A farmer lefagyasztása tényleg működik a kifakulás ellen? Teszteltük a fura házi praktikát

A farmert elég mértékkel mosni, nem kell minden használat után bedobni a gépbe, kivéve persze, ha durván szennyezett. A túlzott mosástól kifakul és gyűrődik, éppen ezért a farmer lefagyasztása lesz a te legjobb módszered. Mi már teszteltük. Te kipróbálnád ezt a házi praktikát?
Nélkülözhetetlen alapdarab, hajlamosak vagyunk rongyosra hordani. Csak kevesen tudják, hogyan lehet meghosszabbítani az élettartamát. Az Origo tesztelte, mi történik, ha a kedvenc farmergatyánkat hosszabb időre a hűtőbe zárjuk. Nézd csak!
A kellemetlen szagokat okozó baktériumok egy része a fagyasztó alacsony hőmérsékletén elpusztul. Ezáltal a farmernadrág frissebb lesz és fertőtlenítheted anélkül, hogy kitennéd a mosógép mechanikai stresszének.
A túl gyakori, magas hőfokon végzett gépi mosás és centrifugálás koptatja a farmert, roncsolja az elasztán szálakat, emiatt a nadrág elveszítheti a formáját. A fagyasztással kitolható a mosások közötti idő, így a ruhadarab hosszabb ideig őrzi meg az eredeti fazonját.
Kiválóan működik a módszer akkor, ha rágógumi vagy viasz ragadt az anyagra. A fagyás hatására a farmer szennyeződései megkeményednek és könnyen lekaparhatóvá válnak.
Ha szeretnéd két mosás között felfrissíteni kedvenc farmered, kövesd ezt a három egyszerű lépést.
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