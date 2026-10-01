„Meg akar ölni!” – videojátékozás közben támadt rá anyja a 14 éves fiúra

A késelés szeptember 2-án történt a család nyugat-el-pasói otthonában. A 44 éves Janie King ellen halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértés miatt emeltek vádat.
Az ügyészek szerint a fiú a szobájában videojátékkal játszott, amikor édesanyja bement hozzá, majd minden előzmény nélkül egy kisebb, ezüstszínű késsel támadt rá.
A vádhatóság tájékoztatása szerint King először egy baseballütővel lépett be a szobába, azt azonban elejtette, mielőtt a késsel rátámadt volna gyermekére.
Egy szemtanú a rendőrségnek azt mondta, hogy a támadás közben hallotta, amint a fiú azt kiabálja: „Meg akar ölni!” A tanú ezután a beszámolója szerint azt látta, hogy a nő késsel támadja a tinédzsert.
A szemtanú segített a sérült fiúnak bejutni egy hálószobába, ahol bezárták az ajtót, majd értesítette a segélyhívót.
A 14 éves fiú több késszúrást szenvedett. Kórházba szállították, a támadást azonban túlélte.
A történtek után több órán át tartó rendőrségi akció kezdődött a család otthonánál. A hatóságok végül egy fúró segítségével nyitották ki a garázsajtót, így jutottak be az épületbe és vették őrizetbe Kinget – számolt be róla a Law and Crime.
A nőt halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértéssel vádolták meg, óvadékát 60 ezer dollárban állapították meg. A bíróság emellett megtiltotta számára, hogy bármilyen módon kapcsolatba lépjen a fiával.
Holly Rodriguez helyettes kerületi ügyész a keddi meghallgatáson azt kérte a bíróságtól, hogy az óvadék feltételei biztosítsák: King ne térhessen vissza az otthonba, és ne kerülhessen a gyermekek közelébe.
Az ügyészség tájékoztatása szerint King két gyermekét – a 14 éves fiút és egy 12 éves gyermeket – otthon tanítja. Rodriguez a bíróságon azt mondta, hogy a gyermekek sajátos nevelési igényűek.
Az apa az új-mexikói Albuquerque-ben dolgozik heti öt napon, és ez idő alatt nincs otthon – hangzott el a bíróságon.
Az ügyben eljáró bíró közölte, hogy pszichiátriai vizsgálatot rendel el King számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.