Rajongók buktatták le őket! Kiderült, Zsigmond Angi kivel jött össze

Két hete még amiatt lett felkapva a fiatal rapper, Ekhoe (Tircs András), hogy elfogatóparancsot adtak ki ellene. Most viszont magánéletével kapcsolatban beszél mindenki róla, ugyanis a rajongók szerint minden jel arra utal, hogy Zsigmond Angi lehet az új szerelme. Olyanok is akadnak a hozzászólások között, akik szentül állítják, hogy már látták őket együtt Budapest utcáin. Vajon mi buktatta le őket?
A fiatal influenszer már jó ideje erősíti a szinglik táborát, azonban a kommentelők szerint már pár hónapja párkapcsolatban él. Erről eddig semmilyen információt nem árult el, viszont a rajongók furcsa megfigyelést tettek. Olyanokat, amik tényleg csak a legszemfülesebb embereknek tűnnek fel.
A közösségi oldalak világában egyre nehezebb rejtegetni valakinek a kapcsolatát, főleg, ha mindketten viszonylag sok követővel rendelkeznek. Egy ugyanolyan háttér előtt elkészülő szelfi vagy egy autóból kitett Instagram-történet is okot adhat arra, hogy elkezdődjön az összeesküvés-elméletet gyártása. Mindössze csak ennyi kellett ahhoz, hogy a rajongók rájöjjenek, hogy Zsigmond Angi és Ekhoe egy párt alkotnak.
Igen. Együtt vannak. 2 és fél hónapja
– írta az egyik kommentelő a videó alatt.
Képpel és videóval senki sem tudta bizonyítani a kapcsolatukat, ezért ez így továbbra is pletyka marad, viszont a közösségi oldalra kipakolt tartalmak miatt elég nagy a valószínűsége, hogy tényleg igaz lehet a rajongók felfedezése.
Olyan is akadt a kommentelők között, aki már személyesen is találkozott velük. „Én láttam őket, együtt vannak egy ideje” – állította egy másik rajongó.
Zsigmond Angi ezek szerint Mészáros Bende után megtalálta a nagy ő-t a fiatal eladó személyében. Ekhoe pedig a rajongók elmondása szerint a körözés előtt is együtt volt Angival, de bízzunk benne, hogy a fiatal influenszer mellett sikerül jó útra térnie.
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