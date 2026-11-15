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Egészséges hajjal rendelkező nő fésülködik.

Akkor most káros vagy sem a szilikon a hajunknak? A szakértők válasza sokakat megijeszthet

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 15. 13:30
szilikonhajápolás
A gyönyörűen ápolt frizura az igényes nők védjegye, ezért természetes, hogy a lehető legjobbat akarod a tincseidnek. A szilikonok hajápolásban betöltött szerepét azonban még mindig vita övezi, ezért egy szakértő most tiszta vizet önt a pohárba. Vajon tényleg tönkreteszik az egészséges hajszálakat, vagy éppen ellenkezőleg, segítenek megőrizni azok egészségét? Olvass tovább, és máris kiderül!
Bors
A szerző cikkei

Valószínűleg neked is van egy jól bevált hajápolási rutinod, amiről az életed árán sem mondanál le. Azonban biztosan hallottál már a szilikontartalmú termékekről, amelyek hatása nagyon megosztja a szakértőket. Ezért, ha valóban egészséges hajra vágysz, most eláruljuk, hogy használatuk milyen hatással van a tincseidre.

Egészséges hajjal rendelkező lány hajat fésül.
Most kiderül, hogy a szilikonok tönkreteszik-e az egészséges hajadat, vagy jót tesz neki!
Fotó:  GettyImages
  • Eláruljuk, hogy kiknek érdemes kerülniük ezeket a termékeket.
  • Most megtudhatod, hogy a használatukból milyen előnyökre tehetsz szert.
  • A szilikonok hajápolásban betöltött szerepéről még mindig hatalmas vita zajlik.

Egészséges hajra vágysz? Ezt gondolja a szakértő a szilikonokról

Ha hajad szépségének megszállottja vagy, valószínűleg találkoztál már olyan kozmetikumokkal, amelyek nem tartalmaznak potenciálisan káros összetevőket. Ennek következtében pedig számtalan összetevő népszerűsége kezdett zuhanásba, míg némelyiküké jogosan, másoké nem feltétlenül. Az utóbbiak közé tartozik a szilikon, mint hajápoló összetevő, amelyet többek között samponok, balzsamok, hővédők, hajolajok, szérumok és hajpakolások is tartalmaznak.

A szilikonok valószínűleg azért szereztek ilyen rossz hírnevet, mivel az emberek nincsenek tisztában a hatásukkal, vagy nem ismerik ezek megfelelő használatát

– magyarázta Tonya Lane, kozmetikai vegyész a Women’s Health-nek.

A szilikonok meglepő előnyei, amikből rengeteget profitálhatsz

Bár már biztosan számtalan olyan cikkel találkoztál, amely a szilikonok hátrányait helyezte fókuszba, egyes szakértők szerint ez az összetevő nagyon hasznos lehet a tincseid számára. Lane ugyanis azt állítja, hogy a szilikonok egyfajta vékony réteget képeznek a hajszálak körül, ezáltal segítenek megőrizni a haj nedvességtartalmát, és csökkentik a súrlódást a hajszálak között, amivel elkerülhető a gubancolódás. Sőt, simább textúrát és fényesebb megjelenést eredményeznek, használatukkal pedig sokkal könnyebben kifésülhető hajra tehetsz szert.

Amennyiben előszeretettel formázod a hajadat, érdemes olyan hővédő spray mellett letenned a voksodat, amely tartalmaz szilikonokat. Ugyanis ez az összetevő pajzsként szolgál a magas hőmérséklet ellen, és megakadályozza a hajszálak külső védőrétegének károsodását.

Hővédő spray-t az egészséges hajára fújó nő.
Vannak, akiknek érdemes kerülniük ezeket a termékeket, mások viszont rengeteget profitálhatnak belőlük.
Fotó: Shutterstock

Továbbá, ha festett hajad van, akkor sem érdemes lemondanod a szilikonokról, hiszen az amodimetikon nevű összetevő tökéletes filmréteget képez a hajadon, ezért nem véletlen, hogy annyi színvédő samponban, balzsamban és hajápolási termékben is megtalálható. A vékony bevonat ugyanis segít megakadályozni, hogy a festéket kiöblítsd hajmosás közben. Ráadásul a kutatások azt mutatják, hogy az UV-sugárzás miatti színfakulást is meggátolhatják.

A szilikontartalmú hajápolási termékek kockázatai

Bár sok szilikontartalmú termék hajból való eltávolítása bonyolultabb, mint más készítményeké, azonban a lerakódásuk egy alaposabb hajmosással könnyedén kiküszöbölhető. A szakértők ezért arra figyelmeztetnek: ha nem tisztítod meg eléggé a hajkoronádat és a fejbőrödet, akkor a szilikonok irritációt okozhatnak, és súlyosbíthatják a már meglévő problémákat.

Azoknak, akik vékonyszálú, finom, egyenes hajjal rendelkeznek, érdemes kerülniük ezeket a termékeket.

Ebből a videóból egy egyszerű otthoni hajpakolást leshetsz el:

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