Ártatlan téli megfázásnak hitték a 3 éves kisfiú tüneteit – sokkoló diagnózist kaptak a szülők

Egy hároméves kisfiúnál halálos betegséget diagnosztizáltak, miután szülei eredetileg azt gondolták, hogy csak a bölcsődében szedett össze valami vírust.

Mindössze 3 évesen halálos diagnózist kapott a kisfiú. Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Mindössze 3 évesen halálos diagnózist kapott a kisfiú

Manraj Singh Hans rendszeresen megfázott és magas láza volt, a szülei mégsem gyanakodtak semmi komolyabbra. A 47 éves apa, Narinder és a 42 éves anya, Parm többször is orvoshoz vitték a gyermeket. Egyszer még a kórházban is jártak, miután a kisfiú lába fájni kezdett.

Megvizsgálták, és azt mondták, hogy ez a húgyúti vagy valami más fertőzéssel lehet összefüggésben, és elküldtek minket

- mondta a biggleswade-i édesapa, akinek kisfiát antibiotikumokkal küldték haza a kórházból.

Manraj láza továbbra is magas maradt, de az orvosok a tüneteit újra és újra szezonális betegségeknek tulajdonították. Egy nap azonban minden megváltozott: Narinder vért vett észre a kisfia pelenkájában.

Délutánra ismét időpontot foglaltunk neki a háziorvoshoz. Elmagyaráztuk neki, hogy már sántítva jár, mire az orvos egyenesen a sürgősségire küldött minket vérvizsgálatra.

A kisfiúnál 2023 februárjában akut limfoblasztos leukémiát (ALL) diagnosztizáltak. Ez a vérrákfajta évente körülbelül 400 gyermeket érint az Egyesült Királyságban.

Emlékszem, hogy a kórház nagyon zsúfolt volt, és sokáig vártunk. Végig a következő napot terveztük, mert az egyik legjobb barátja átjött volna hozzánk aludni. Azt hittük, hamarosan kijutunk onnan, de aztán jött az orvos, és azt mondta, hogy bent kell maradnunk éjszakára. Elvégezték a vérvizsgálatot, és végül aznap éjjel az egyik szobában maradtunk mindhárman

- idézte fel az édesapa.

A szülők végül másnap kapták meg a sokkoló hírt, néhány órán belül pedig egy másik kórházba szállították át őket. A megpróbáltatások azonban még csak ezután kezdődtek. Manraj két évnyi kimerítő kezelésen és beavatkozáson esett át, beleértve az intenzív kemoterápiát, a szteroidos kezelést és a lumbálpunkciókat, amelyek során számos mellékhatást és szövődményt tapasztalt.

Amint elkezdte szedni a szteroidok és a kemoterápia egy részét, látni lehetett az energiaszintjének változását. Sokat aludt, elvesztette az étvágyát is. A lábaiból is elszállt minden erő, egyszerűen nem tudta sokáig mozgatni őket.

Narinder felidézte, hogy egyik nap a kisfia rohamot kapott az egyik gyógyszerétől. "Emlékszem, hogy megnyomták a piros gombot, és a szoba hirtelen megtelt orvosokkal."