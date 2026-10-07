A dietetikus rántotta le a leplet: ezek a legegészségesebb diófélék

Habár gyakran egy kalap alá vesszük a dióféléket, a tápértékük igencsak eltérhet. Némelyek különösen jó forrásai a többszörösen telítetlen zsírsavaknak, míg mások jelentős mennyiségű magnéziumot és növényi vegyületeket tartalmaznak. Mely diófélék tehát a legegészségesebbek? Damian Parol dietetikus három olyan fajtát emelt ki, amelyekre szerinte érdemes különös figyelmet fordítani.
Az első helyen a dió landolt, amely nagy mennyiségű többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmaz, beleértve az alfa-linolénsavat (ALA), egy omega-3 zsírsavat. Ez különösen fontos, mivel az ALA egy esszenciális zsírsav, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem képes elegendő mennyiséget előállítani belőle. A dió beépítése a mindennapi étrendbe tehát része lehet egy olyan étrendnek, amely segít fenntartani az egészséges lipidprofilt.
A pisztácia végzett a második helyen, melynek erőssége a növényi szterinek, a lutein és a zeaxantin jelenlétében rejlik, ez a két vegyület pedig különösen fontos a szem egészsége szempontjából. A vásárláskor azonban érdemes a sótlan verziót választani, a túlzottan fűszerezett fajtákkal ugyanis könnyen túlzásba lehet vinni a nátrium mennyiségét.
A harmadik helyezett a mandula lett, melynek különösen figyelemre méltó a magnézium-, E-vitamin- és rosttartalma. A magnézium többek között hozzájárul az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséhez. Az E-vitamin segít megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, míg a rost támogatja az emésztőrendszer működését és segíthet fenntartani a teltségérzetet.
Bár lemaradt a dobogóról, nem lehet elmenni szó nélkül a földimogyoró mellett sem, amit általában diófélének tekintenek, botanikailag azonban hüvelyes. Ez viszont nem változtat azon a tényen, hogy mind a földimogyoró, mind a jó minőségű mogyoróvaj értékes része lehet az étrendnek.
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Sokan talán nem is sejtik, de a dió több, mint csupán egy őszi csemege: a történelem egy olyan misztikus termése, amely összeköti az ókori görög mitológiát, Nagy Sándor birodalmát és a természeti jelenségeket. A részleteket ITT lehet elolvasni!
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