt-azt, válaszolunk egy e-mailre, és valahogy beszippant a közösségi média is. Ismerős?

Az időmenedzsment technika éppen ezt a szétesett figyelmet próbálja kordában tartani, méghozzá úgy, hogy rövid, jól körülhatárolható időszakokra osztja a feladatokat és a pihenést.

Az időgazdálkodási technika egy olasz szoftverfejlesztő nevéhez fűződik, aki a saját tanulási problémáira keresett megoldást.

Mi az a Pomodoro-technika?

Az időnyerő módszer egyik legnagyobb trükkje, hogy nem hitegetjük magunkat. Ahelyett ugyanis, hogy egy három órás intőintervallumra köteleznénk el magunkat valami mellett – ami már kimondva is rémesen fárasztónak hat –, mindössze egyetlen rövid szakaszt vállalunk. Csak azzal foglalkozunk 25 percig, amit előre kijelöltünk, utána pedig megállunk és 5 percet pihenünk. Így máris kevésbé érezzük megterhelőnek a feladatot. Ráadásul gyorsan kiderül, hogy a legnehezebb részen már túl is vagyunk: az elkezdésen.

Mi az a Pomodoro-technika? (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A Pomodoro-technikát az 1980-as évek végén, Francesco Cirillo fejlesztette ki, aki egyetemistaként koncentrációs nehézségekkel küzdött. Az, aki korábban még 10 percig sem tudott fókuszálni, későbbi az agilis szoftverfejlesztés és az időmenedzsment területeinek meghatározó alakjává vált. Mindezt pedig a saját módszerének köszönheti. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a rövid időkeret sokkal produktívabbá tette és jobban tudott összpontosítani. A módszerrel ráadásul fokozatosan növelte a átlagos figyelmi idejét is.

A Pomodoro-technika lényege: Feladatok helyett perceket nézzünk

A tanulás egyik klasszikus csapdája, amikor hosszú órákat töltünk el egy tankönyv vagy a jegyzetek felett, mégsem haladunk vele. A puszta jelenlét ugyanis nem azonos a koncentrált tudásgyarapítással. Amikor azonban időszakokra bontjuk a felkészülést, könnyebben adhatunk konkrét célt az egyes szakaszoknak. Az első körben például átnézhetjük az anyagot, a következőben megtanulhatjuk a kulcsfogalmakat, majd egy újabb szakaszban megpróbálhatjuk könyv nélkül felidézni, amit már tudunk. Így nem egyetlen hatalmas tanuláshalmazzal kell szembenéznünk, hanem egymásra épülő kisebb lépésekkel. A módszer akkor is jól jöhet, ha könnyen lankad a figyelmünk. Mivel pontosan tudjuk, hogy mennyi ideig kell koncentrálnunk, kevésbé csábító közben felállni, üzeneteket nézegetni vagy teljesen más feladatba kezdeni. A szünetek pedig lehetőséget adnak arra, hogy az agyunk is kapjon egy kis levegőt, mielőtt újra nekifutunk.