Gyilkosság miatt állították bíróság elé a férfit - kamerák előtt vetkőzött meztelenre

Egy ételfutár meggyilkolásával vádolt férfi sokkolta a bíróságot azzal, hogy teljesen meztelenre vetkőzött, és a kamerába mutogatta a férfiasságát.
Az 51 éves Roberto Urbano hétfőn videokapcsolaton keresztül jelent meg a Melbourne-i bíróság előtt a kétgyermekes édesapa, a 47 éves Jianming Feng halála ügyében. Urbanót azután tartóztatták le, hogy Feng november 6-án, péntek este Melbourne központi üzleti negyedében, a HungryPanda cégnek dolgozva belehalt egy állítólagos késeléses mellkasi sérülésbe.
A meghallgatás váratlan fordulatot vett, amikor az ügyészek végzést kértek a vádlott sérüléseivel kapcsolatban. Urbano félbeszakította az eljárást, hogy panaszkodjon állapotára.
Beszélhetnék önnel, kérem? Én vagyok az, aki megsérült. A kezemen van a sérülés.
- mondta a bírónak a férfi.
John Livitsanos bíró arra kérte Urbanót, hogy maradjon csendben, mielőtt elnémította a videóhívásban.
Itt vannak előttem az ügyvédei, és beszélni fognak velem az ügyről, valamint jelzik nekem, hogy jelenleg mit szeretnének tenni. Csak maradjon ott... Ezen a részen elég gyorsan túlesünk
- tette hozzá.
Az, hogy elnémították, dührohamot váltott ki a vádlottból. Felugrott egy székre, lerántotta a rabruháját, és teljes egészében közszemlére tette a nemi szervét. Mindeközben Urbano vadul gesztikulál, és néma kirohanásba kezdett, mielőtt a bíró elrendelte a videóhívás azonnali leállítását.
A vád szerint Fenget akkor támadták meg, amikor egy ételrendelést vett át a belvárosban. A mentőszolgálatok nem sokkal este nyolc óra után siettek a Fredrick Way-hez, de az újraélesztési kísérletek ellenére a 47 éves áldozatot a helyszínen halottnak nyilvánították. Röviddel ezután egy másik, a harmincas éveiben járó férfit is találtak a közelben; őt vélhetően szúrt sebbel szállították kórházba.
A bíróságon elhangzott, hogy az ügyészség igazságügyi fotók készítését, valamint mintavételt kért a vádlott sérüléseiről. A jóváhagyott orvosi vizsgálat során digitálisan lefényképezik a feltételezett elkövető, Urbano jobb kezén lévő sérüléseket, a támadással összefüggésbe hozható nyomok után kutatnak, és DNS-profil rögzítése céljából szájüregi törletet vesznek tőle. Az ügyészség 16 hét haladékot kapott a bizonyítékok összeállítására, amely a kiterjedt térfigyelőkamera-felvételek elemzését is magában foglalja.
Feng gyászoló felesége, Xu elárulta, hogy férje sorsáról azután szerzett tudomást, hogy az interneten meglátott egy videót, amelyen egy férfi összeesik egy étterem előtt. "Először nem akartam elhinni. De amikor megláttam a felvételt, felismertem a futártáskáját. Szinte minden nap videóhívásoztunk, így pontosan tudtam, milyen táska van nála. Az arcát is azonnal felismertem" - idézte szavait a Daily Star.
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