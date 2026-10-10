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Műanyagmentes életmód: 10 tipp az élelmiszer csomagolásához

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors műanyagmentes
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 11:30
tippzero wastecsomagolás
Érdekel, hogy milyen egyszerű és nagyon praktikus műanyagmentes csomagolási lehetőségek vannak? Mutatunk 10 bevált praktikát is!
Bors
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Elege van abból, hogy a műanyag edények elszíneződnek az ételektől, és még az ízüket is átveszik? Szerencsére van megoldás. A műanyagmentes csomagolás egyszerűbb, mint hinnénk, mutatunk is 10 trükköt!

Műanyagmentes életmód: 10 tipp az élelmiszer csomagolásához
Műanyagmentes életmód: 10 tipp az élelmiszer csomagolásához Fotó: unsplash.com

1.Létezik alufólia és műanyagmentes szendvics csomagoló

Ha naponta csomagolunk tízóraira vagy uzsonnára szendvicset, alufólia vagy folpack helyett tekerjük ezeket egy textilszalvétába. Előnye, hogy mosógépben tisztítható, így többször is felhasználhatjuk - írja a Fanny magazin

2.A műanyagmentes életmódhoz szerezz be textilzsákokat!

Egy zsinóros vászon- vagy textilzsák nemcsak a bevásárlásnál jöhet jól, hiszen különböző magvakat és ropogtatni valókat is eltehetünk benne. Sőt, még a kamrában is hasznos lehet a liszt, rizs vagy bab tárolására.

3.Gyümölcsöket és zöldségeket is vásárolhatsz műanyagmentesen

Ha gyümölcsöt vagy zöldséget is vinnénk magunkkal, többféle méretű hálós vászonzsák közül választhatunk. A bogyós fajtákat azonban ne ebben szállítsuk, mert könnyen összenyomódhatnak. Tudtad, hogy van olyan gyümölcslé is, amit műanyagmentes csomagolásban árusítanak?

4.A kenyér műanyagmentesen lélegzik is

A szendvicset vagy pékárut nejlon helyett tegyük papírzacskóba. Ebben könnyebben lélegeznek, így kisebb eséllyel penészednek meg. Arra azonban figyeljünk, hogy gyorsabban kiszáradhatnak. 

5.Ha műanyagmentes csomagolás, akkor méhviasz!

A méhviaszos kendőbe sajtot, felvágottat vagy szendvicset is csomagolhatunk, de edények lefedésére is kiváló. A kéz melegére meglágyul, ezáltal könnyen formázható lesz.

6. Ez a Zero Waste csomagolás megoldást nyújt az allergiára

Szerencsére az allergiásoknak sem kell lemondaniuk az alufólia nélküli csomagolásról. A vegán kendő biopamutból és növényi viaszokból készül, és a méhviaszos anyaghoz hasonlóan élelmiszerek becsomagolására és edények lefedésére egyaránt használhatjuk.

7. Ne feledkezzünk el a műanyagmentes kulacsról se!

Jó választás lehet az üveg- vagy fémkulacs, mert nem veszi át a korábban bele töltött ital ízét. Egyszerűbb vagy olcsóbb kulacs esetén azonban kerüljük a forró italokat, mert a hirtelen hőhatás miatt könnyen megrepedhet.

8. Üvegekkel a műanyag ellen

Egy jól záródó üvegedény nemcsak befőzésre alkalmas: levest, főtt ételt, vagy salátát is tárolhatunk benne. A műanyaggal ellentétben nem veszi át az ételek szagát, nem színeződik el és nem oldódnak ki belőle káros vegyi anyagok a melegítés során.

9. A műanyagmentes csomagolást sem mindig lehet melegíteni

Ha attól tartunk, hogy az üvegtároló eltörik, válasszunk bambuszrostból készült edényeket. Mosogatógépben és fagyasztóban is használhatjuk, de mikrohullámú sütőben nem melegíthetjük, ahogyan a műanyagokat sem, mert veszélyesek!

10.Komposztba velük!

Az eldobható műanyag evőeszközök helyett válasszunk újrahasználható fából készült készletet. Könnyűek és praktikusak, ráadásul komposztálhatók.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu