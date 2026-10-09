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Ettől az egy összetevőtől lesz mennyei a tojásrántotta – a titok a hűtőben lapul

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors receptötlet
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 15:30
tojásrántottareggeli
A tojásrántotta az egyik legegyszerűbb reggeli, mégis meglepően könnyű elrontani. Lehet száraz, gumis vagy éppen túl folyós, pedig néhány apró trükkel igazi krémes finomság készülhet belőle. A tojás világnapja alkalmából mutatunk egy hozzávalót, amelytől a hétköznapi rántotta egészen új szintre léphet. Mutatjuk a tökéletesen krémes tojásrántotta receptet.
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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  • A titkos hozzávaló ott lapul a hűtődben.
  • Már egy-két teáskanálnyi is lágyabbá, krémesebbé teheti a rántottát.
  • A túl magas hőmérséklet könnyen kiszáríthatja a tojást.
  • A legjobb eredményhez lassú sütés és folyamatos, óvatos keverés szükséges.

A tökéletes tojásrántotta receptjének titka nem feltétlenül a különleges fűszerekben vagy a drága alapanyagokban rejlik. Néha elég egyetlen kanálnyi olyan hozzávaló, amely szinte minden hűtőszekrényben megtalálható.

tojásrántotta receptből elkészült étel a tányéron
Mutatjuk a krémes tojásrántotta receptet! 
Fotó: Shutterstock

A tejföl lehet a tökéletes tojásrántotta receptjének titka

Sokan tejjel vagy tejszínnel próbálják lágyabbá tenni a rántottát, pedig érdemes kipróbálni egy sokkal hétköznapibb hozzávalót: a tejfölt.

A tejföl zsírtartalma kellemesen gazdag ízt ad a tojásrántottának, enyhén savanykás aromája pedig izgalmasabbá teszi a tojás természetes ízét. Sűrű állaga segíthet abban is, hogy a kész rántotta lágyabb, krémesebb érzetű legyen.

Persze a tejföl önmagában nem csodaszer: ha a tojást túl sokáig sütjük, ugyanúgy kiszáradhat. A titok a megfelelő mennyiségben és az elkészítés módjában rejlik.

Így készítsd el a mennyeien krémes rántottát

Két tojás mellé körülbelül egy evőkanál tejföl elegendő. A tojásokat üsd egy tálba, add hozzá a tejfölt, majd villával vagy habverővel dolgozd össze. Nem baj, ha a keverék nem lesz teljesen homogén.

Egy tapadásmentes serpenyőben olvassz fel kevés vajat, majd öntsd bele a tojásos keveréket. Alacsony vagy közepesen alacsony hőfokon süsd, közben spatulával lassan mozgasd a tojást a serpenyőben.

Amikor a rántotta már összeállt, de még fényes és kissé lágy, húzd le a tűzről. A forró serpenyőben ugyanis a tojás még tovább sülhet, így könnyen elveszítheti a kívánt állagát.

A kész ételt ízlés szerint sóval, frissen őrölt borssal vagy apróra vágott snidlinggel is megszórhatod.

A leggyakoribb hiba, amitől száraz lesz a rántotta

A tojásrántotta egyik legnagyobb ellensége a túl magas hőmérséklet. Erős lángon a tojás fehérjéi gyorsan megszilárdulnak, a rántotta pedig könnyen keménnyé és gumiszerűvé válhat.

A másik gyakori hiba a túlsütés. Sokan csak akkor veszik le a serpenyőt a tűzről, amikor a tojás már teljesen száraznak tűnik. Pedig a krémes rántottához érdemes valamivel korábban befejezni a sütést.

A tojás világnapja remek alkalom arra, hogy újragondoljuk ezt a klasszikus reggelit. Egy kevés tejföllel, némi vajjal és egy kis odafigyeléssel a legegyszerűbb tojásételből is különleges fogás készülhet.

Nézd meg az alábbi receptvideót is:

 

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