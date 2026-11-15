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Meghan Markle, Brad Pitt és Selena Gomez: világsztárok, akik az üzleti életben is tarolnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 15. 13:00
selena gomezmárka
A vörös szőnyegen már bizonyítottak. Ám Meghan Markle-hoz hasonlóan sokan az üzleti világban is komoly sikereket értek el a sztárok közül, és saját szépségmárkát, luxusitalt, étteremláncot vagy éppen divatbirodalmat építettek fel.
N. V.
A szerző cikkei

Meghan Markle nemcsak a filmvásznon és a királyi udvarban keltett hatalmas feltűnést, hanem saját életmódmárkájával az üzleti életben is új fejezetet nyitott – és korántsem ő az egyetlen. Számos világsztár kamatoztatta már a hírnevét a reflektorfényen túl, legyen szó szépségiparról, prémium italokról, világhírű étteremláncról vagy fenntartható divatbirodalomról. A hot! most összegyűjtötte azokat a hírességeket, akik vállalkozóként is milliárdokat érő birodalmat építettek fel.

Meghan Markle 2025-ben indította el lekvárokat és mézeket forgalmazó cégét.
Meghan Markle életmódmárkát tudhat magáénak (Fotó: AFP / hot! magazin/ AFP)

Meghan Markle 

Harry herceg felesége a királyi élet után az életmódmárkák világában is új fejezetet nyitott. 2025-ben indította útjára gyümölcslekvárokat, teákat, mézeket és sütési alapanyagokat forgalmazó cégét.

A válalkozását a borászat kapcsán indított el.
Brad Pitt Angelina Jolie-val indította el válalkozását (Fotó: ZUMAPRESS.com / hot! magazin/ Northfoto)

Brad Pitt 

A hollywoodi szívtipró a borászat kapcsán építette fel egyik legizgalmasabb üzleti vállalkozását. Angelina Jolie-val még 2008-ban vásárolták meg a dél-franciaországi Château Miraval bir­tokot, amely később nemzetközi hírnévre tett szert. A volt házastársak közötti jogi vita azóta is tart a vállalkozás kapcsán.

Stella bátran kiáll az állatok védelme mellett,
Fent tartható divatmárka nagykövete (Fotó: PA / hot! magazin/ Northfoto)

Stella McCartney 

Paul McCartney lánya a fenntarthatóság egyik ismert képviselőjévé vált. Stella 2001-ben indította el saját divatmárkáját, amelynek tervezésében a kezdetektől fontos sze­repet kapott az állatbarát szemlélet. Kollekcióiban nem használ hagyományos bőrt, szőrmét és tollat.

A színésznő hangsúlyozza az önelfogadást.
Saját sminkmárkát alapított ami a Rare Beauty névre hallgat (Fotó: Burt Harris / hot! magazin/ Northfoto)

Selena Gomez 

Az éne­kesnő a szépségipart is meghó­dította. Márkája a sminktermékek mellett az önelfogadást és a természetes szépséget helyezi előtérbe. A vállalkozás a mentális egészséggel foglalkozó szervezeteket is támogatja.

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(Fotó: hot! magazin)

 

 

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