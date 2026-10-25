„Miről beszélünk?” – Megszólalt a műsorvezető, szerinte igazságtalanság lenne, ha nem ő nyerné az Aranylabdát

Október 26-án megrendezik a világ legnagyobb presztizsű futballgáláját, ahol átadják az év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát. A brit fővárosban, Londonban esedékes jubileumi díjátadó közeledtével a futballvilág ismét lázban ég, a szakértők, a szurkolók és a sztárok pedig egyaránt azt latolgatják, hogy ki érdemli meg leginkább a rangos elismerést. Az idei évben különösen kiélezett a verseny, hiszen a harmincas szűkített jelöltlista olyan nehézsúlyú favoritokat vonultat fel, mint a Bayern München gólvágója, Harry Kane, a Real Madrid francia csillaga, Kylian Mbappé, vagy az FC Barcelona fiatal zsenije, Lamine Yamal. A hazai sztárvilág is hallatta a hangját az ügyben: megkérdeztünk két ismert fociőrültet, Cookyt és Aurelio Caversacciót, hogy kit hoznának ki Aranylabda győztesnek, ha ők ülhetnének a szavazóbizottságban.

Tavaly Ousmane Dembélé örülhetett az Aranylabda gálán, idén új győztest avathatnak (Fotó: Origo)

Cooky Mbappénak adná a díjat: újra francia Aranylabda győztest avatunk?

A népszerű lemezlovas, Cooky nem kertelt, amikor a francia támadó esélyeiről kérdezték, és bár szerinte sokan fogják érte kritizálni, ő Kylian Mbappénak adná a labdát. Úgy véli, az elképesztő góltermés önmagáért beszél:

Sokan fognak kritizálni engem, de butaság lenne elvitatni a teljesítményét. Mbappénak adnám, hiszen ő rúgta a legtöbb gólt a spanyol ligában, a Bajnokok Ligájában és a vb-n is, miről beszélünk? Ha nem ő nyer, akkor mégis ki?

– tette fel a költői kérdést Cooky. Ugyanakkor elismeréssel adózott a fiatal spanyol tehetség előtt is, ám szerinte a világbajnokságon Lamine Yamal nem hozta a legmagasabb tudásszintjét. Hozzátette azonban, hogy a Barcelona kiválósága előtt még fényes jövő áll, és biztos benne, hogy a pályafutása során több Aranylabdát is el fog majd hódítani. A logika szerinte azt diktálná, hogy számára a legfőbb esélyes vigye haza a trófeát, de a levegőben lóg egy esetleges meglepetés.

Cooky szerint Yamal nyer még eleget a későbbiekben (Fotó: Szabolcs László)

Aurelio a fiatal titánnak adná

Aurelio Caversaccio úgy véli, a végső győzelemnek Yamal és Mbappé között kell eldőlnie: „Yamal és Mbappé között kell, hogy eldőljön. Én előbbinek adnám, persze azon sem lepődnék meg, ha utoljára megkapná Messi kamura, volt már rá példa, hogy nem neki kellett volna kapnia, mégis megkapta.” Aurelio szerint Yamal játékstílusa egyenesen ritkaságszámba megy, és a megmozdulásairól Ronaldinho jut eszébe. A fiatal spanyol klasszis mögött ráadásul komoly csapatsikerek is állnak, hiszen világbajnoki, spanyol bajnoki és szuperkupa győzelmekkel a háta mögött érkezhet a gálára. Aurelio ráadásul viccesen Cooky elfogultságára is reagált:

Egyem meg a Cooky szívét, nagyon szeretem, de kicsit elfogult ebben. Mbappé sem a vb-n, sem a BL-ben nem jutott el a végéig. Vitathatatlan a teljesítménye, sok gólt lőtt, de arra ott az Aranycipő

– jelentette ki.