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5 dolog, amit szinte mindenki rosszul csinál az ételek lefagyasztásakor

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors konyhai tippek
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 08. 12:30
élelmiszerpazarlásélelmiszerminőségfagyasztás
Sokan úgy gondolják, hogy a fagyasztóba kerülő ételekkel már nincs több teendőjük, pedig ez nagy tévedés. A fagyasztás remek módszer az alapanyagok és maradékok eltarthatóságának növelésére, de néhány gyakori hibával jelentősen ronthatjuk az ételek minőségét és szavatosságát.
K.B.
A szerző cikkei
  • Nem mindegy, hogy mely élelmiszereket fagyasztod le, és hogyan tárolod azokat a hűtőszekrényedben.
  • Egyetlen rossz lépés is elronthatja a fagyasztott élelmiszerek minőségét.
  • Megmutatjuk a leggyakoribb hibákat, amelyeket szinte mindenki elkövet, ha fagyasztásra kerül a sor.

Az ételek fagyasztása segíthet csökkenteni az élelmiszer-pazarlást, azonban csak akkor őrzi meg az alapanyagok ízét és állagát, ha megfelelően végezzük. A legtöbb ember ugyanazokat a bakikat követi el újra és újra, amelyek miatt a később elővett fogások már korántsem olyan finomak, mint amikor a mélyhűtőbe kerültek. Alább élelmiszer-tárolási tippekkel segítünk, hogy te ne kerülj ebbe a helyzetbe!

Fagyasztás, fagyasztott zöldségek és légmentes tasakok
Többet nem fog gondot jelenteni a fagyasztás, ha odafigyelsz néhány apróságra. Fotó: 123RF

Élelmiszerek lefagyasztása: ezek a leggyakoribb hibák

Megmutatjuk azokat a lépéseket, amelyeket a legtöbben figyelmen kívül hagynak, pedig ezzel veszélybe kerülhet az ételek szavatossága.

1. Rossz csomagolást használunk

A nem megfelelően záródó dobozok vagy zacskók miatt levegő kerülhet az étel mellé. Ennek következménye lehet felengedés után a rosszabb íz, a kiszáradás vagy a jegesedés. A légmentes tárolás a fagyasztott élelmiszer minőségmegőrzésének egyik legfontosabb feltétele.

2. Nem írjuk rá a dátumot

Akármilyen jól működik a mélyhűtő, nem minden áll el örökké. Egy egyszerű címkével könnyen nyomonkövethető, mikor került oda az adott étel. Ez az egyik legalapvetőbb szabály minden fagyasztási útmutató szerint.

3. Túl sok ételt zsúfolunk a fagyasztóba

A túlpakolt készülékben romlik a levegő áramlása, ami lassíthatja a hűtést. Az élelmiszerek lefagyasztása során fontos, hogy a hideg levegő szabadon keringhessen az egyes csomagok között.

4. Olyan alapanyagokat is lefagyasztunk, amelyek nem viselik jól

Habár sokan úgy vélik, szinte minden mehet a mélyhűtőbe, ez nem igaz. Érdemes előre utánanézni, mit lehet fagyasztani, és mi az, amit inkább frissen fogyasszunk el. Egyes tejtermékek, saláták vagy magas víztartalmú zöldségek állaga például jelentősen romolhat a kiolvasztás után.

5. Újrafagyasztjuk a már felengedett ételeket

A készételek fagyasztása terén gyakran követik el azt a hibát az emberek, hogy visszafagyasztják a már felengedett ételeket, miután nem tudták az egész adagot elfogyasztani. Az ask.usda szakértői szerint a nyers vagy főtt ételek kizárólag akkor fagyaszthatók le újra, ha korábban kiengedési céllal vettük ki, és azóta sima hűtőben tároltuk, illetve 2 óránál tovább nem hagytuk kint azokat – azonban az étel minősége szinte biztosan romlik tőle: romlik az állaga, kiszáradhat, és az íze sem lesz a régi. Ezért azt javasolják, hogy csak annyi ételt vegyünk elő a mélyhűtőből, amennyit valóban felhasználunk, így elkerülhető a felesleges újrafagyasztás.

Nem minden étel reagál egyformán

Jó hír, hogy számos fogás kiválóan tűri a mélyhűtést. A levesek, pörköltek, rakott ételek és sok egytálétel kifejezetten jól eltartható. Szakértők szerint a jól fagyasztható főtt ételek közé tartoznak azok a fogások, amelyek nem tartalmaznak nagy mennyiségű nyers zöldséget és tejterméket. A megfelelő tárolás érdekében érdemes követni néhány egyszerű élelmiszer-tárolási tippet: mindig használjunk jól záródó edényt, porciózzuk az ételeket, és lehetőleg ne fagyasszuk vissza azt, amit már egyszer kiolvadt állapotban tároltunk. A tudatos lefagyasztás nemcsak pénzt spórolhat a családnak, hanem segíthet abban is, hogy mindig legyen otthon gyorsan felhasználható alapanyag vagy kész fogás. 

További hasznos tippekért nézd meg ezt a videót:

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