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Sminkelj, mint egy díva: Marilyn Monroe titkos szépségápolási praktikáit te is ellesheted

Sminkelj, mint egy díva: Marilyn Monroe titkos szépségápolási praktikáit te is ellesheted

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Marilyn Monroe
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 25. 19:30
praktikaszépségtrükk
A hollywoodi csillogás koronázatlan királynője nem csupán a genetikának köszönhette igéző megjelenését. Marilyn Monroe szépségtrükkjei ma is a legkeresettebb titkok közé tartoznak. Mutatjuk, hogyan varázsolj magadnak igazi hollywoodi kisugárzást!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • Marilyn Monroe szépségtrükkjei ma is izgalmas inspirációt adnak a sminkeléshez.
  • A színésznő tudatosan építette fel a porcelánbőrt, a vörös ajkakat és a ragyogó tekintetet.
  • A hollywoodi hatás kulcsa a hidratált bőr, a rétegezett rúzs és az óvatos fényjáték volt.

Marilyn Monroe szépséghez való viszonya mélyen gyökerezett nehéz gyermekkorából. Norma Jeane-ként született, szegénységben és nélkülözésben élt, árvaházban nevelkedett. Emlékirataiban felidézte azt a sorsfordító pillanatot, amikor 14 évesen először rúzsozta ki a száját és sötétítette a szemöldökét. Bár ruhája alig volt, a smink segítségével úgy érezte, mintha egy elegáns estélyit öltött volna magára. Marilyn Monroe szépségtrükkjei ma is a legkeresettebb titkok közé tartoznak, ebből válogattunk most.

Marilyn Monroe szépségtrükkjei modern változatban
Marilyn Monroe szépségtrükkjei a mai sminktrendekben is visszaköszönnek, a ragyogó bőrtől a vörös ajkakig.
Fotó: Beauty Hero /  Shutterstock 

Marilyn Monroe szépségtrükkjei

A színésznő sminkesével, Allan „Whitey” Snyderrel közösen olyan technikákat dolgozott ki, amelyekkel optikailag tökéletesítették az arcvonásait. 

1. A porcelánbőr titka

Míg napjainkban sokan a barna bőrt részesítik előnyben, Marilyn tudatosan kerülte a napot. „Szeretek mindenhol szőke lenni” – mondta egyszer viccesen, utalva arra, hogy a napbarnított bőr nem illett az általa megálmodott karakterhez. A napfény kerülése nemcsak a tejfehér bőrt biztosította számára, hanem megóvta arcát az idő előtti ráncoktól és a pigmentfoltoktól is. Ez a szemlélet ma, a fényvédelem korában aktuálisabb, mint valaha.

2. Hidratálás mindenekelőtt

Marilyn hitt abban, hogy az egészséges smink alapja a megfelelően előkészített bőr. Napjainkban a „glass skin” a divat, de ő már a 1950-es években tudta: a matt arc öregít. Gyakran használt vékony réteg vazelint a sminkje alá, hogy bőre harmatos és friss maradjon a stúdiólámpák kereszttüzében is. Bár a vazelin ma már talán túl nehéznek tűnhet primerként, a tanulság az, hogy a jó hidratáló krém nélkülözhetetlen a természetes fény eléréséhez.

3. A legendás vörös ajkak

Azt hinnénk, Marilyn csak egyetlen rúzst használt, de a valóságban a szája formázása kész mérnöki munka volt. Öt különböző árnyalatú rúzst és szájfényt alkalmaztak nála: a sötétebb vöröset a szélekre, a világosabbakat pedig a középső részre vitték fel. Ezzel a kontúrozási technikával érték el a telt, háromdimenziós hatást. A végén egy csepp fehér highlighterrel koronázták meg az alsó ajak közepét, hogy még dúsabbnak tűnjön.

4. A piros szemceruza trükkje

Marilyn Monroe szépségtrükkjei közül az egyik legmeghökkentőbb a piros szemceruza használata volt. Snyder egy apró piros pontot vagy vonalat húzott Marilyn belső szemzugába. Ez a technika elsőre furcsának tűnhet, de a kamera előtt zseniálisan működött, ugyanis a piros kontrasztja miatt a szemfehérje még fehérebbnek és tisztábbnak látszott, a tekintete pedig élénkebbé vált.

5. A barackos bőr

Sok nő igyekszik megszabadulni az arcán lévő apró pihéktől, Marilyn azonban szándékosan meghagyta őket. Rájött ugyanis, hogy ezek az apró szőrszálak lágyítják az arcát a kamera előtt, és egyfajta természetes diffúzorként működnek, ami „ragyogó glóriát” kölcsönöz a bőrének a stúdióvilágításban.

6. Kontúrozás pirosítóval 

Marilyn az orra hegyére is tett egy leheletnyi pirosítót, hogy formásabbnak mutassa azt. Emellett kerülte a túlzott púderhasználatot; csak ott fixálta a sminket, ahol feltétlenül szükséges volt (például a T-zónában), hogy megőrizze a bőr természetes textúráját.

Nézd meg Marilyn Monroe szépségtrükkjeit videón:

 

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