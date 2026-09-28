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Ha ősz, akkor nagytakarítás: így szagtalanítsd a hűtőt egyszerűen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nagytakarítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 28. 18:30
hűtőszekrényszagtalanításkonyhai tippek
A hűtőszekrény megtisztítása sokak számára az őszi nagytakarítás egyik legkevésbé kedvelt feladata, pedig érdemes rendszeresen elvégezni. A hűtő szagtalanítása nemcsak a kellemetlen bukétól szabadít meg, hanem higiénikusabbá is teszi a konyhát, ráadásul néhány egyszerű házi praktikával pillanatok alatt tartós eredményt érhetünk el.
K.B.
A szerző cikkei
  • Cikkünkben megmutatjuk, mi okozhatja a kellemetlen szagokat a hűtőszekrényben, 
  • hogyan szagtalaníthatod egyszerűen a fridzsidert,
  • és hogy milyen trükkökkel előzheted meg, hogy máskor is büdös legyen a hűtőszekrényben.

Az ősz sok háztartásban egyet jelent a nagyszabású rendrakással és takarítással. Ilyenkor nemcsak az ablakok, a szekrények vagy a függönyök kerülnek sorra, hanem azok a helyek is, amelyek a hétköznapok rohanásában könnyen háttérbe szorulnak. Mutatjuk a hűtő szagtalanításának lépéseit és egy trükköt, amellyel hosszú távon véget vethetsz a kellemetlen szagoknak.

Hűtő szagtalanítása és takarítása
Hűtő szagtalanítás egyszerűen és olcsón: mutatjuk a lépéseket. Fotó: Shutterstock

Hűtő szagtalanítása házilag: olcsó és egyszerű lépések

A probléma alkalmi megszüntetéséhez csupán egy hozzávalóra van szükség, azonban ha tartós eredményt szeretnénk elérni, akkor óhatatlanul is szükséges, hogy rendszeresen kitakarítsuk a fridzsiderünket, és odafigyeljünk rá, hogy a lejárt szavatosságú ételek a kukába kerüljenek, a szagosabb élelmiszereket pedig bedobozolva vagy lefedve tároljuk a hűtőszekrényben.

Mitől van szag a hűtőben?

  • Legtöbbször a romlandó vagy lejárt élelmiszerek okozzák.
  • Néha elég egy elfelejtett fél sajt, vagy egy rosszul lezárt ételes doboz, és már megvan a baj.
  • A legnagyobb probléma, hogy más ételek is átvehetik a szagot, ha nem vesszük észre időben.

Ha viszont mindenre odafigyeltünk, mégis fennáll a büdös hűtőszekrény problémája, akkor ideje elővennünk a háztartási csodaszert, a szódabikarbónát!

Hogyan szagtalanítsuk a hűtőt?

Azt már tudjuk, hogy a büdős hűtő megszüntetésének első lépése a kipakolás és a polcok áttakarítása. De mi következik ezután? A legegyszerűbb módszer, ha egy kisebb tálkába néhány evőkanál szódabikarbónát szórunk, majd a hűtő egyik polcára helyezzük. Ha a szagok erősebbek, a polcokat és a belső felületeket is áttörölhetjük langyos víz és szódabikarbóna keverékével. A hűtő szagtalanítás vegyszerek nélkül is hatékony lehet, ehhez elegendő 3 havonta kicserélni a behelyezett szódabikarbónás tálat – írja a KitchenAig. A szakértői lap szerint további jó trükk lehet, ha néha citromot is bevetünk a hatás fokozása érdekében. A friss citrusillat kellemesebbé teszi a hűtő belső terét, és segít elfedni a makacs szagokat. Áttörölhetjük a polcokat is citromos vízzel, valamint egy félbevágott citromot is elhelyezhetünk egy kis tálkában a polcokra.

A legfontosabb hűtőtisztítási tipp a megelőzés

  • Rendszeresen nézd át a hűtő tartalmát, és időben távolítsd el a romlásnak indult élelmiszereket.
  • A maradékokat mindig jól záródó dobozban tárold, így a szagok nem terjednek szét a hűtőben.
  • Havonta egyszer végezz egy gyors hűtőtisztítást, és a kifolyt folyadékokat töröld fel.
  • Ha tartósan megszüntetnéd a problémát, használd bátran a szódabikarbónát.

A hűtő megtisztításának lépéseit itt tudod végignézni:

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