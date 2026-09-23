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Sosem találnád ki, miért gyűjti mindenki a gesztenyét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors népszokás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 17:30
szerencsehozóőszbabonagesztenye
Az őszi időszakban gyűjtött fényes, barna gesztenyék a néphit szerint valódi energiagömbök és védelmező kabalák. A 17. századtól gesztenye lapult a kabátzsebekben, a párnák alatt, de még a régi idők nyüzsgő őszi vásáraiban is. Hogy miért? Most megtudhatod!
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A nálunk közkedvelt vadgesztenye köré font hiedelmek többsége a 17. század után alakult ki Közép-Európában.
  • A gesztenye mágikus erejébe vetett hit a nemzetközi folklórban is megjelent, nem véletlenül volt a szerencsejátékosok kabalája.
  • Sok, korábban varázslatnak hitt házi praktika mögött valójában a növény természetes illóanyagai és hatóanyagai állnak.

Az ősz a betakarítás, a befelé fordulás és a téli felkészülés időszaka – ilyenkor a természet kincseit az emberek hajlamosak voltak mágikus erővel felruházni. A gesztenye a magyar néphitben és a mindennapi paraszti életben számos népszokás, jóslás és rituálé ihletője. Összegyűjtöttük a legizgalmasabbakat a rontás elleni védelemtől a szerelmi jóslásig – ismerd meg, miért éri meg zsebben tartani néhány szemet!

Gesztenye tálkában
Más olajos terményekkel ellentétben a gesztenye alacsony zsírtartalmú, viszont szénhidrátban és rostban gazdag Fotó: Snowboy

A legizgalmasabb gesztenye-titkok – te hányat ismersz közülük?

1. Védelem a betegségek ellen

A legismertebb babona szerint ha vadgesztenyét hordasz a zsebedben, az megvéd a betegségektől. Különösen a mozgásszervi panaszok – például a reuma, az ízületi gyulladások és a köszvény – ellen tartották hatásosnak. Úgy hitték, a zsebben folyamatosan melegedő, morzsolgatott gesztenye kiszívja a fájdalmat a testből.

Egy tál gesztenye és gesztenyés illóolaj
A vadgesztenye kivonatában található eszcin erős gyulladáscsökkentő és érvédő hatású Fotó: Anuta23

2. Negatív energiák elnyelése

A népi hiedelem úgy tartja, hogy a vadgesztenye egyfajta spirituális szivacsként működik. Ha magadnál hordod,

elnyeli a környezetedben lévő negatív energiákat, a stresszt, a haragot és a rontásokat, így megvéd a környezeted negatív hatásaitól. 

Ugyanezen okból szoktak néhány szemet az ágy mellé vagy az íróasztalra is tenni.

3. Szerencse- és pénzhozó kabala

Sok kultúrában – köztük az angolszász tradíciókban – a gesztenye szerencsehozó talizmán. A termés vonzhatja a pénzt és a gazdagságot, ha a pénztárca mellett vagy azzal egy zsebben hordják. Szerencsét hoz a szerencsejátékokban és a munkával kapcsolatos ügyekben is.

Jósnő pénzérmékkel
A zsebbe rejtett gesztenye egészséget és szerencsét hozhat Fotó: ArtMari

4. A termékenység és az életerő szimbóluma

A gesztenyefa a mitológiában a megújulás és az életerő jelképe. A fényes, kemény mag a férfiak körében az életerő, a férfiasság szimbóluma volt, míg a nőknél a termékenységet és a női egészség védelmét szimbolizálta.

5. A házban és a vásárokon is kiemelt szerepe volt

A legelterjedtebb szokás a 18-19. században az volt, hogy gesztenyét tettek a párna alá vagy az ágy köré. Úgy hitték, elűzi a rémálmokat, távol tartja a rontó szellemeket, és biztosítja a pihentető alvást. Valójában a vadgesztenye illóanyagai természetes módon távol tartják a pókokat, molyokat és egyéb rovarokat. Mivel ősszel rovarok húzódtak be a meleg házakba, a gesztenye kihelyezése nagyon is praktikus védekezés volt.

Pók a lakásban
A vad- és szelídgesztenye távol tartja a pókokat a lakástól Fotó: Aygul Bulte

A vadgesztenye érése egybeesik Szent Mihály napjával, amely a gazdasági év egyik legfontosabb fordulópontja volt a magyar nép életében. Ekkor hajtották be az állatokat a legelőkről, és ekkor kezdődtek a nagy őszi vásárok, ahol a gyerekek saját maguk által gyűjtött vadgesztenyét árultak szerencsehozó amulettként. A felnőttek inkább szelídgesztenyét sütöttek, ami az őszi mulatságok és a szüreti bálok elengedhetetlen kelléke volt.

Akár a szerencsét keresed, akár a természet őszi hangulatát zárod a zsebedbe, egy-két fényes gesztenyeszem idén is tökéletes kísérőd lehet a hűvös hétköznapokon.

Mit tehet az egészségünkért a vad- és szelídgesztenye? 

A vadgesztenye nem ehető, de a belőle kivont eszcin a modern orvostudomány által is elismert gyulladás- és visszérbántalom-csökkentő. Krémekben alkalmazva kiválóan erősíti az érfalakat, javítja a vérkeringést, és enyhíti a nehézlábérzést. A szelídgesztenye ehető, tápláló szuperétel. Rendkívül gazdag C-vitaminban, B-vitaminokban és antioxidánsokban. Magas rosttartalma védi az emésztést, káliumtartalma pedig segít a vérnyomás szabályozásában.

Így készíts gesztenyéből desszertet:

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