Meghan Markle, Brad Pitt és Selena Gomez: világsztárok, akik az üzleti életben is tarolnak

Meghan Markle nemcsak a filmvásznon és a királyi udvarban keltett hatalmas feltűnést, hanem saját életmódmárkájával az üzleti életben is új fejezetet nyitott – és korántsem ő az egyetlen. Számos világsztár kamatoztatta már a hírnevét a reflektorfényen túl, legyen szó szépségiparról, prémium italokról, világhírű étteremláncról vagy fenntartható divatbirodalomról. A hot! most összegyűjtötte azokat a hírességeket, akik vállalkozóként is milliárdokat érő birodalmat építettek fel.
Harry herceg felesége a királyi élet után az életmódmárkák világában is új fejezetet nyitott. 2025-ben indította útjára gyümölcslekvárokat, teákat, mézeket és sütési alapanyagokat forgalmazó cégét.
A hollywoodi szívtipró a borászat kapcsán építette fel egyik legizgalmasabb üzleti vállalkozását. Angelina Jolie-val még 2008-ban vásárolták meg a dél-franciaországi Château Miraval birtokot, amely később nemzetközi hírnévre tett szert. A volt házastársak közötti jogi vita azóta is tart a vállalkozás kapcsán.
Paul McCartney lánya a fenntarthatóság egyik ismert képviselőjévé vált. Stella 2001-ben indította el saját divatmárkáját, amelynek tervezésében a kezdetektől fontos szerepet kapott az állatbarát szemlélet. Kollekcióiban nem használ hagyományos bőrt, szőrmét és tollat.
Az énekesnő a szépségipart is meghódította. Márkája a sminktermékek mellett az önelfogadást és a természetes szépséget helyezi előtérbe. A vállalkozás a mentális egészséggel foglalkozó szervezeteket is támogatja.
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