Középkori templomtól a panorámás tetőbárig: ezt kínálja ősszel Balatonalmádi

Balatonalmádi látnivalói a hűvösebb hónapokban is tartalmas kirándulást ígérnek. A vízparton ilyenkor a sétálóké a főszerep, a város fölé emelkedő dombokon pedig rövidebb túrákat tehetünk. Napos időben érdemes a kilátó felé indulni, borongós délutánon a történelmi városrész is jó választás. A kirándulást igazítsuk a korai sötétedéshez, a templomok látogatását pedig előre egyeztessük.
A felfedezést kezdjük a Szent Erzsébet ligetben, amely a mólótól a Wesselényi strandig húzódik. Az ősfás parkban kapott helyet a Kézfogás Európa Szoborpark magyar és külföldi alkotók műveivel. A szabadtéri kiállítás megtekintését könnyű összekötni egy vízparti sétával.
A tóparti séta után a magasból is megnézhetjük a Balatont: a Hunguest BÁL Resort 13. emeletén működő Skyrose Bárból 270 fokos panoráma nyílik a tóra. Az egész évben látogatható tetőbárba akkor is betérhetünk egy italra, ha nem a szállodában lakunk.
Tiszta időben érdemes az Óvári messzelátót is célba venni: innen a Fűzfői-öbölre és Vörösberényre nyílik kilátás. A fedett kilátót érinti a kék háromszöggel jelzett Vörös Homokkő tanösvény is. A körülbelül hat kilométeres városi körút nagyjából két órás program; nedves, csúszós időben több időt hagyjunk rá.
Vörösberényben a kőfallal körülvett református erődtemplom őrzi a középkor emlékét. A közelében álló barokk Loyolai Szent Ignác-templom freskói és berendezése miatt is érdekes, ha sikerül bejutnunk. Kisebb természetközeli kitérőhöz a káptalanfüredi Köcsi-tó tanösvényét választhatjuk, amely egy hajdani bányaterülethez vezet. A városi séta szokatlan megállója az öreghegyi vasúti hídon kiállított gőzmozdony, amely az egykori Alsóörs–Veszprém vasútvonalnak állít emléket.
A 2026-os késő őszi és adventi kínálatból ezekkel a meghirdetett programokkal tervezhetünk:
A téli korcsolyázást egyelőre hagyjuk nyitott lehetőségnek: a 2026/27-es almádi jégpályaszezon pontos adatai még nem ellenőrizhetők biztosan. Indulás előtt a kiválasztott rendezvény részleteit és a nyitvatartásokat is nézzük meg.
Nézz meg egy videót is az őszi Balatonalmádiról:
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