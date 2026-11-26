Kutatások szerint az érelmeszesedés jelei akár a homlokon is megmutatkozhatnak, mivel az ezen a területen található erek különösen érzékenyek.

Érelmeszesedés: a homlokráncok is árulkodhatnak róla Fotó: unsplash.com

Érelmeszesedés: a homlokráncok is árulkodhatnak róla

Egy tanulmány arra világított rá, hogy a homlokunk árulkodhat az esetleges szív- és érrendszeri problémákról. A kutatók szerint azoknál, akiknek az életkorukhoz képest mélyebbek a homlokráncaik, jelentősen magasabb lehet a szív- és érrendszeri betegségek következtében bekövetkező halálozás kockázata.

Bár a homlokráncok vizsgálata nem tekinthető hatékonyabb módszernek a szív- és érrendszeri kockázatok felmérésében, mint az olyan bevett eljárások, mint a vérnyomásmérés vagy a vérzsírszintek ellenőrzése, a mélyebb barázdák már egyetlen pillantással, szinte költségek nélkül felismerhető korai figyelmeztető jelként szolgálhatnak.

Az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) müncheni kongresszusán bemutatott tanulmány nem állapította meg egyértelműen az összefüggés okát, a kutatók azonban feltételezik, hogy a jelenség hátterében az érelmeszesedés állhat, amelynek során az érfalakban felhalmozódó plakkok következtében az artériák megkeményednek és veszítenek rugalmasságukból.

Az érelmeszesedés jelentős szerepet játszik a szívinfarktus és más szív- és érrendszeri események kialakulásában. A kollagén nevű fehérje szerkezetében bekövetkező változások, valamint az oxidatív stressz feltehetően mind az érelmeszesedés, mind a ráncok kialakulásában szerepet játszanak. Ráadásul a homlokban található erek rendkívül aprók, ezért különösen érzékenyek lehetnek a plakkok lerakódására. Mindez arra utalhat, hogy a homlokráncok az érrendszer öregedésének legkorábbi jelei közé tartozhatnak.

A kutatásban 3200 egészséges, dolgozó felnőtt vett részt, akik a vizsgálat kezdetén 32, 42, 52 vagy 62 évesek voltak. Az orvosok a homlokukon található ráncok száma és mélysége alapján pontozták őket. A nulla pont a ráncok teljes hiányát jelezte, míg a három pont azt jelentette, hogy az illető homlokán számos mély barázda húzódott.