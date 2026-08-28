Ellepték a hangyák a lakást? Ezekkel az egyszerű trükkökkel tarthatod távol őket

A hangyák főként a tavaszi és nyári hónapokban jelenhetnek meg nagyobb számban az otthonokban. Már néhány ételmaradék, egy kevés kiömlött cukros ital vagy akár egy apró falrepedés is elegendő lehet ahhoz, hogy utat találjanak a lakásba. A védekezést ezért célszerű azzal kezdeni, hogy eltávolítjuk a számukra vonzó élelmiszerforrásokat, rendszeresen tisztán tartjuk az érintett területeket, és lehetőség szerint lezárjuk azokat a réseket, amelyeken keresztül bejuthatnak. Emellett több olyan egyszerű házi praktika is létezik, amellyel vegyszerek használata nélkül próbálhatjuk meg távol tartani a hangyákat – írja cikkében az Origo.

Jól bevált házi módszerek hangyák ellen Fotó: RHJPhtotos / Shutterstock

A hangyákat elsősorban az ételmaradékok és a cukros élelmiszerek vonzzák a lakásba.

A rendszeres takarítás és a bejutási pontok lezárása már önmagában sokat segíthet.

Bizonyos erős illatokkal és házi praktikákkal is megpróbálhatjuk távol tartani őket.

Ha elszaporodtak és az otthoni módszerek sem működnek, hangyacsapdára vagy szakemberre lehet szükség.

Jól bevált házi módszerek hangyák ellen

Így tarthatjuk távol a hangyákat a lakástól és a kerttől

A hangyák gyorsan megtalálják a földre hullott ételmaradékokat és a kiömlött, cukros italokat, és könnyen bejuthatnak a lakásba is. Bár a természetben fontos szerepet töltenek be, otthonunkban már kevésbé örülünk a jelenlétüknek. Néhány egyszerű házi módszerrel azonban megpróbálhatjuk távol tartani őket.

A sok hangya levéltetvekre is utalhat

A kertben feltűnő hangyák jelenléte egy másik problémára is felhívhatja a figyelmet. A hangyák és a levéltetvek között szoros kapcsolat van: előbbiek előszeretettel fogyasztják a levéltetvek által kiválasztott cukros mézharmatot. Ha tehát hirtelen feltűnően sok hangya jelenik meg a növények körül, érdemes azokat levéltetvek után is átvizsgálni.

Erős illatokkal is próbálkozhatunk

Mivel a hangyák általában jól meghatározható útvonalakon közlekednek, ezeket a vonulási útvonalakat érdemes megfigyelni. A népi házi praktikák szerint bizonyos erős illatú anyagok zavarhatják őket. Az ajtók, küszöbök és ablakpárkányok közelében például fokhagymával, levendulával vagy ecettel is próbálkozhatunk.