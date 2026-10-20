Ne pánikolj, ha újra támad a lisztharmat – Ezeket a praktikákat vesd be

Így ismerheted fel a növényeidet megtámadó gombás betegséget.

Egyszerű házi praktikák, amelyek segíthetnek megóvni a kerted.

Mutatjuk, mire figyelj, ha a fertőzés már elhatalmasodott.

Hiába gondozod szeretettel a kerted, egy makacs növénybetegség pillanatok alatt keresztülhúzhatja a terveid, és még a legszebb levelek, hajtások látványát is elronthatja. A lisztharmat nemcsak a növények szépségét veszélyezteti, hanem a fejlődésüket és a termés minőségét is ronthatja, ezért érdemes időben felismerned a jeleit, és bevetned néhány egyszerű házi praktikát.

A lisztharmat kifejezetten kedveli az aszályos, meleg nappalokat, miközben a hűvös éjszakákon a pára segít a terjedésében Fotó: 123RF

Mi a lisztharmat és miért veszélyes a növényekre?

A lisztharmat egy gombás eredetű növénybetegség, amelynek „különlegessége", hogy a legtöbb gombás betegséggel ellentétben nem hatol be mélyen a növény szöveteibe, hanem azok zöld felületein élősködik. A lisztharmat a növények sejtjeiből szívja el a tápanyagokat, miközben gátolja a létfontosságú fotoszintézist.

Ennek következtében a megtámadott növény látványosan legyengül, a levelei idő előtt lehullanak, a termések pedig aprók, foltosak és ízetlenek maradnak.

Az októberi időjárás még kellemesen meleg, száraz nappalokkal, amelyeket hirtelen erős lehűlés követ éjszaka. Ez a hőmérséklet-ingadozás intenzív harmatképződéssel jár, ami nem is jöhetne jobban a lisztharmatnak a spóraképzéshez.

Folyamatosan elszívja a tápanyagokat és a vizet a növény sejtjeiből Forrás: 123RF

Miről ismerhető fel?

A legfőbb és legkönnyebben azonosítható tünet a növények levelein, szárain vagy rügyein megjelenő fehéres, szürkés, lisztszerű bevonat. Úgy néz ki, mintha valaki finom fehér port szórt volna a növényre.

Kezdetben csak apró elváltozások, elszórt foltok jelennek meg a levelek színén, amelyek később összefüggő réteggé alakulnak.

Ez a porszerű réteg kézzel vagy ujjal könnyen letörölhető a felületről. Idővel a fertőzött levelek széle megpöndörödik, a hajtások torzulnak, és a növény érintett részei elszáradnak.

Semmiképp ne dobd a komposztba a fertőzött leveleket Forrás: 123RF

Lisztharmat elleni védekezés házi praktikákkal

A sikeres védekezés a megelőzéssel kezdődik. Fordíts figyelmet arra, hogy a növények lombozatát rendszeres metszéssel szellősen tartsd, mert a sűrű, fülledt mikroklíma a gombásodás melegágya. Öntözéskor mindig a növények tövét célozd meg, és kerüld a levelek felesleges nedvesítését, valamint a nitrogén túlzott adagolását. Ha fertőzött növényi részeket észlelsz, vágd le és távolítsd el azokat a kertből – de semmiképp se tedd a komposztba!

Kiválóan működik a tejes permetezés, amely során a tej és a víz keveréke természetes gombaölőként hat, de a szódabikarbónás-mosogatószeres vizes oldat is hatékonyan blokkolja a gomba terjedését.

Olajos permetezés

Ez a módszer fizikai gátat képez a levél felületén. Elzárja a gombafonalakat a levegőtől, így azok szó szerint megfulladnak, emellett megakadályozza az újabb spórák megtapadását is.

Egy liter kézmeleg vízhez adj egy teáskanál tiszta olajat (vagy sima repceolajat) és néhány csepp mosogatószert.

Alaposan rázd össze, és fújd be vele a levelek mindkét oldalát.

Amennyiben a fertőzés makacs és elhatalmasodik

Kéntartalmú kontakt készítményeket vagy speciális felszívódó gombaölő szereket érdemes alkalmazni, szigorúan betartva a hőmérsékleti előírásokat, mivel a kén a nagy melegben megperzselheti a leveleket.