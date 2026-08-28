Ellepték a hangyák a lakást? Ezekkel az egyszerű trükkökkel tarthatod távol őket

A hangyák főként a tavaszi és nyári hónapokban jelenhetnek meg nagyobb számban az otthonokban. Már néhány ételmaradék, egy kevés kiömlött cukros ital vagy akár egy apró falrepedés is elegendő lehet ahhoz, hogy utat találjanak a lakásba. A védekezést ezért célszerű azzal kezdeni, hogy eltávolítjuk a számukra vonzó élelmiszerforrásokat, rendszeresen tisztán tartjuk az érintett területeket, és lehetőség szerint lezárjuk azokat a réseket, amelyeken keresztül bejuthatnak. Emellett több olyan egyszerű házi praktika is létezik, amellyel vegyszerek használata nélkül próbálhatjuk meg távol tartani a hangyákat – írja cikkében az Origo.
A hangyák gyorsan megtalálják a földre hullott ételmaradékokat és a kiömlött, cukros italokat, és könnyen bejuthatnak a lakásba is. Bár a természetben fontos szerepet töltenek be, otthonunkban már kevésbé örülünk a jelenlétüknek. Néhány egyszerű házi módszerrel azonban megpróbálhatjuk távol tartani őket.
A kertben feltűnő hangyák jelenléte egy másik problémára is felhívhatja a figyelmet. A hangyák és a levéltetvek között szoros kapcsolat van: előbbiek előszeretettel fogyasztják a levéltetvek által kiválasztott cukros mézharmatot. Ha tehát hirtelen feltűnően sok hangya jelenik meg a növények körül, érdemes azokat levéltetvek után is átvizsgálni.
Mivel a hangyák általában jól meghatározható útvonalakon közlekednek, ezeket a vonulási útvonalakat érdemes megfigyelni. A népi házi praktikák szerint bizonyos erős illatú anyagok zavarhatják őket. Az ajtók, küszöbök és ablakpárkányok közelében például fokhagymával, levendulával vagy ecettel is próbálkozhatunk.
A hangyák által használt résekhez és nyílásokhoz fahéjat vagy szegfűszeget is szoktak tenni. Ezeknél a házi módszereknél ugyanakkor érdemes számolni azzal, hogy hatásuk változó lehet, és komolyabb fertőzöttség esetén önmagukban nem feltétlenül oldják meg a problémát.
A kert kialakítása is segíthet: az ablak közelébe vagy a terasz környékére ültetett erős illatú növényekkel, például levendulával, zsályával vagy izsóppal szintén megpróbálhatjuk kevésbé vonzóvá tenni a ház közvetlen környezetét a hangyák számára.
Ha a hangyák még nem alakítottak ki bolyt a lakásban, az alapos porszívózás és a rendszeres takarítás is eredményes lehet. Porszívózás után érdemes rögtön kiüríteni a tartályt vagy eltávolítani a porzsákot, nehogy a túlélő rovarok visszajussanak a helyiségbe.
Különösen fontos körültekintően megválasztani a használt szereket, ha kisgyerek vagy háziállat is él a lakásban. Ilyenkor csak olyan készítményt használjunk, amely az adott környezetben biztonságosan alkalmazható, és mindig tartsuk be a gyártó előírásait. A megelőzésben az élelmiszermaradékok eltávolítása és a padló rendszeres tisztítása is fontos szerepet játszik.
A hangyákat az édes élelmiszerek könnyen odavonzzák, ezért házilag készített csalétekkel is megpróbálhatjuk összegyűjteni őket. Egy kevés cukros oldattal átitatott, kidobásra szánt szivacsot például a vonulási útvonaluk közelébe helyezhetünk, majd amikor sok hangya gyűlt össze rajta, zárt szemetesbe dobhatjuk.
A cukros folyadékot tartalmazó nyitott edényekkel azonban érdemes óvatosnak lenni, különösen olyan otthonban, ahol kisgyerek vagy háziállat is hozzáférhet.
Ha az egyszerű módszerek nem vezetnek eredményre, kereskedelmi forgalomban kapható hangyacsalétek vagy hangyacsapda is szóba jöhet. Ezek egy része úgy működik, hogy a hangyák felveszik a csalétket, majd visszajuttatják azt a bolyba, így nem csupán a lakásban látható egyedek ellen fejthet ki hatást.
A megfelelő védekezési mód attól is függhet, milyen hangyafaj jelent meg az otthonban. Lakásokban többek között fáraóhangyával, a házak és kertek környékén pedig más, gyakori fajokkal is találkozhatunk. A faj pontos azonosítása azért lehet fontos, mert nem minden módszer egyformán hatékony ellenük.
Ha eleinte csak néhány hangyát látunk, érdemes megfigyelni, honnan érkeznek és merre haladnak. A falak vagy padló réseinek közelében megjelenő apró, morzsalékos halmok arra is utalhatnak, hogy a közelben van a boly egyik bejárata. A csalétkeket célszerű a hangyák vonulási útvonalának közelében, a termék használati utasításának megfelelően elhelyezni.
Amennyiben a rendszeres takarítás, a bejutási pontok lezárása és a megfelelő hangyairtó készítmények sem hoznak eredményt, érdemes szakember segítségét kérni. Egy rovarirtó a hangyafaj azonosítása után célzott kezelést választhat, ami komolyabb vagy tartós fertőzöttség esetén hatékonyabb megoldást jelenthet – írja az Origo.
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