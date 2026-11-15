Meghan Markle, Brad Pitt és Selena Gomez: világsztárok, akik az üzleti életben is tarolnak

Meghan Markle nemcsak a filmvásznon és a királyi udvarban keltett hatalmas feltűnést, hanem saját életmódmárkájával az üzleti életben is új fejezetet nyitott – és korántsem ő az egyetlen. Számos világsztár kamatoztatta már a hírnevét a reflektorfényen túl, legyen szó szépségiparról, prémium italokról, világhírű étteremláncról vagy fenntartható divatbirodalomról. A hot! most összegyűjtötte azokat a hírességeket, akik vállalkozóként is milliárdokat érő birodalmat építettek fel.

Meghan Markle életmódmárkát tudhat magáénak (Fotó: AFP / hot! magazin/ AFP)

Meghan Markle

Harry herceg felesége a királyi élet után az életmódmárkák világában is új fejezetet nyitott. 2025-ben indította útjára gyümölcslekvárokat, teákat, mézeket és sütési alapanyagokat forgalmazó cégét.

Brad Pitt Angelina Jolie-val indította el válalkozását (Fotó: ZUMAPRESS.com / hot! magazin/ Northfoto)

Brad Pitt

A hollywoodi szívtipró a borászat kapcsán építette fel egyik legizgalmasabb üzleti vállalkozását. Angelina Jolie-val még 2008-ban vásárolták meg a dél-franciaországi Château Miraval bir­tokot, amely később nemzetközi hírnévre tett szert. A volt házastársak közötti jogi vita azóta is tart a vállalkozás kapcsán.

Fent tartható divatmárka nagykövete (Fotó: PA / hot! magazin/ Northfoto)

Stella McCartney

Paul McCartney lánya a fenntarthatóság egyik ismert képviselőjévé vált. Stella 2001-ben indította el saját divatmárkáját, amelynek tervezésében a kezdetektől fontos sze­repet kapott az állatbarát szemlélet. Kollekcióiban nem használ hagyományos bőrt, szőrmét és tollat.

Saját sminkmárkát alapított ami a Rare Beauty névre hallgat (Fotó: Burt Harris / hot! magazin/ Northfoto)

Az éne­kesnő a szépségipart is meghó­dította. Márkája a sminktermékek mellett az önelfogadást és a természetes szépséget helyezi előtérbe. A vállalkozás a mentális egészséggel foglalkozó szervezeteket is támogatja.