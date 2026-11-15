Középkori templomtól a panorámás tetőbárig: ezt kínálja ősszel Balatonalmádi

Balatonalmádi látnivalói késő ősszel és télen is tartalmas kirándulást kínálnak a tóparti szoborparktól a vörösberényi templomokig.

Az Óvári messzelátót a hat kilométeres Vörös Homokkő tanösvény bejárásával is összeköthetjük.

A séták mellé filmvetítést vagy borkóstolót választhatunk, a Skyrose Bárban pedig balatoni panoráma mellett pihenhetünk meg.

Balatonalmádi látnivalói a hűvösebb hónapokban is tartalmas kirándulást ígérnek. A vízparton ilyenkor a sétálóké a főszerep, a város fölé emelkedő dombokon pedig rövidebb túrákat tehetünk. Napos időben érdemes a kilátó felé indulni, borongós délutánon a történelmi városrész is jó választás. A kirándulást igazítsuk a korai sötétedéshez, a templomok látogatását pedig előre egyeztessük.

Balatonalmádi látnivalói ősszel és télen is izgalmas programokat kínálnak a túrázástól a Hunguest BÁL Resort tetőteraszi bárjának panorámájáig. Fotó: Shutterstock

Melyek Balatonalmádi látnivalói késő ősszel és télen?

A felfedezést kezdjük a Szent Erzsébet ligetben, amely a mólótól a Wesselényi strandig húzódik. Az ősfás parkban kapott helyet a Kézfogás Európa Szoborpark magyar és külföldi alkotók műveivel. A szabadtéri kiállítás megtekintését könnyű összekötni egy vízparti sétával.

A tóparti séta után a magasból is megnézhetjük a Balatont: a Hunguest BÁL Resort 13. emeletén működő Skyrose Bárból 270 fokos panoráma nyílik a tóra. Az egész évben látogatható tetőbárba akkor is betérhetünk egy italra, ha nem a szállodában lakunk.

Bár az idő már nem olyan tiszta és napsütötte, mint nyáron, a ködös Balatonnak is megvan a maga romantikája. Fotó: Shutterstock

Tiszta időben érdemes az Óvári messzelátót is célba venni: innen a Fűzfői-öbölre és Vörösberényre nyílik kilátás. A fedett kilátót érinti a kék háromszöggel jelzett Vörös Homokkő tanösvény is. A körülbelül hat kilométeres városi körút nagyjából két órás program; nedves, csúszós időben több időt hagyjunk rá.

Vörösberényben a kőfallal körülvett református erődtemplom őrzi a középkor emlékét. A közelében álló barokk Loyolai Szent Ignác-templom freskói és berendezése miatt is érdekes, ha sikerül bejutnunk. Kisebb természetközeli kitérőhöz a káptalanfüredi Köcsi-tó tanösvényét választhatjuk, amely egy hajdani bányaterülethez vezet. A városi séta szokatlan megállója az öreghegyi vasúti hídon kiállított gőzmozdony, amely az egykori Alsóörs–Veszprém vasútvonalnak állít emléket.