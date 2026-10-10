Műanyagmentes életmód: 10 tipp az élelmiszer csomagolásához

Elege van abból, hogy a műanyag edények elszíneződnek az ételektől, és még az ízüket is átveszik? Szerencsére van megoldás. A műanyagmentes csomagolás egyszerűbb, mint hinnénk, mutatunk is 10 trükköt!
Ha naponta csomagolunk tízóraira vagy uzsonnára szendvicset, alufólia vagy folpack helyett tekerjük ezeket egy textilszalvétába. Előnye, hogy mosógépben tisztítható, így többször is felhasználhatjuk - írja a Fanny magazin.
Egy zsinóros vászon- vagy textilzsák nemcsak a bevásárlásnál jöhet jól, hiszen különböző magvakat és ropogtatni valókat is eltehetünk benne. Sőt, még a kamrában is hasznos lehet a liszt, rizs vagy bab tárolására.
Ha gyümölcsöt vagy zöldséget is vinnénk magunkkal, többféle méretű hálós vászonzsák közül választhatunk. A bogyós fajtákat azonban ne ebben szállítsuk, mert könnyen összenyomódhatnak. Tudtad, hogy van olyan gyümölcslé is, amit műanyagmentes csomagolásban árusítanak?
A szendvicset vagy pékárut nejlon helyett tegyük papírzacskóba. Ebben könnyebben lélegeznek, így kisebb eséllyel penészednek meg. Arra azonban figyeljünk, hogy gyorsabban kiszáradhatnak.
A méhviaszos kendőbe sajtot, felvágottat vagy szendvicset is csomagolhatunk, de edények lefedésére is kiváló. A kéz melegére meglágyul, ezáltal könnyen formázható lesz.
Szerencsére az allergiásoknak sem kell lemondaniuk az alufólia nélküli csomagolásról. A vegán kendő biopamutból és növényi viaszokból készül, és a méhviaszos anyaghoz hasonlóan élelmiszerek becsomagolására és edények lefedésére egyaránt használhatjuk.
Jó választás lehet az üveg- vagy fémkulacs, mert nem veszi át a korábban bele töltött ital ízét. Egyszerűbb vagy olcsóbb kulacs esetén azonban kerüljük a forró italokat, mert a hirtelen hőhatás miatt könnyen megrepedhet.
Egy jól záródó üvegedény nemcsak befőzésre alkalmas: levest, főtt ételt, vagy salátát is tárolhatunk benne. A műanyaggal ellentétben nem veszi át az ételek szagát, nem színeződik el és nem oldódnak ki belőle káros vegyi anyagok a melegítés során.
Ha attól tartunk, hogy az üvegtároló eltörik, válasszunk bambuszrostból készült edényeket. Mosogatógépben és fagyasztóban is használhatjuk, de mikrohullámú sütőben nem melegíthetjük, ahogyan a műanyagokat sem, mert veszélyesek!
Az eldobható műanyag evőeszközök helyett válasszunk újrahasználható fából készült készletet. Könnyűek és praktikusak, ráadásul komposztálhatók.
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