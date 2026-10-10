Elege van abból, hogy a műanyag edények elszíneződnek az ételektől, és még az ízüket is átveszik? Szerencsére van megoldás. A műanyagmentes csomagolás egyszerűbb, mint hinnénk, mutatunk is 10 trükköt!

Műanyagmentes életmód: 10 tipp az élelmiszer csomagolásához Fotó: unsplash.com

1.Létezik alufólia és műanyagmentes szendvics csomagoló

Ha naponta csomagolunk tízóraira vagy uzsonnára szendvicset, alufólia vagy folpack helyett tekerjük ezeket egy textilszalvétába. Előnye, hogy mosógépben tisztítható, így többször is felhasználhatjuk - írja a Fanny magazin.

2.A műanyagmentes életmódhoz szerezz be textilzsákokat!

Egy zsinóros vászon- vagy textilzsák nemcsak a bevásárlásnál jöhet jól, hiszen különböző magvakat és ropogtatni valókat is eltehetünk benne. Sőt, még a kamrában is hasznos lehet a liszt, rizs vagy bab tárolására.

3.Gyümölcsöket és zöldségeket is vásárolhatsz műanyagmentesen

Ha gyümölcsöt vagy zöldséget is vinnénk magunkkal, többféle méretű hálós vászonzsák közül választhatunk. A bogyós fajtákat azonban ne ebben szállítsuk, mert könnyen összenyomódhatnak. Tudtad, hogy van olyan gyümölcslé is, amit műanyagmentes csomagolásban árusítanak?

4.A kenyér műanyagmentesen lélegzik is

A szendvicset vagy pékárut nejlon helyett tegyük papírzacskóba. Ebben könnyebben lélegeznek, így kisebb eséllyel penészednek meg. Arra azonban figyeljünk, hogy gyorsabban kiszáradhatnak.

5.Ha műanyagmentes csomagolás, akkor méhviasz!

A méhviaszos kendőbe sajtot, felvágottat vagy szendvicset is csomagolhatunk, de edények lefedésére is kiváló. A kéz melegére meglágyul, ezáltal könnyen formázható lesz.

6. Ez a Zero Waste csomagolás megoldást nyújt az allergiára

Szerencsére az allergiásoknak sem kell lemondaniuk az alufólia nélküli csomagolásról. A vegán kendő biopamutból és növényi viaszokból készül, és a méhviaszos anyaghoz hasonlóan élelmiszerek becsomagolására és edények lefedésére egyaránt használhatjuk.

7. Ne feledkezzünk el a műanyagmentes kulacsról se!

Jó választás lehet az üveg- vagy fémkulacs, mert nem veszi át a korábban bele töltött ital ízét. Egyszerűbb vagy olcsóbb kulacs esetén azonban kerüljük a forró italokat, mert a hirtelen hőhatás miatt könnyen megrepedhet.