Ne pánikolj, ha újra támad a lisztharmat – Ezeket a praktikákat vesd be

Hiába gondozod szeretettel a kerted, egy makacs növénybetegség pillanatok alatt keresztülhúzhatja a terveid, és még a legszebb levelek, hajtások látványát is elronthatja. A lisztharmat nemcsak a növények szépségét veszélyezteti, hanem a fejlődésüket és a termés minőségét is ronthatja, ezért érdemes időben felismerned a jeleit, és bevetned néhány egyszerű házi praktikát.
A lisztharmat egy gombás eredetű növénybetegség, amelynek „különlegessége", hogy a legtöbb gombás betegséggel ellentétben nem hatol be mélyen a növény szöveteibe, hanem azok zöld felületein élősködik. A lisztharmat a növények sejtjeiből szívja el a tápanyagokat, miközben gátolja a létfontosságú fotoszintézist.
Ennek következtében a megtámadott növény látványosan legyengül, a levelei idő előtt lehullanak, a termések pedig aprók, foltosak és ízetlenek maradnak.
Az októberi időjárás még kellemesen meleg, száraz nappalokkal, amelyeket hirtelen erős lehűlés követ éjszaka. Ez a hőmérséklet-ingadozás intenzív harmatképződéssel jár, ami nem is jöhetne jobban a lisztharmatnak a spóraképzéshez.
A legfőbb és legkönnyebben azonosítható tünet a növények levelein, szárain vagy rügyein megjelenő fehéres, szürkés, lisztszerű bevonat. Úgy néz ki, mintha valaki finom fehér port szórt volna a növényre.
Kezdetben csak apró elváltozások, elszórt foltok jelennek meg a levelek színén, amelyek később összefüggő réteggé alakulnak.
Ez a porszerű réteg kézzel vagy ujjal könnyen letörölhető a felületről. Idővel a fertőzött levelek széle megpöndörödik, a hajtások torzulnak, és a növény érintett részei elszáradnak.
A sikeres védekezés a megelőzéssel kezdődik. Fordíts figyelmet arra, hogy a növények lombozatát rendszeres metszéssel szellősen tartsd, mert a sűrű, fülledt mikroklíma a gombásodás melegágya. Öntözéskor mindig a növények tövét célozd meg, és kerüld a levelek felesleges nedvesítését, valamint a nitrogén túlzott adagolását. Ha fertőzött növényi részeket észlelsz, vágd le és távolítsd el azokat a kertből – de semmiképp se tedd a komposztba!
Kiválóan működik a tejes permetezés, amely során a tej és a víz keveréke természetes gombaölőként hat, de a szódabikarbónás-mosogatószeres vizes oldat is hatékonyan blokkolja a gomba terjedését.
Ez a módszer fizikai gátat képez a levél felületén. Elzárja a gombafonalakat a levegőtől, így azok szó szerint megfulladnak, emellett megakadályozza az újabb spórák megtapadását is.
Kéntartalmú kontakt készítményeket vagy speciális felszívódó gombaölő szereket érdemes alkalmazni, szigorúan betartva a hőmérsékleti előírásokat, mivel a kén a nagy melegben megperzselheti a leveleket.
A mosogatószer – szódabikarbóna – víz kombináció. Készítsd el a videó alapján!
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