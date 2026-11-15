Akkor most káros vagy sem a szilikon a hajunknak? A szakértők válasza sokakat megijeszthet

Valószínűleg neked is van egy jól bevált hajápolási rutinod, amiről az életed árán sem mondanál le. Azonban biztosan hallottál már a szilikontartalmú termékekről, amelyek hatása nagyon megosztja a szakértőket. Ezért, ha valóban egészséges hajra vágysz, most eláruljuk, hogy használatuk milyen hatással van a tincseidre.
Ha hajad szépségének megszállottja vagy, valószínűleg találkoztál már olyan kozmetikumokkal, amelyek nem tartalmaznak potenciálisan káros összetevőket. Ennek következtében pedig számtalan összetevő népszerűsége kezdett zuhanásba, míg némelyiküké jogosan, másoké nem feltétlenül. Az utóbbiak közé tartozik a szilikon, mint hajápoló összetevő, amelyet többek között samponok, balzsamok, hővédők, hajolajok, szérumok és hajpakolások is tartalmaznak.
A szilikonok valószínűleg azért szereztek ilyen rossz hírnevet, mivel az emberek nincsenek tisztában a hatásukkal, vagy nem ismerik ezek megfelelő használatát
– magyarázta Tonya Lane, kozmetikai vegyész a Women’s Health-nek.
Bár már biztosan számtalan olyan cikkel találkoztál, amely a szilikonok hátrányait helyezte fókuszba, egyes szakértők szerint ez az összetevő nagyon hasznos lehet a tincseid számára. Lane ugyanis azt állítja, hogy a szilikonok egyfajta vékony réteget képeznek a hajszálak körül, ezáltal segítenek megőrizni a haj nedvességtartalmát, és csökkentik a súrlódást a hajszálak között, amivel elkerülhető a gubancolódás. Sőt, simább textúrát és fényesebb megjelenést eredményeznek, használatukkal pedig sokkal könnyebben kifésülhető hajra tehetsz szert.
Amennyiben előszeretettel formázod a hajadat, érdemes olyan hővédő spray mellett letenned a voksodat, amely tartalmaz szilikonokat. Ugyanis ez az összetevő pajzsként szolgál a magas hőmérséklet ellen, és megakadályozza a hajszálak külső védőrétegének károsodását.
Továbbá, ha festett hajad van, akkor sem érdemes lemondanod a szilikonokról, hiszen az amodimetikon nevű összetevő tökéletes filmréteget képez a hajadon, ezért nem véletlen, hogy annyi színvédő samponban, balzsamban és hajápolási termékben is megtalálható. A vékony bevonat ugyanis segít megakadályozni, hogy a festéket kiöblítsd hajmosás közben. Ráadásul a kutatások azt mutatják, hogy az UV-sugárzás miatti színfakulást is meggátolhatják.
Bár sok szilikontartalmú termék hajból való eltávolítása bonyolultabb, mint más készítményeké, azonban a lerakódásuk egy alaposabb hajmosással könnyedén kiküszöbölhető. A szakértők ezért arra figyelmeztetnek: ha nem tisztítod meg eléggé a hajkoronádat és a fejbőrödet, akkor a szilikonok irritációt okozhatnak, és súlyosbíthatják a már meglévő problémákat.
Azoknak, akik vékonyszálú, finom, egyenes hajjal rendelkeznek, érdemes kerülniük ezeket a termékeket.
Ebből a videóból egy egyszerű otthoni hajpakolást leshetsz el:
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