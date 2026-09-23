Sosem találnád ki, miért gyűjti mindenki a gesztenyét

A nálunk közkedvelt vadgesztenye köré font hiedelmek többsége a 17. század után alakult ki Közép-Európában.

A gesztenye mágikus erejébe vetett hit a nemzetközi folklórban is megjelent, nem véletlenül volt a szerencsejátékosok kabalája.

Sok, korábban varázslatnak hitt házi praktika mögött valójában a növény természetes illóanyagai és hatóanyagai állnak.

Az ősz a betakarítás, a befelé fordulás és a téli felkészülés időszaka – ilyenkor a természet kincseit az emberek hajlamosak voltak mágikus erővel felruházni. A gesztenye a magyar néphitben és a mindennapi paraszti életben számos népszokás, jóslás és rituálé ihletője. Összegyűjtöttük a legizgalmasabbakat a rontás elleni védelemtől a szerelmi jóslásig – ismerd meg, miért éri meg zsebben tartani néhány szemet!

Más olajos terményekkel ellentétben a gesztenye alacsony zsírtartalmú, viszont szénhidrátban és rostban gazdag Fotó: Snowboy

A legizgalmasabb gesztenye-titkok – te hányat ismersz közülük?

1. Védelem a betegségek ellen

A legismertebb babona szerint ha vadgesztenyét hordasz a zsebedben, az megvéd a betegségektől. Különösen a mozgásszervi panaszok – például a reuma, az ízületi gyulladások és a köszvény – ellen tartották hatásosnak. Úgy hitték, a zsebben folyamatosan melegedő, morzsolgatott gesztenye kiszívja a fájdalmat a testből.

A vadgesztenye kivonatában található eszcin erős gyulladáscsökkentő és érvédő hatású Fotó: Anuta23

2. Negatív energiák elnyelése

A népi hiedelem úgy tartja, hogy a vadgesztenye egyfajta spirituális szivacsként működik. Ha magadnál hordod,

elnyeli a környezetedben lévő negatív energiákat, a stresszt, a haragot és a rontásokat, így megvéd a környezeted negatív hatásaitól.

Ugyanezen okból szoktak néhány szemet az ágy mellé vagy az íróasztalra is tenni.

3. Szerencse- és pénzhozó kabala

Sok kultúrában – köztük az angolszász tradíciókban – a gesztenye szerencsehozó talizmán. A termés vonzhatja a pénzt és a gazdagságot, ha a pénztárca mellett vagy azzal egy zsebben hordják. Szerencsét hoz a szerencsejátékokban és a munkával kapcsolatos ügyekben is.

A zsebbe rejtett gesztenye egészséget és szerencsét hozhat Fotó: ArtMari

4. A termékenység és az életerő szimbóluma

A gesztenyefa a mitológiában a megújulás és az életerő jelképe. A fényes, kemény mag a férfiak körében az életerő, a férfiasság szimbóluma volt, míg a nőknél a termékenységet és a női egészség védelmét szimbolizálta.