Látványos kísérlet: ez történik, ha meggyújtod a mandarin héját

A citrusfélék héjában egészséges csodaszer lapul.

Ha ügyes vagy, egyetlen öngyújtóval látványos hatást érhetsz el.

Ez a kísérlet nemcsak a szemet gyönyörködteti, hanem a szaglószervet is kényezteti.

A mandarin kétségkívül az őszi és téli időszak egyik legnagyobb kedvence, hiszen immunerősítő hatású, lédús, édes-savanykás íze pedig egyszerűen isteni. A mandarin héja, pontosabban annak jellegzetes, friss illata az ünnepi készülődést és az otthon melegét juttatja eszünkbe. Semmiképp se dobd a lehámozott héjat a szemétbe, mert az igazi izgalom csak ezután következik – na meg egy öngyújtóval.

A mandarin héja, pontosabban az abból nyert illóolaj egy erőteljes szorongásoldó és hangulatjavító szer. Forrás: 123RF

Pazar kísérletet eredményez a mandarin héja meggyújtva

Ha egy darabka héjat egy gyufa vagy öngyújtó lángja felé fordítasz, majd összenyomod, egy apró, szikrázó lángcsóva csap fel. Nem varázslat ez, hanem színtiszta kémia: a gyümölcs külső rétege tele van olyan különleges olajjal, amely szinte robbanásszerűen kap lángra.

Pontosan hogy is van ez?

Az édes mandarin (és a többi citrusféle) színes, külső héja tele van apró, mikroszkopikus méretű „olajraktárakkal". Ezek a növény természetes védelmi rendszerét alkotják, a bennük lévő olaj erős illata ugyanis távol tartja a hívatlan rovarokat és kártevőket. Amikor a héjat erősen félbehajtjuk, ezek a kis tartályok a nyomástól szétpukkadnak. A mandarinban raktározott olaj ekkor finom permetként nagy sebességgel kispriccel a levegőbe. Ez az illóolaj a limonén nevű anyag, amely rendkívül gyúlékony.

Amikor a spriccelő olajcseppek elérik a gyufa lángját, a levegővel elkeveredve azonnal belobbannak.

Maga a mandarin héja a magas víztartalma miatt nem ég el, csak megpörkölődik; a kiszabaduló olajpermet okozza a látványos mini tűzijátékot, amit egy kellemes, picit füstös citrusillat követ.

A limonén és a tűz házasságából pazar tűzijáték keletkezik. Forrás: 123RF

Így próbálhatod ki otthon, biztonságosan

Habár a kísérlet nagyon egyszerű és pillanatok alatt elvégezhető, mivel nyílt lánggal és gyúlékony anyaggal dolgozol, az alapvető biztonsági szabályokat szigorúan be kell tartanod.

A legfontosabb, hogy a héjat és a belőle kijutó olajat soha, semmilyen körülmények között ne irányítsd mások arca felé, főleg ne szemre vagy hajra, mert a hirtelen felcsapó láng és a forró olajcseppek égési sérülést, irritációt okozhatnak.

A kísérlet helyszínén, legalább fél méteres körzetben ne legyen semmilyen könnyen gyulladó tárgy, például papír, függöny vagy textil terítő. Óvintézkedésként mindig érdemes egy tál vizet vagy egy nedves konyharuhát készíteni az asztalra. Végül ajánlott a mandarint a kísérlet előtt meleg vízzel alaposan megmosni, mert a bolti gyümölcsök héján lévő védőviasz égése kellemetlen szagot áraszthat.