Ha ősz, akkor nagytakarítás: így szagtalanítsd a hűtőt egyszerűen

Az ősz sok háztartásban egyet jelent a nagyszabású rendrakással és takarítással. Ilyenkor nemcsak az ablakok, a szekrények vagy a függönyök kerülnek sorra, hanem azok a helyek is, amelyek a hétköznapok rohanásában könnyen háttérbe szorulnak. Mutatjuk a hűtő szagtalanításának lépéseit és egy trükköt, amellyel hosszú távon véget vethetsz a kellemetlen szagoknak.
A probléma alkalmi megszüntetéséhez csupán egy hozzávalóra van szükség, azonban ha tartós eredményt szeretnénk elérni, akkor óhatatlanul is szükséges, hogy rendszeresen kitakarítsuk a fridzsiderünket, és odafigyeljünk rá, hogy a lejárt szavatosságú ételek a kukába kerüljenek, a szagosabb élelmiszereket pedig bedobozolva vagy lefedve tároljuk a hűtőszekrényben.
Ha viszont mindenre odafigyeltünk, mégis fennáll a büdös hűtőszekrény problémája, akkor ideje elővennünk a háztartási csodaszert, a szódabikarbónát!
Azt már tudjuk, hogy a büdős hűtő megszüntetésének első lépése a kipakolás és a polcok áttakarítása. De mi következik ezután? A legegyszerűbb módszer, ha egy kisebb tálkába néhány evőkanál szódabikarbónát szórunk, majd a hűtő egyik polcára helyezzük. Ha a szagok erősebbek, a polcokat és a belső felületeket is áttörölhetjük langyos víz és szódabikarbóna keverékével. A hűtő szagtalanítás vegyszerek nélkül is hatékony lehet, ehhez elegendő 3 havonta kicserélni a behelyezett szódabikarbónás tálat – írja a KitchenAig. A szakértői lap szerint további jó trükk lehet, ha néha citromot is bevetünk a hatás fokozása érdekében. A friss citrusillat kellemesebbé teszi a hűtő belső terét, és segít elfedni a makacs szagokat. Áttörölhetjük a polcokat is citromos vízzel, valamint egy félbevágott citromot is elhelyezhetünk egy kis tálkában a polcokra.
A hűtő megtisztításának lépéseit itt tudod végignézni:
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