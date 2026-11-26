Kutatások szerint az érelmeszesedés jelei akár a homlokon is megmutatkozhatnak, mivel az ezen a területen található erek különösen érzékenyek.
Egy tanulmány arra világított rá, hogy a homlokunk árulkodhat az esetleges szív- és érrendszeri problémákról. A kutatók szerint azoknál, akiknek az életkorukhoz képest mélyebbek a homlokráncaik, jelentősen magasabb lehet a szív- és érrendszeri betegségek következtében bekövetkező halálozás kockázata.
Bár a homlokráncok vizsgálata nem tekinthető hatékonyabb módszernek a szív- és érrendszeri kockázatok felmérésében, mint az olyan bevett eljárások, mint a vérnyomásmérés vagy a vérzsírszintek ellenőrzése, a mélyebb barázdák már egyetlen pillantással, szinte költségek nélkül felismerhető korai figyelmeztető jelként szolgálhatnak.
Az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) müncheni kongresszusán bemutatott tanulmány nem állapította meg egyértelműen az összefüggés okát, a kutatók azonban feltételezik, hogy a jelenség hátterében az érelmeszesedés állhat, amelynek során az érfalakban felhalmozódó plakkok következtében az artériák megkeményednek és veszítenek rugalmasságukból.
Az érelmeszesedés jelentős szerepet játszik a szívinfarktus és más szív- és érrendszeri események kialakulásában. A kollagén nevű fehérje szerkezetében bekövetkező változások, valamint az oxidatív stressz feltehetően mind az érelmeszesedés, mind a ráncok kialakulásában szerepet játszanak. Ráadásul a homlokban található erek rendkívül aprók, ezért különösen érzékenyek lehetnek a plakkok lerakódására. Mindez arra utalhat, hogy a homlokráncok az érrendszer öregedésének legkorábbi jelei közé tartozhatnak.
A kutatásban 3200 egészséges, dolgozó felnőtt vett részt, akik a vizsgálat kezdetén 32, 42, 52 vagy 62 évesek voltak. Az orvosok a homlokukon található ráncok száma és mélysége alapján pontozták őket. A nulla pont a ráncok teljes hiányát jelezte, míg a három pont azt jelentette, hogy az illető homlokán számos mély barázda húzódott.
A résztvevők egészségi állapotát húsz éven keresztül követték nyomon, ez idő alatt 233-an hunytak el különböző okok miatt. A halálozási arány a két- vagy hárompontos kategóriába sorolt résztvevők körében 15,2 százalék volt, míg az egypontos csoportban 6,6 százalékot, a homlokráncokkal egyáltalán nem rendelkezők körében pedig mindössze 2,1 százalékot tett ki.
A kutatók megállapították, hogy az egypontos kategóriába sorolt résztvevőknél valamivel magasabb volt a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázata, mint azoknál, akiknek egyáltalán nem voltak homlokráncaik. A két- vagy hárompontos kategóriába tartozóknál azonban közel tízszeres volt ez a kockázat a ránctalan homlokú résztvevőkhöz képest, még az életkor, a nem, az iskolai végzettség, a dohányzási szokások, a vérnyomás, a pulzusszám, a cukorbetegség és a vérzsírszintek figyelembevétele után is.
A tanulmány szerzője, Yolande Esquirol, a franciaországi Toulouse-i Egyetemi Kórház foglalkozás-egészségügyi docense elmondta:
Minél magasabb pontszámot kap valaki a homlokráncai alapján, annál nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázata. Az olyan kockázati tényezők, mint a magas koleszterinszint vagy a magas vérnyomás, nem láthatók és nem is feltétlenül érezhetők. Azért vizsgáltuk a homlokráncokat mint lehetséges kockázati jelzőket, mert rendkívül egyszerűen, szabad szemmel is felismerhetők. Akár már egyetlen pillantás is elegendő lehet ahhoz, hogy felfigyeljünk egy esetleges veszélyre, és tanácsokat adjunk az érintettnek a kockázat csökkentésére.
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