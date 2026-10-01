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„Meg akar ölni!” – videojátékozás közben támadt rá anyja a 14 éves fiúra

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 01. 21:00
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Egy 44 éves texasi nőt azzal vádolnak, hogy saját otthonukban késsel támadt 14 éves fiára. A késelés után többórás rendőrségi akció vette kezdetét, a több sebből vérző tinédzsert pedig kórházba szállították.
Bors
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A késelés szeptember 2-án történt a család nyugat-el-pasói otthonában. A 44 éves Janie King ellen halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértés miatt emeltek vádat.

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A késelés áldozata a gyanúsított 14 éves fia
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Az ügyészek szerint a fiú a szobájában videojátékkal játszott, amikor édesanyja bement hozzá, majd minden előzmény nélkül egy kisebb, ezüstszínű késsel támadt rá.

A vádhatóság tájékoztatása szerint King először egy baseballütővel lépett be a szobába, azt azonban elejtette, mielőtt a késsel rátámadt volna gyermekére.

Segítségért kiabált a 14 éves fiú

Egy szemtanú a rendőrségnek azt mondta, hogy a támadás közben hallotta, amint a fiú azt kiabálja: „Meg akar ölni!” A tanú ezután a beszámolója szerint azt látta, hogy a nő késsel támadja a tinédzsert.

A szemtanú segített a sérült fiúnak bejutni egy hálószobába, ahol bezárták az ajtót, majd értesítette a segélyhívót.

A 14 éves fiú több késszúrást szenvedett. Kórházba szállították, a támadást azonban túlélte.

Többórás rendőrségi akció követte a késelést

A történtek után több órán át tartó rendőrségi akció kezdődött a család otthonánál. A hatóságok végül egy fúró segítségével nyitották ki a garázsajtót, így jutottak be az épületbe és vették őrizetbe Kinget – számolt be róla a Law and Crime.

A nőt halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértéssel vádolták meg, óvadékát 60 ezer dollárban állapították meg. A bíróság emellett megtiltotta számára, hogy bármilyen módon kapcsolatba lépjen a fiával.

Holly Rodriguez helyettes kerületi ügyész a keddi meghallgatáson azt kérte a bíróságtól, hogy az óvadék feltételei biztosítsák: King ne térhessen vissza az otthonba, és ne kerülhessen a gyermekek közelébe.

Pszichiátriai vizsgálatot rendeltek el

Az ügyészség tájékoztatása szerint King két gyermekét – a 14 éves fiút és egy 12 éves gyermeket – otthon tanítja. Rodriguez a bíróságon azt mondta, hogy a gyermekek sajátos nevelési igényűek.

Az apa az új-mexikói Albuquerque-ben dolgozik heti öt napon, és ez idő alatt nincs otthon – hangzott el a bíróságon.

Az ügyben eljáró bíró közölte, hogy pszichiátriai vizsgálatot rendel el King számára.

 

 

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