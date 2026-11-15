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"Rengeteg halott ember van ezen a gépen velem" - Hátborzongató dolgot állít egy médium

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors médium
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 15. 11:00
szellemrepülőgép
Bár a szellemek létezése megosztó téma, rengeteg médium van, akik váltig állítják, hogy kapcsolatba tudnak lépni a kóbor lelkekkel. Ilyen a szellemekkel suttogó Chloe Smith is, aki szerint a repülőgépek tele vannak halottakkal.

Egy nő azt állítja, hogy csak halottakat látott, amikor végignézett legutóbbi repülőútján a folyosón, és a látványt teljes káoszként írta le. A szellemekkel suttogó Chloe Smith elmagyarázta, hogy van egy hely, ahol szeretteink a haláluk után is mindig velünk vannak: minden egyes repülőgép, amelyre felszállunk.

Kitálalt a médium: halottakkal teli repülőgépen utazott
Kitálalt a médium: halottakkal teli repülőgépen utazott. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Kitálalt a médium: halottakkal teli repülőgépen utazott

A 29 éves médium elmondása szerint több mint egy évtizede lát szellemeket, és az életét az ismeretlen felfedezésének szentelte - most azzal az állítással állt elő, hogy halottak vannak a repülőgépeken.

Mielőtt repülőre szállnék, szeretteim mellettem lesznek, valamint más utasok szellemei is

- mondta Chloe, a Derbyshire-i Ashbourne-ból.

Suttognak, emberek mellett állnak, vagy fehér fénnyel veszik körül őket védelemből. A repülés a leginkább szorongást keltő dolog számomra, de ahelyett, hogy becsuktam volna a szemem, kinyitottam, és angyalokat és szeretteimet láttam körülöttük. Tudván, hogy még a legfélelmetesebb és legaggasztóbb időkben is szeretteink mellettünk állnak. Nem azért, mert úgy döntenek, hogy repülővel utaznak, hanem azért, mert mellettünk akarnak lenni.

Chloe ezt az easyJet járatára szállva figyelt fel a kóbor lelkekre.

Rengeteg halott ember van ezen a gépen velem, és még csak nem is túlzok. Valószínűleg azt gondolod, hogy oda utazhatnak, ahová csak akarnak – miért akarnának repülővel utazni?

Elmondása szerint a szorongás során szeretteink velünk vannak. "Ahogy a repülőgép folyosójára néztem, tele volt szellemekkel. Egyáltalán nem túlzok, de jól érzem magam tőle. Gyógyultnak és védettnek érzem magam, de ez teljes káosz" - tette hozzá.

A médium úgy véli, hogy szeretteink szellemei segítenek "megváltoztatni" a repülés kimenetelét - ezt úgy teszik, hogy körülvesznek minket, hogy megnyugtassák az idegeinket, és véget vessenek a repüléssel kapcsolatos szorongásunknak.

Bár mindez meglehetősen bizarrul hangzik, Chloe számára folytonos munkát jelent, ugyanis a kóbor lelkek gyakran arra kérik, hogy üzeneteket adjon át a fedélzeten tartózkodóknak.

Ha van valami mondanivalójuk, akkor azt jelezni szokták. Például felnézek; egy férfi áll az arcom előtt, és azt mondja, hogy szóljak a négy sorral lejjebb ülő utasnak, hogy az elrejtett ékszerek egy dobozban vannak a szekrény tetején

- idézte a nő szavait a Mirror.

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