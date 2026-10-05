A farmer lefagyasztása tényleg működik a kifakulás ellen? Teszteltük a fura házi praktikát

A farmer túl gyakori mosása gyorsíthatja az anyag kopását és kifakulását.

Egy egyszerű otthoni módszerrel két mosás között is felfrissítheted kedvenc nadrágodat.

A fagyasztás olyan csodát művel vele, hogy ezután mindig ezt a módszert akarod majd alkalmazni.

A farmert elég mértékkel mosni, nem kell minden használat után bedobni a gépbe, kivéve persze, ha durván szennyezett. A túlzott mosástól kifakul és gyűrődik, éppen ezért a farmer lefagyasztása lesz a te legjobb módszered. Mi már teszteltük. Te kipróbálnád ezt a házi praktikát?

A kék farmernadrágot 1873 óta, azaz több mint 150 éve hordják az emberek. A farmer lefagyasztása most teljesen új dimenziót nyit meg kedvenc ruhadarabunk számára

Forrás: 123rf.com

Mire jó a farmer lefagyasztása?

Nélkülözhetetlen alapdarab, hajlamosak vagyunk rongyosra hordani. Csak kevesen tudják, hogyan lehet meghosszabbítani az élettartamát. Az Origo tesztelte, mi történik, ha a kedvenc farmergatyánkat hosszabb időre a hűtőbe zárjuk. Nézd csak!

Szagtalanít és felfrissít

A kellemetlen szagokat okozó baktériumok egy része a fagyasztó alacsony hőmérsékletén elpusztul. Ezáltal a farmernadrág frissebb lesz és fertőtlenítheted anélkül, hogy kitennéd a mosógép mechanikai stresszének.

Szín- és fazonmegőrzésre

A túl gyakori, magas hőfokon végzett gépi mosás és centrifugálás koptatja a farmert, roncsolja az elasztán szálakat, emiatt a nadrág elveszítheti a formáját. A fagyasztással kitolható a mosások közötti idő, így a ruhadarab hosszabb ideig őrzi meg az eredeti fazonját.

Rágógumi eltávolítására

Kiválóan működik a módszer akkor, ha rágógumi vagy viasz ragadt az anyagra. A fagyás hatására a farmer szennyeződései megkeményednek és könnyen lekaparhatóvá válnak.

A módszer lépésről lépésre

Ha szeretnéd két mosás között felfrissíteni kedvenc farmered, kövesd ezt a három egyszerű lépést.

Helyezd a száraz nadrágot egy légmentesen zárható műanyag zacskóba

Hagyd a nadrágot a mélyhűtőben legalább 24 órán keresztül, hogy a hideg kifejthesse szagtalanító hatását.

Miután kivetted a fagyasztóból, hagyd a farmert néhány percig szobahőmérsékleten felengedni és kiszellőzni, mielőtt újra felvennéd.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: