Ki nem találnád, mire használhatod még a fakanalat a kavargatáson kívül

Minden konyhában megtalálható ez a tárgy, mégis kevesen tudják, hogy mennyi mindenre használhatják az alapvető funkciója mellett.

Cikkünkben bemutatunk néhány kevésbé ismert fakanalas praktikát;

és megmutatjuk azt is, hogyan aknázhatod ki az eszköz titkos képességeit!

A konyhai trükkök között néha meglepő módszereket találhatunk. Elég ehhez egy hagyományos eszköz, amellyel kapcsolatban nem is gondolunk arra, mennyi mindenre használhatnánk egy kis kreativitással. A fakanál tipikusan ilyen: olcsó, minden háztartásban megtalálható, és jóval többre képes, mint az ételek kevergetésére.

Egyetlen fakanál több konyhai problémára is gyors megoldást kínálhat. Mutatjuk, hogyan!

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Fakanál trükkök, amelyek megkönnyíthetik a főzést és a takarítást

Ha érdekelnek a hasznos konyhai eszközök és a praktikus lifehack megoldások, az alábbi trükköket érdemes kipróbálnod.

1. Segíthet megelőzni a főzővíz kifutását

Ez az egyik legismertebb konyhai lifehack. Ha a forrásban lévő fazék tetejére keresztben helyezel egy fakanalat, a hab könnyebben összeesik, így kisebb eséllyel fut ki a főzővíz. Habár nem helyettesíti a hőfok csökkentését, sokszor elegendő időt nyerhetsz vele, amíg rendesen megfő az étel. Ráadásul kevesebbet is kell takarítani a gáztűzhelyen, ha nem fut ki semmi!

2. Könnyebb lehet a befőttesüveg kinyitása

A befőttesüveg kinyitása sokszor komoly kihívás. Ilyenkor a fakanál nyelével óvatosan megemelheted a tető peremét, hogy egy kis levegő jusson az üvegbe. A vákuum megszűnése után a kupak sokkal könnyebben lecsavarható. Ezzel a trükkel még a legmakacsabb befőttesüvegek is kinyílhatnak a számodra.

3. Takarításnál is jól jöhet

A nehezen elérhető helyek tisztításánál a fakanál váratlan segítséget nyújthat. Tekerj egy mikroszálas kendőt vagy papírtörlőt a végére, rögzítsd egy gumival, és máris könnyebben kitörölheted a radiátor réseit, a redőnyök közét vagy a szűkebb sarkokat.

4. Nem lesz minden csupa szósz

Főzés közben sokan a pultra vagy egy tányérra rakják a keverőkanalat. Ehelyett fektesd keresztben a fakanalat az edény tetejére. Ezzel kevesebb lesz a kosz, és a mosogatnivaló is.

5. Biztonságosabban nyithatod fel a fedőt

A forró gőz könnyen megégetheti a kezed. Egy hosszabb fakanállal távolabbról is megemelheted vagy eltolhatod a lábos fedelét, így kisebb az égés veszélye. A lyukas tetejű fedelekkel még könnyebb a dolgod: csak csúsztasd be a fakanál nyelét a nyílásba, és emeld fel azt.