Leleplezzük a tepsis krumpli titkát: ettől lesz igazán ropogós

A tepsis krumpli méltán olyan népszerű köret, és bár az elkészítése roppant egyszerűnek tűnik, mégsem mindig lesz kívül ropogós, belül pedig puha az eredmény. Mutatjuk, mit próbálj ki, hogy mennyei legyen!

A tepsis krumpli köretként és egytálételként is fogyasztható

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A tepsis krumpli elkészítésének titka

Ősszel egyre több konyhában sül tepsis krumpli, ami remek köret, de akár mártogatóssal komplett főétel is lehet. A tökéletes sült burgonya állagának eléréséhez azonban nem elég egyszerűen feldarabolni a krumplit, meglocsolni olajjal, majd bedoni a sütőbe. Ha ropogós végeredményre vágyunk, érdemes a burgonyát sütés előtt egy kevés búzadarával összeforgatni.

A ropogós burgonya másik fontos trükkje az előfőzés. A megtisztított, nagyobb darabokra vágott krumplit sós vízben érdemes körülbelül 10 percig főzni, majd röviden tovább párolni. Ezután le kell szűrni, és egy kicsit össze is lehet rázni a lábasban - írja a Mindmegette. Ettől a burgonyadarabok széle kissé megtörik, és ezek sülnek majd különösen ropogósra. A leszűrt burgonyát érdemes néhány percig fedetlenül pihentetni is, hogy a felesleges gőz és nedvesség távozzon. Ezután a recept szerint jöhet a búzadara, majd a forró zsiradék.

Figyelni kell arra is, hogy a sütőt és a jó minőségű, lehetőleg zománcozott, de mindenképp tapadásmentes tepsit is előmelegítsük. A burgonyát 200 fokos sütőben érdemes sütni, körülbelül 15 perc után pedig meg kell fordítani. Ezután további 10–20 perc alatt szépen aranybarnára és ropogósra sülhet.