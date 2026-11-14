Gyilkosság miatt állították bíróság elé a férfit - kamerák előtt vetkőzött meztelenre

Egy ételfutár meggyilkolásával vádolt férfi sokkolta a bíróságot azzal, hogy teljesen meztelenre vetkőzött, és a kamerába mutogatta a férfiasságát.

Kitört a káosz a bíróságon: meztelenre vetkőzött a gyilkossággal vádolt férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Kitört a káosz a bíróságon: meztelenre vetkőzött a gyilkossággal vádolt férfi

Az 51 éves Roberto Urbano hétfőn videokapcsolaton keresztül jelent meg a Melbourne-i bíróság előtt a kétgyermekes édesapa, a 47 éves Jianming Feng halála ügyében. Urbanót azután tartóztatták le, hogy Feng november 6-án, péntek este Melbourne központi üzleti negyedében, a HungryPanda cégnek dolgozva belehalt egy állítólagos késeléses mellkasi sérülésbe.

A meghallgatás váratlan fordulatot vett, amikor az ügyészek végzést kértek a vádlott sérüléseivel kapcsolatban. Urbano félbeszakította az eljárást, hogy panaszkodjon állapotára.

Beszélhetnék önnel, kérem? Én vagyok az, aki megsérült. A kezemen van a sérülés.

- mondta a bírónak a férfi.

John Livitsanos bíró arra kérte Urbanót, hogy maradjon csendben, mielőtt elnémította a videóhívásban.

Itt vannak előttem az ügyvédei, és beszélni fognak velem az ügyről, valamint jelzik nekem, hogy jelenleg mit szeretnének tenni. Csak maradjon ott... Ezen a részen elég gyorsan túlesünk

- tette hozzá.

Az, hogy elnémították, dührohamot váltott ki a vádlottból. Felugrott egy székre, lerántotta a rabruháját, és teljes egészében közszemlére tette a nemi szervét. Mindeközben Urbano vadul gesztikulál, és néma kirohanásba kezdett, mielőtt a bíró elrendelte a videóhívás azonnali leállítását.

A vád szerint Fenget akkor támadták meg, amikor egy ételrendelést vett át a belvárosban. A mentőszolgálatok nem sokkal este nyolc óra után siettek a Fredrick Way-hez, de az újraélesztési kísérletek ellenére a 47 éves áldozatot a helyszínen halottnak nyilvánították. Röviddel ezután egy másik, a harmincas éveiben járó férfit is találtak a közelben; őt vélhetően szúrt sebbel szállították kórházba.

A bíróságon elhangzott, hogy az ügyészség igazságügyi fotók készítését, valamint mintavételt kért a vádlott sérüléseiről. A jóváhagyott orvosi vizsgálat során digitálisan lefényképezik a feltételezett elkövető, Urbano jobb kezén lévő sérüléseket, a támadással összefüggésbe hozható nyomok után kutatnak, és DNS-profil rögzítése céljából szájüregi törletet vesznek tőle. Az ügyészség 16 hét haladékot kapott a bizonyítékok összeállítására, amely a kiterjedt térfigyelőkamera-felvételek elemzését is magában foglalja.