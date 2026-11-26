Egy klinikai szexológus nemrég arra figyelmeztetett, hogy a túlzásba vitt videójátékozás kedvezőtlen hatással lehet a férfiak szexuális egészségére: a nemi vágy csökkenésétől akár a merevedési zavarok kialakulásáig számos problémát okozhat. A szakember figyelmeztetése a régóta várt GTA 6 megjelenésének napján látott napvilágot.

GTA 6: merevedési zavarhoz is vezethet a túl sok ülés Fotó: NurPhoto via AFP

GTA 6: merevedési zavarhoz is vezethet a túl sok ülés

A 2022 óta fejlesztés alatt álló Grand Theft Auto VI-ot, a Rockstar népszerű sorozatának legújabb részét 2026. november 19-én vehették végre kézbe a rajongók. Ahogy az várható volt, sokan egyhuzamban több órát is eltöltöttek majd a videójátékkal, ami azonban egészségügyi problémákhoz is vezethet.

Ness Cooper, a Chemist4U klinikai szexológusa szerint a virtuális világban eltöltött túl sok idő a való életben kialakított kapcsolatok és a szexuális élet rovására mehet. A szakértő úgy véli, hogy a több órán át tartó, maratoni videójátékozás többféleképpen is hatással lehet a férfiak szexuális egészségére.

Ha hosszú időn keresztül ülünk, kevesebbet mozgunk, ami kedvezőtlen hatással lehet a vérkeringésünkre és az általános egészségi állapotunkra. Mindkettő fontos szerepet játszik a merevedés kialakulásában és fenntartásában. A késő éjszakába nyúló videójátékozás az alvás minőségét is ronthatja, miközben a játék során egyesek által tapasztalt stressz és frusztráció a hangulatra és a nemi vágyra is hatással lehet. Amikor a videójátékozás fontosabbá válik a testmozgásnál, az alvásnál és a mindennapi élet egyéb tevékenységeinél, annak a szexuális egészségre nézve is kedvezőtlen következményei lehetnek

– magyarázta a szakember.

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) honlapján arra is felhívják a figyelmet, hogy a legtöbb férfinál időnként előfordul, hogy nem sikerül elérnie vagy fenntartania a merevedést. Ennek hátterében általában a stressz, a fáradtság vagy a túlzott alkoholfogyasztás áll, és az alkalomszerűen jelentkező probléma önmagában nem ad okot aggodalomra.

Ha azonban a merevedési zavar rendszeresen jelentkezik, olyan egészségügyi problémák is állhatnak a hátterében, mint például:

magas vérnyomás vagy magas koleszterinszint;

cukorbetegség;

depresszió vagy szorongás;

hormonális problémák.

Ha a merevedési zavar visszatérően jelentkezik, érdemes háziorvoshoz vagy szexuális egészséggel foglalkozó szakrendeléshez fordulni, ugyanis a probléma hátterében akár egy kezelhető betegség is állhat.