„Elég nagy pofára esés volt” – megszólalt az első hajszáról az Ázsia Expressz sztárja

Az Ázsia Expressz 2026-os évadának első kiesői Csomor Csilla és Deutsch Anita lettek, akik bár némileg lemaradtak a többiektől a feladatok során, de így sem adták fel, és mindent beleadva küzdöttek a kaland-reality első hajszájában. A másik két páros, azaz Gombos Edina és Alberto, valamint a hajszáról elsőként visszatérő Molnár Viktor és Titusz jobbnak bizonyultak, így ők továbbra is versenyben vannak az Ázsia Expressz fődíjáért. A feladatok azonban számukra is brutálisnak érződtek, amiről most Molnár Titusz mesélt lapunknak.

Az Ázsia Expressz Molnár Viktor és Titusz számára is igen nagy kihívás, pedig a fiatal versenyző úgy gondolta, minden simán megy majd nekik (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Viktor és Molnár Titusz, az Ázsia Expressz 7. évadának apa-fia párosa a hét eleji kihívásokat nagy sikerrel vették, a hajsza előtti napjuk mégsem úgy sikerült, mint tervezték. Ezzel azonban a fiúk csak az eredményhirdetéskor szembesültek, így igencsak meglepte őket: biztosan küzdeniük kell, hogy megússzák a kiesést.

Mielőtt elindultunk az Ázsia Expressz forgatására, volt egy olyan elképzelésem, hogy minden teljesen simán fog menni, mi majd gond nélkül menetelünk előre, és minimális bökkenőkkel átvészeljük ezt a kalandot. Ehhez képest elég nagy pofára esés volt, amikor az első héten biztos hajszázók lettünk. Igazából nem is tudtam aludni aznap

– idézte fel Titusz.

Molnár Viktor Titusz segítségével bármilyen kihívást átvészel, ami elé az Ázsia Expressz állítja őket (Fotó: TV2)

Titusz fejében meg sem fordult, hogy ők lesznek az Ázsia Expressz kiesői

Bár a hajsza előtti napon kevésbé volt magabiztos, édesapjával, Molnár Viktorral reggelre felszívták magukat, így Titusz már az induláskor nyugodt volt a visszatérésükkel kapcsolatban.

Reggel már semmiféle kétely nem volt bennem azzal kapcsolatban, hogy bent maradunk. Biztos voltam benne, hogy meg fogjuk oldani apával, szóval, nem volt bennem pánik, hogy Úristen, kieshetünk az első héten. Már akkor megfogalmazódott bennem, amikor a rajtnál álltunk Nóri mellett, hogy biztos nem megyünk haza, úgyhogy teljes önbizalommal vágtunk neki a napnak, pedig nem sejtettük, mi vár ránk

– vallotta be a mezőny legfiatalabb versenyzője.

„Megterhelő volt nekünk is, főleg az a feladat, amikor köveket kellett cipelnünk. Azt apa és én is megszenvedtük. Aggódni nem aggódtam érte, mert tisztában vagyok a képességeivel, szóval tudom, hogy ha oda koncentrál és erőt gyűjt, akkor simán meg tudja csinálni. Inkább csak próbáltam egy kicsit motiválni, hogy ne azt mondja egy adott ponton: itt most elég, és nem bírja, hanem csináljuk meg” – magyarázta.