Egy klinikai szexológus nemrég arra figyelmeztetett, hogy a túlzásba vitt videójátékozás kedvezőtlen hatással lehet a férfiak szexuális egészségére: a nemi vágy csökkenésétől akár a merevedési zavarok kialakulásáig számos problémát okozhat. A szakember figyelmeztetése a régóta várt GTA 6 megjelenésének napján látott napvilágot.
A 2022 óta fejlesztés alatt álló Grand Theft Auto VI-ot, a Rockstar népszerű sorozatának legújabb részét 2026. november 19-én vehették végre kézbe a rajongók. Ahogy az várható volt, sokan egyhuzamban több órát is eltöltöttek majd a videójátékkal, ami azonban egészségügyi problémákhoz is vezethet.
Ness Cooper, a Chemist4U klinikai szexológusa szerint a virtuális világban eltöltött túl sok idő a való életben kialakított kapcsolatok és a szexuális élet rovására mehet. A szakértő úgy véli, hogy a több órán át tartó, maratoni videójátékozás többféleképpen is hatással lehet a férfiak szexuális egészségére.
Ha hosszú időn keresztül ülünk, kevesebbet mozgunk, ami kedvezőtlen hatással lehet a vérkeringésünkre és az általános egészségi állapotunkra. Mindkettő fontos szerepet játszik a merevedés kialakulásában és fenntartásában.
A késő éjszakába nyúló videójátékozás az alvás minőségét is ronthatja, miközben a játék során egyesek által tapasztalt stressz és frusztráció a hangulatra és a nemi vágyra is hatással lehet. Amikor a videójátékozás fontosabbá válik a testmozgásnál, az alvásnál és a mindennapi élet egyéb tevékenységeinél, annak a szexuális egészségre nézve is kedvezőtlen következményei lehetnek
– magyarázta a szakember.
A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) honlapján arra is felhívják a figyelmet, hogy a legtöbb férfinál időnként előfordul, hogy nem sikerül elérnie vagy fenntartania a merevedést. Ennek hátterében általában a stressz, a fáradtság vagy a túlzott alkoholfogyasztás áll, és az alkalomszerűen jelentkező probléma önmagában nem ad okot aggodalomra.
Ha azonban a merevedési zavar rendszeresen jelentkezik, olyan egészségügyi problémák is állhatnak a hátterében, mint például:
Ha a merevedési zavar visszatérően jelentkezik, érdemes háziorvoshoz vagy szexuális egészséggel foglalkozó szakrendeléshez fordulni, ugyanis a probléma hátterében akár egy kezelhető betegség is állhat.
Ness Cooper arra is felhívta a figyelmet, hogy a túlzásba vitt videójátékozás a párkapcsolatokra és az intimitásra is komoly hatással lehet.
Egyesek számára a videojátékozás a mindennapokból való menekülés eszközévé vált. Amikor azonban a virtuális világ fontosabbá válik a párunkkal együtt töltött minőségi időnél, a másik fél úgy érezheti, hogy elhanyagolják, már kevésbé kívánják, és nem becsülik meg eléggé. Senki sem szeretné azt érezni, hogy egy játékkonzollal kell versengenie a párja figyelméért. Ha a videojátékozás feszültséget okoz a párkapcsolatban, az intimitás gyorsan háttérbe szorulhat, és egyre kevesebb idő jut a gyengédségre és a szexre
– idézi a szakértőt a Mirror.
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