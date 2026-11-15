JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Középkori templomtól a panorámás tetőbárig: ezt kínálja ősszel Balatonalmádi

Középkori templomtól a panorámás tetőbárig: ezt kínálja ősszel Balatonalmádi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 15. 12:00
balatonalmádiőszi hangulattéli hangulat
Tegyünk egy kiadós sétát a novemberi Balaton partján, majd kapaszkodjunk fel egy kilátóhoz! Balatonalmádi látnivalói között késő ősszel és télen is találunk egy hétvégére való felfedeznivalót.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Balatonalmádi látnivalói késő ősszel és télen is tartalmas kirándulást kínálnak a tóparti szoborparktól a vörösberényi templomokig.
  • Az Óvári messzelátót a hat kilométeres Vörös Homokkő tanösvény bejárásával is összeköthetjük.
  • A séták mellé filmvetítést vagy borkóstolót választhatunk, a Skyrose Bárban pedig balatoni panoráma mellett pihenhetünk meg.

Balatonalmádi látnivalói a hűvösebb hónapokban is tartalmas kirándulást ígérnek. A vízparton ilyenkor a sétálóké a főszerep, a város fölé emelkedő dombokon pedig rövidebb túrákat tehetünk. Napos időben érdemes a kilátó felé indulni, borongós délutánon a történelmi városrész is jó választás. A kirándulást igazítsuk a korai sötétedéshez, a templomok látogatását pedig előre egyeztessük.

Balatonalmádi látnivalói egy magaslati pontról piknik asztallal
Balatonalmádi látnivalói ősszel és télen is izgalmas programokat kínálnak a túrázástól a Hunguest BÁL Resort tetőteraszi bárjának panorámájáig. Fotó: Shutterstock

Melyek Balatonalmádi látnivalói késő ősszel és télen?

A felfedezést kezdjük a Szent Erzsébet ligetben, amely a mólótól a Wesselényi strandig húzódik. Az ősfás parkban kapott helyet a Kézfogás Európa Szoborpark magyar és külföldi alkotók műveivel. A szabadtéri kiállítás megtekintését könnyű összekötni egy vízparti sétával.

A tóparti séta után a magasból is megnézhetjük a Balatont: a Hunguest BÁL Resort 13. emeletén működő Skyrose Bárból 270 fokos panoráma nyílik a tóra. Az egész évben látogatható tetőbárba akkor is betérhetünk egy italra, ha nem a szállodában lakunk.

Ködbe borult balatonalmádi móló ősszel
Bár az idő már nem olyan tiszta és napsütötte, mint nyáron, a ködös Balatonnak is megvan a maga romantikája. Fotó: Shutterstock

Tiszta időben érdemes az Óvári messzelátót is célba venni: innen a Fűzfői-öbölre és Vörösberényre nyílik kilátás. A fedett kilátót érinti a kék háromszöggel jelzett Vörös Homokkő tanösvény is. A körülbelül hat kilométeres városi körút nagyjából két órás program; nedves, csúszós időben több időt hagyjunk rá.

Vörösberényben a kőfallal körülvett református erődtemplom őrzi a középkor emlékét. A közelében álló barokk Loyolai Szent Ignác-templom freskói és berendezése miatt is érdekes, ha sikerül bejutnunk. Kisebb természetközeli kitérőhöz a káptalanfüredi Köcsi-tó tanösvényét választhatjuk, amely egy hajdani bányaterülethez vezet. A városi séta szokatlan megállója az öreghegyi vasúti hídon kiállított gőzmozdony, amely az egykori Alsóörs–Veszprém vasútvonalnak állít emléket.

Vörösberényi középkori református erődtemplom
A vörösberényi középkori református erődtemplom alapjai még a XII-XIII. századból maradtak fenn. Fotó: Wikipedia

Borkóstoló és filmvetítés is belefér

A 2026-os késő őszi és adventi kínálatból ezekkel a meghirdetett programokkal tervezhetünk:

  • November 7.: Ősszel is Balaton sétáló borkóstoló és mesterkurzus a Pannónia Kulturális Központban, 15-21 óra között.
  • November 12-14.: rajzfilmünnepi vetítések a Pannóniában, többek között a Szaffi, a Lúdas Matyi és a Macskafogó című filmekkel.
  • December 5.: a Konvoj karácsonyi autós felvonulás.

A téli korcsolyázást egyelőre hagyjuk nyitott lehetőségnek: a 2026/27-es almádi jégpályaszezon pontos adatai még nem ellenőrizhetők biztosan. Indulás előtt a kiválasztott rendezvény részleteit és a nyitvatartásokat is nézzük meg.

Nézz meg egy videót is az őszi Balatonalmádiról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu