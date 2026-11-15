Katus Attila nem fogta vissza magát: Ezért tartja életveszélyesnek a legújabb edzőtermi őrületet!

Egyre több új módszer, táplálékkiegészítő és életmódtrend jelenik meg az edzőtermek világában és a közösségi médiában. A gyors eredmények iránti vágy különösen a fiatalokat ösztönözheti arra, hogy olyan megoldásokat is kipróbáljanak, amelyeknek nem ismerik pontosan az egészségügyi kockázatait. A teljesítményfokozó szerek, a nem kellően ellenőrzött készítmények és a szélsőséges diéták terjedése ezért egyre nagyobb figyelmet érdemel. Ezzel a felelőtlen, pusztító trenddel szemben ezúttal Katus Attila, a hazai fitneszélet egyik leghitelesebb alakja emelte fel a szavát, aki kőkeményen helyre tette a divatos téveszméket és a gátlástalan profitvadászokat.

Katus Attila világbajnok sportoló joggal formálhat véleményt a témában (Fotó: Bors)

Katus Attila nem hisz a rövidtávú megoldásokban

Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportoló, életmód-tanácsadó szerint az egyik legfontosabb feladat, hogy a fiatalok megértsék: az egészséget nem néhány hónapra, hanem egy egész életre kell megőrizni.

„Fiatal korban az ember természetes módon bátrabb, szívesebben kísérletezik, és sokszor kevésbé gondol arra, hogy a döntéseinek hosszú távú következményei is lehetnek” – fogalmazott a sportember.

Attila szerint érthető, hogy sokan szeretnének rövid idő alatt látványos eredményeket elérni, különösen a nyári időszak közeledtével. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos gyors fejlődést ígérő módszerek komoly egészségügyi kockázatokkal járhatnak.

„Az élet egy hosszútávfutás. Érdemes úgy gondolkodnunk, hogy ne csak most legyünk jó formában, hanem tíz, húsz vagy akár harminc év múlva is egészségesek és aktívak maradhassunk” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ő maga mindig is a természetes fejlődésben, a következetes edzésmunkában és a tudatos életmódban hitt.

Nagy károkat okozhat, ha rossz emberre hallgatunk

A sportoló iskolákban és óvodákban tartott programjain is rendszeresen beszél a mozgás, az egészséges életmód és a tudatos döntések jelentőségéről. Úgy véli, a megfelelő szemlélet kialakítását már fiatal korban érdemes elkezdeni. A mai információbőségben ugyanakkor egyre nehezebb eligazodni az egészséggel kapcsolatos tanácsok között. A közösségi média számos hasznos ismeretet kínál, de nem minden népszerű módszer mögött áll megfelelő tudományos háttér.

Ma már rengeteg helyről szerezhetünk információkat, ami alapvetően jó dolog. Ugyanakkor fontos, hogy megtanuljuk megkülönböztetni a megalapozott tanácsokat azoktól, amelyek mögött még nincs elegendő tapasztalat vagy tudományos bizonyíték. Érdemes körültekintően megválasztanunk, hogy kinek a tanácsait fogadjuk meg. Számomra a szakmai tudás, a tapasztalat és a felelősségteljes hozzáállás a legfontosabb

– emelte ki.

Katus Attila a napjainkban egyre népszerűbb longevity, vagyis az egészséges élettartam meghosszabbítását célzó szemléletről is beszélt. Szerinte ez rendkívül izgalmas, sok lehetőséget tartogató terület, hiszen az orvostudomány folyamatosan fejlődik. Ugyanakkor fontos különbséget tenni a tudományosan igazolt módszerek és az egyelőre kevésbé bizonyított megoldások között.