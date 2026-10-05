Leleplezzük a tepsis krumpli titkát: ettől lesz igazán ropogós

A tepsis krumpli méltán olyan népszerű köret, és bár az elkészítése roppant egyszerűnek tűnik, mégsem mindig lesz kívül ropogós, belül pedig puha az eredmény. Mutatjuk, mit próbálj ki, hogy mennyei legyen!
Ősszel egyre több konyhában sül tepsis krumpli, ami remek köret, de akár mártogatóssal komplett főétel is lehet. A tökéletes sült burgonya állagának eléréséhez azonban nem elég egyszerűen feldarabolni a krumplit, meglocsolni olajjal, majd bedoni a sütőbe. Ha ropogós végeredményre vágyunk, érdemes a burgonyát sütés előtt egy kevés búzadarával összeforgatni.
A ropogós burgonya másik fontos trükkje az előfőzés. A megtisztított, nagyobb darabokra vágott krumplit sós vízben érdemes körülbelül 10 percig főzni, majd röviden tovább párolni. Ezután le kell szűrni, és egy kicsit össze is lehet rázni a lábasban - írja a Mindmegette. Ettől a burgonyadarabok széle kissé megtörik, és ezek sülnek majd különösen ropogósra. A leszűrt burgonyát érdemes néhány percig fedetlenül pihentetni is, hogy a felesleges gőz és nedvesség távozzon. Ezután a recept szerint jöhet a búzadara, majd a forró zsiradék.
Figyelni kell arra is, hogy a sütőt és a jó minőségű, lehetőleg zománcozott, de mindenképp tapadásmentes tepsit is előmelegítsük. A burgonyát 200 fokos sütőben érdemes sütni, körülbelül 15 perc után pedig meg kell fordítani. Ezután további 10–20 perc alatt szépen aranybarnára és ropogósra sülhet.
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