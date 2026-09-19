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A kóla, mint filléres háztartási csodaszer: így használd ősszel a kertben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors háztartási tippek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 19. 09:30
kertkonyhai trükkökkóla
A legtöbben kizárólag egy finom üdítőként tekintenek rá, pedig egy valódi csodaszerről van szó. A kóla a háztartásban és a kertben is rengeteget segíthet nekünk. Mutatjuk, hogyan hasznosíthatod ősszel a kertedben!
K.B.
A szerző cikkei
  • Kevesen tudják, de a kólát felhasználhatjuk kertészeti praktikák elemeként is.
  • Segíthet a komposztálásban és a rozsdás szerszámok megtisztításában.
  • Néhány kártevő elleni házi trükk alapja is lehet. Mutatjuk, hogyan hasznosíthatod a kertben a világ legismertebb üdítőitalát.

A legtöbben csak italként fogyasztják, pedig meglepően sok gyakorlati felhasználási módja lehet a ház körül. Habár a kóla leggyakrabban a konyhában kerül elő, a szakértők szerint a kertben is alkalmazhatjuk.

Egy pohár kóla
A kóla nem csak a gyomrunkba való! A kertben is hasznos lehet. Fotó: New Africa

Miért lehet hasznos a kóla az őszi kertben?

Ha valaki a kóla felhasználási módjai után kutat, valószínűleg nem az udvar vagy a növények jutnak először eszébe. Pedig a balconygarden szakértői szerint többféle módon is bevethetjük a kertünk védelmében. Mutatjuk azokat a helyzeteket, amikor a szénsavas ital hasznos lehet a kertészkedés során.

Segítheti a komposztálást

A szakmai forrás szerint a kólában található cukor táplálékot jelenthet a szerves anyagokat lebontó mikroorganizmusok számára. Emiatt egy kisebb mennyiség a komposztra öntve felgyorsíthatja a lebomlási folyamatot. Fontos azonban, hogy csak mértékkel használjuk, és ne helyettesítsük vele a rendszeres forgatást vagy a megfelelő nedvességet.

Csigacsapdaként is működhet

A csigák és meztelencsigák sok bosszúságot okozhatnak ősszel a kertben. Egy mélyebb tálba vagy pohárba kiöntött kóla vonzhatja a kártevőket, amelyek könnyen beleesnek a folyadékba. Ezt a módszert több kertészeti portál, köztük a Plantisima is ajánlja egyszerű házi praktikaként.

Kóla gyomirtóként

A gyomok a kertészek rémálmai, ám a kóla édes megoldást kínál ellenük. A savassága epusztíthatja a gyomokat, ha közvetlenül az érintett területre fújjuk. Vigyázzunk rá, hogy ne használjunk túl nagy mennyiséget, mert az károsíthatja a közeli növényeinket.

Rozsda ellen is bevethető

kóla rozsda elleni hatása talán a legismertebb az összes akalmazási mód közül. A benne található foszforsav segíthet fellazítani a rozsdaréteget a kerti szerszámokon. A rozsdás ásót, metszőollót vagy kapát érdemes rövid ideig a folyadékba áztatni, majd alaposan átdörzsölni és megtisztítani. Ugyanakkor szakértők szerint a hagyományos ecetes tisztítás gyakran hatékonyabb lehet, így a kóla inkább kiegészítő megoldásként javasolt, ha nincs otthon ecet, de maradt egy fél pohár üdítő.

A kóla hatása a gyomorra is jó lehet?

A kóla egy valódi háztartási csodaszer: nemcsak a kertben, hanem a ház többi pontján is hasznát veheted: savas összetevői segíthetnek fellazítani a makacs szennyeződéseket, így a zsíros sütőrácsok vagy odaégett edények tisztításánál is bevethető. Sokan emellett gyomorrontás vagy enyhe émelygés esetén is kortyolgatnak belőle, a hatására azonban nincs egyértelmű tudományos bizonyíték. Egy próbát azonban mindenképpen megér! Emellett sokan használják vízkőoldásra vagy különböző felületek tisztítására is. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem minden internetes tipp működik egyformán jól, ezért érdemes körültekintően alkalmazni ezeket a módszereket.

A kóla további felhasználási lehetőségeiről itt láthatsz gyakorlati példákat:

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