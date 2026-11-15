Gyülekeznek a felhők az égen: ismét visszatér az eső

Ha az elmúlt héten nem lett volna elég az esőből, vasárnap ismét visszatér. A nap folyamán egyre több felhő gyülekezik az égen, estére pedig már néhol kisebb eső is lehet. Mutatjuk, milyen időjárás lesz vasárnap!

Nem tartott sokáig a napsütés, visszatér az esős időjárás! (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nem tartott sokáig a napsütés, visszatér az esős időjárás!

Hajnalban helyenként párásság és köd képződött, amely délelőttre megszűnik. A nap első felében még sok napsütés várható, majd délnyugat felől fokozatosan és erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben csapadék nem valószínű, estére azonban a délnyugati tájakon néhol kisebb eső már előfordulhat - írja a HungaroMet. A keleti, délkeleti szél délire fordul, és többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A Köpönyeg előrejelzései szerint a hajnalban -6 és +1 fok lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 5 és 11 fok között alakul.

Hétfőre már érdemes lesz előkészíteni az esernyőt, ugyanis az ország több részén is kialakulhatnak záporok!